Россияне начали контрнаступательные действия на Курщине, все идет по нашему плану, - Зеленский
Российские войска начали контрнаступательные действия на территории подконтрольных Украине населенных пунктах в Курской области РФ. Контрнаступление РФ идет по украинскому плану.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", - отметил он.
Глава украинского государства также прокомментировал информацию о накоплении войск и техники на территории Беларуси, вблизи украинской границы.
"Относительно Беларуси, скопление видим, видели это давно, контролируем этот процесс", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что с 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.
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фотокарточку вофкє скинуть на пам'ять, щоб нюх НЕ втрачав ?
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Зеленський переплутав папірці і зачитав доповідь майору ФСБ.
Що зараз в Україні "так як треба" ?
Чи ти виріш, що у Зеленського в пустій макітрі може бути якийсь план ?
А якщо той план і був - він давно вже "на столі" у путіна, якщо не від самого ФСБ.
вже є один "вофка по плану"
бо буде буде грандіозна битва вованов - планов
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провожаем в последний путь генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Маршала Советского Союза Леонида (пауза) Ильича (пауза)
Брежнева!.."
Напряженно всматривается в бумажку, окидывает взглядом свою одежду:
- Извините, товарищи, я снова надел пиджак товарища
Андропова.
zелений вже наблизився до "дарагога леаніда илліча"