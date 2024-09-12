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Новости Война
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армия РФ (18001) Зеленский (19011) Курск (829)

Россияне начали контрнаступательные действия на Курщине, все идет по нашему плану, - Зеленский

Росіяни розпочали контрнаступальні дії на Курщині

Российские войска начали контрнаступательные действия на территории подконтрольных Украине населенных пунктах в Курской области РФ. Контрнаступление РФ идет по украинскому плану.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", - отметил он.

Глава украинского государства также прокомментировал информацию о накоплении войск и техники на территории Беларуси, вблизи украинской границы.

"Относительно Беларуси, скопление видим, видели это давно, контролируем этот процесс", - добавил Зеленский.

Читайте также: Войска РФ намерены перерезать украинское наступление в Курской области, - ISW

Ранее сообщалось, что с 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.
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Топ комментарии
+48
"...все йде за нашим планом..."
Зеленський переплутав папірці і зачитав доповідь майору ФСБ.
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12.09.2024 15:21
+29
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12.09.2024 15:21
+28
Все йде за нашим планом ,а на покровському ,торецькому ,вугледарському теж за нашим планом ? треба говорити про все .За всі провали несе відповідальність верховний головнокомандувач,а робится вигляд що все хочуть спихнути на військових.
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12.09.2024 15:25
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12.09.2024 15:18 Ответить
САМЫЙ СОК -Испытывайте над болотами: ответка Запада за иранскую баллистику, СУ-34 окочурился над Черным морем-ютуб
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12.09.2024 15:20 Ответить
робокопи поймали гада на подльоте
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12.09.2024 15:26 Ответить
Та наче су-30. Чи то інший вже?
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12.09.2024 16:13 Ответить
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12.09.2024 15:21 Ответить
а це "поза планом" - вофкіна пічаль

фотокарточку вофкє скинуть на пам'ять, щоб нюх НЕ втрачав ?

.
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12.09.2024 15:24 Ответить
Вова и Ермак должны сменить штанишки после этой встречи или не?
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12.09.2024 15:25 Ответить
не тільки штанці але й трусики.... і "резинку" на труселях...
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12.09.2024 15:45 Ответить
"...все йде за нашим планом..."
Зеленський переплутав папірці і зачитав доповідь майору ФСБ.
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12.09.2024 15:21 Ответить
Не дуркуй, треба лаяти владу коли треба а не постійно гадити лиш би нагадити. Все справді так як треба.
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12.09.2024 16:42 Ответить
Так, як треба кому ?
Що зараз в Україні "так як треба" ?

Чи ти виріш, що у Зеленського в пустій макітрі може бути якийсь план ?
А якщо той план і був - він давно вже "на столі" у путіна, якщо не від самого ФСБ.
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12.09.2024 17:04 Ответить
пи*дуй на свої болота, "трохим"!
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12.09.2024 18:00 Ответить
🙄👍🤝😠
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12.09.2024 18:07 Ответить
вова, НЄ надо !
вже є один "вофка по плану"

бо буде буде грандіозна битва вованов - планов

.
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12.09.2024 15:22 Ответить
Угу, наркоман против маразматика.
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12.09.2024 16:14 Ответить
Все йде за нашим планом ,а на покровському ,торецькому ,вугледарському теж за нашим планом ? треба говорити про все .За всі провали несе відповідальність верховний головнокомандувач,а робится вигляд що все хочуть спихнути на військових.
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12.09.2024 15:25 Ответить
На Донбасі теж "все йде за нашим планом" ?
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12.09.2024 15:26 Ответить
То ість Зєлєнскій настільки крутий, що планує за дві сторони? 😲 Це як сам з собою у шахи грає? Цікаво, це такий потужний геній, чи шизофренік? 🤔
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12.09.2024 15:28 Ответить
не треба мати багато розуму щоб не планувати контрнаступ кацапів...
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12.09.2024 15:31 Ответить
😁
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12.09.2024 15:54 Ответить
Любить Зєля ***** цитувати - так хоче бути схожим на нього...
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12.09.2024 15:29 Ответить
Це йому такий текст написав новий спіч-райтер, який в тексті Присяги умисно пропустив "захищати конституційний лад України" і вихвалявся цим у кацапських ЗМІ?
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12.09.2024 15:29 Ответить
У одного ботоксного виродка теж все йде за планом. Схоже, у вас спільний план.
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12.09.2024 15:31 Ответить
який би вже не був Зеленський але порівняння зі старим маніаком-пі@аром він не заслуговує
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12.09.2024 15:33 Ответить
Воно є насправді таке ''пальнуте на всю голову'', чи тільки ''роль грає''?
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12.09.2024 15:32 Ответить
Придурок, он уже как Путин отвечает: "Все идёт по плану". Это его кураторы научили? А план какой - завести наших ребят в окружение под этим гребаным Курском и там и оставить?? Сделать "Курский" котел???
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12.09.2024 15:32 Ответить
"Гофмаршал" Зеля з "парабелумом"
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12.09.2024 15:34 Ответить
А план напевне оманський.
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12.09.2024 15:35 Ответить
Російські війська почали контрнаступальні дії на території підконтрольних Україні населених пунктах у РФ. Контрнаступ РФ йде за українським планом. Мабуть перший раз у світовій історії "зе - агент " правитель України організував контрнаступ армії ворога .проти власного війска ютим самим признавшись у національній зраді і соубі на користь рашистського вбивці українського народу...
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12.09.2024 15:40 Ответить
ЗЕлень троллить *****?
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12.09.2024 15:41 Ответить
Як так за планом ЗЕ росіяни наступають...??? Отже той плян
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12.09.2024 15:42 Ответить
На маскве выродок тоже про 'все по плану' 3.14здит. П
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12.09.2024 15:42 Ответить
карочі, а пішов жрати шашлики
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12.09.2024 15:42 Ответить
😁👍
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12.09.2024 18:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D74Awt_0zvY Жителі Курської області ДИВЛЯТЬСЯ ФІЛЬМ ПРО БУЧУ
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12.09.2024 15:43 Ответить
незабаром виявиться, що й розмінування чонгару - то був такий хитромудрий план зе-лупи-дєрьмака...
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12.09.2024 15:44 Ответить
Так воно так і є .Це якраз той план, який називають оманським, план по здачі майже всього півдня разом з самою потужною АЕС в Європі за два тижні .
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12.09.2024 16:15 Ответить
Всё у него по плану. Хочет быть как дядя Вова..
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12.09.2024 15:47 Ответить
а он и есть Вова
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12.09.2024 15:54 Ответить
Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского
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12.09.2024 15:56 Ответить
Яке ж воно кончене
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12.09.2024 16:00 Ответить
Всіх розпирає від гордості - нарешті у нас з'явився свій військовий стратег, містечкового розливу. Монтгомері відпочиває.
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12.09.2024 16:00 Ответить
Так в нас все иде за планом - особливо під Покровськом
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12.09.2024 16:03 Ответить
Це вже не тільки насторожує а й лякає, Бо як показує життя ,все що йде за планом зеленського- на виході завжди гаплик......
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12.09.2024 16:10 Ответить
Коли буде обсер, головне додавати, що так було задумано.
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12.09.2024 16:16 Ответить
Десь я це вже чув, за парєбріком називали атріцатєлное наступление. Все йде за нашим атріцатєльним планом, якось так.
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12.09.2024 16:23 Ответить
Мабуть оманський план не спрацьовує.
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12.09.2024 16:25 Ответить
Тобто, план контрнаступу орків створив ЗЕ! ??
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12.09.2024 16:31 Ответить
Скільки наших хлопців там, за твоїм планом, залишилося навічно?!
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12.09.2024 16:38 Ответить
Он издевается? Конченный дебіл
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12.09.2024 17:21 Ответить
забористий план у нашей Табуретки
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12.09.2024 17:28 Ответить
Брежнев читает выступление по бумажке: ''Сегодня мы
провожаем в последний путь генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Маршала Советского Союза Леонида (пауза) Ильича (пауза)
Брежнева!.."
Напряженно всматривается в бумажку, окидывает взглядом свою одежду:
- Извините, товарищи, я снова надел пиджак товарища
Андропова.

zелений вже наблизився до "дарагога леаніда илліча"
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12.09.2024 18:29 Ответить
Колись його таки спакують санітари.
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12.09.2024 19:30 Ответить
 
 