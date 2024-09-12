Росіяни розпочали контрнаступальні дії на Курщині, все йде за нашим планом, - Зеленський
Російські війська почали контрнаступальні дії на території підконтрольних Україні населених пунктах у Курській області РФ. Контрнаступ РФ йде за українським планом.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідером Литви Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - зазначив він.
Глава української держави також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки на території Білорусі, поблизу українського кордону.
"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", - додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що з 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.
Будь ласка, зачекайте...
фотокарточку вофкє скинуть на пам'ять, щоб нюх НЕ втрачав ?
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Зеленський переплутав папірці і зачитав доповідь майору ФСБ.
Що зараз в Україні "так як треба" ?
Чи ти виріш, що у Зеленського в пустій макітрі може бути якийсь план ?
А якщо той план і був - він давно вже "на столі" у путіна, якщо не від самого ФСБ.
вже є один "вофка по плану"
бо буде буде грандіозна битва вованов - планов
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провожаем в последний путь генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Маршала Советского Союза Леонида (пауза) Ильича (пауза)
Брежнева!.."
Напряженно всматривается в бумажку, окидывает взглядом свою одежду:
- Извините, товарищи, я снова надел пиджак товарища
Андропова.
zелений вже наблизився до "дарагога леаніда илліча"