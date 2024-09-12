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Курськ (836) ISW (653)

Війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області, - ISW

Курськ

З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області.  Протягом двох днів,  10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

"Розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контрнаступів у Курській області 11 вересня незрозумілі, і на момент написання цього звіту ситуація залишається нестабільною. Наразі передчасно робити висновки про нові контратаки Росії, і ISW продовжуватиме стежити за розвитком ситуації", - йдеться у звіті.

При цьому геолокаційні кадри від 11 вересня все ж таки показують, що росіяни відвоювали позиції на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево). Додаткові кадри від 10 числа свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагості (на південь від Коренево) під час механізованого наступу чисельністю до роти.

Кілька російських воєнкорів стверджували, що російські війська повністю захопили Снагость, але ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень. Зазначається, що  українські війська почали нові атаки проти російського контрнаступу на захід від Снагості і по всій українській ділянці фронту в Курській області.

"Наявні візуальні докази свідчать про те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють ротними підрозділами і, можливо, використовують елементи більш досвідчених у бойових діях підрозділів для проведення контратак".

"Російські війська можуть мати намір тимчасово перерізати український наступ у Курській області, перш ніж розпочати більш організовану і добре оснащену операцію з витіснення українських сил з російської території", - додають аналітики.

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Російські війська намагаються зайняти більш тактично вигідні позиції під час цих початкових контратак, перш ніж розпочати широку контрнаступальну операцію проти українських сил, що діють на північний схід від Коренево і поблизу Суджі.

У звіті також повідомляють, що російські війська можуть мати намір перерізати український виступ і просунутися до кордону на південний схід від Снагості, щоб ускладнити існуючі українські логістичні маршрути і позиції вогневої підтримки ближче до кордону, перш ніж почати більш масштабну контрнаступальну операцію.

"Було б передчасно оцінювати вплив двох днів російських контратак на місячне українське вторгнення в Курську область, особливо на тлі триваючих українських транскордонних атак, і ISW продовжить оцінювати вплив російських контратак найближчими днями", підсумовують аналітики ISW.

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Топ коментарі
+17
". Сама тема окупації огидна. Ну от не хотів би я щоб якийсь "лампасних хєр" посилав мене окупантом,,," -- таку ***** накнопали, що далі вже нема куди!(,
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12.09.2024 07:21
+10
Знову - ні про що ..
Яка напрочуд сенсаційна новина - кацапи пробують вибити наші війська з курської обл. Не може бути !! Та ви шо , серйозно !!? Я б сам нізащо не здогадався б .
Інститут війни продовжує зображати бурхливу діяльність і озвучувати те що всім і без нього відомо .
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12.09.2024 07:56
+9
Вважаю недоцільним подальше перебування кращих підрозділів ЗСУ в **********. Сама тема окупації огидна. Ну от не хотів би я щоб якийсь "лампасних хєр" посилав мене окупантом. У нас має бути щось на зразок "експедиційного корпусу" - зашли, нанесли максимум шкоди (військові та енергетичні обєкти) і вийшли. Утримувати і захищати місцеве населення нам і на фіг не потрібно! Після того як кацапи зітруть на порох власні містечка та селища в курській губернії Україна щось ще виграє? Не думаю. Ми мали б демонтувати і вивезти все енергообладнання звідти для хоч якоїсь компенсації ударів по нашій енергосистемі. Це зроблено? Ні. То чого ми ждемо? Що нас там ********* як "гуманних окупантів"? Чи єрмак завів кращі підрозділи під оточення і винищення? Все що можна було досягти вже досягнуто. Потрібно виходити звідти і рвати кацапський кордон в іншому місці. І так постійно має діяти "експедиційний корпус"!
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12.09.2024 07:06
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Таке відчуття що звіти для цього інституту надходять безпосередньо із Ставки Боневтіка Бонапартовича.
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12.09.2024 06:56 Відповісти
Вважаю недоцільним подальше перебування кращих підрозділів ЗСУ в **********. Сама тема окупації огидна. Ну от не хотів би я щоб якийсь "лампасних хєр" посилав мене окупантом. У нас має бути щось на зразок "експедиційного корпусу" - зашли, нанесли максимум шкоди (військові та енергетичні обєкти) і вийшли. Утримувати і захищати місцеве населення нам і на фіг не потрібно! Після того як кацапи зітруть на порох власні містечка та селища в курській губернії Україна щось ще виграє? Не думаю. Ми мали б демонтувати і вивезти все енергообладнання звідти для хоч якоїсь компенсації ударів по нашій енергосистемі. Це зроблено? Ні. То чого ми ждемо? Що нас там ********* як "гуманних окупантів"? Чи єрмак завів кращі підрозділи під оточення і винищення? Все що можна було досягти вже досягнуто. Потрібно виходити звідти і рвати кацапський кордон в іншому місці. І так постійно має діяти "експедиційний корпус"!
показати весь коментар
12.09.2024 07:06 Відповісти
". Сама тема окупації огидна. Ну от не хотів би я щоб якийсь "лампасних хєр" посилав мене окупантом,,," -- таку ***** накнопали, що далі вже нема куди!(,
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12.09.2024 07:21 Відповісти
Для ефективного контролю окупованих територій потрібно утримувати поліцейські підрозділи з розрахунку 20 поляцаїв на 100 місцевих жителів та повністю забезпечувати базові потреби місцевого населення - зайнятість, зарплата, пенсія, медицина, освіта, харчування, водобостачання та каналізація, розваги і право на справедливий суд. В цьому випадку будь який бунт буде неможливим. Якщо таких ресурсів немає залишаються лише репресії, що і роблять кацапи на окупованих територіях. Ви готові дати кацапам на окупованих нами територіях життя краще ніж мають українці в Україні яка має окуповані кацапами території? Щодо мене, то я категорично "ні". Нам не потрібні "лояльні куряни". Вони нам взагалі не потрібні! Навіть для зоопарків.
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12.09.2024 07:38 Відповісти
не переймайтеся, їх там нема. З Суджи виїхали 5 тис мешканців, залишилося 200.
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12.09.2024 08:26 Відповісти
Ви готові дати кацапам на окупованих нами територіях життя краще ніж мають українці в Україні---кацапам не Життя треба давати, а пистов, гарних!, щоб оте "життя", їм медом не здавалося,),
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12.09.2024 08:40 Відповісти
Скільки країн у світі засудили "окупацію"?
Чи збирався радбєз оон з цього приводу?
Чи введені санкції проти українського агресора за порушення міжнародно визнаних кордонів?
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12.09.2024 09:12 Відповісти
Всі чудово розуміють що введення ЗСУ тимчасове і носить тактичний характер. Для нас важливо максимально використати створену нами ситуацію і вчасно вивести підрозділи ЗСУ на підготовлений кордон з найменшими втратами. І спланувати та здійснити наступну "експедицію" - кордони з *********** 2295 кілометрів. Є куди вдарити. І хай у кацапів болить голова куди ми вдаримо наступного разу...
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12.09.2024 09:26 Відповісти
Є всі формальні ознаки агресії проти сусідньої держави. Чому мовчить вільний світ?
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12.09.2024 09:29 Відповісти
>> Вважаю недоцільним подальше перебування
...
>> Сама тема окупації огидна.

рівень експертності і аргументації просто вражаючий
кожне диванне кукурікало тепер експерт
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12.09.2024 09:14 Відповісти
У мене хоч якісь аргументи "пересічного" громадянина. А що у тебе крім "навішування ярликів"?
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12.09.2024 09:28 Відповісти
в мене є мінімальне розуміння військової необхідності. Зараз русня відтягнула туди вдічі а може й втричі військ ніж зайшло наших - і навіть цього їм замало для того щоб стабілізувати ситуацію.
Плюс на політичному рівні аргументи русні про "зупинити війська де вони є" і після того тихцем легалізувати статус-кво за прикладом Абхазії чи Мінську-2 - стали неактуальними. Ми вибили в них цей козир принаймні тимчасово.
Плюс до того ми продемонстрували Заходу що навіть захоплення території рашки не є ніякою червоною лінією для пині - він навіть не сіпнувся до ядерної кнопки. Отже можна не боятись повного звільнення території України чи ударів вглиб рашки.
Ну і ще один аспект - це те що руснява громадськість як мінімум стривожена тим що оці "смішні салоїди" мало того що третій рік воюють проти них а ще й захоплюють їх землі і вошть нічого не може із ци подіяти. Що би не казали про терпильність русні (а це все звичайно правда) - але слабких царів вони завжди терпіти не могли.
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16.09.2024 11:24 Відповісти
Скільки непотрібних слів,з яких набрали купу речень,розмазали це "вумними" фразами на цілу сторінку тексту,а все можна було викласти трьома-чотирьма словами.
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12.09.2024 07:11 Відповісти
Ця контора просто заробляє в інтернеті. Зайдіть на їх сайт - збирають допомогу. Мене відверто дивує постійне посилання наших ЗМІ на цю мутну контору.
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12.09.2024 07:47 Відповісти
Так у нас така сама контора є, deepstate називається і так само працює, як ISW.

Дивуюсь, чому цей "шалман" у нас не прикриють.

Ну, так, зелені при владі - хаос.
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12.09.2024 08:50 Відповісти
Якщо до чогось причетний тупорилий ішак, то впевнено можна ставити на цьому жирний хрест. Це чмо лише шкодить, користі від ішака ніякої.
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12.09.2024 07:25 Відповісти
Щось коїться не добре...Треба розуміти що не все це веде до результатів негативних.
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12.09.2024 07:38 Відповісти
Знову - ні про що ..
Яка напрочуд сенсаційна новина - кацапи пробують вибити наші війська з курської обл. Не може бути !! Та ви шо , серйозно !!? Я б сам нізащо не здогадався б .
Інститут війни продовжує зображати бурхливу діяльність і озвучувати те що всім і без нього відомо .
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12.09.2024 07:56 Відповісти
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12.09.2024 08:37 Відповісти
Чергова хрінь як і сама курськосирнозебільна операція... Шапіто...
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12.09.2024 09:16 Відповісти
А шо другое надо было ожидать. Сначала у кацапов - шок, затем начинают по этому случае стягивать войска , даже из-под Монголии. .уйло обещало сделать миллионную навалу. Курский аппендикс перерезать - дело техники. Затем следует полный гемор, бо это будет дополнительный фронт. Все идет к ядерному конфликту, бо у нас тоже танки наши - быстры.
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12.09.2024 09:41 Відповісти
Це було передбачувано ще з початку цієї безперспективної операції, не треба було бути великим стратегом. Якщо ціллю було: зв,язати і обезкровити резерви то все йде по плану .Виникає питання що далі? Як зараз вийти з цієї тупикової ситуації що б іміджеві втрати для військового керівництва та військові для України були менші? Складається враження шо в документі плану в графі ціль операції написано: давайте почнемо а потім побачимо що вийде,і підпис Зеленський.
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12.09.2024 12:09 Відповісти
 
 