Війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області, - ISW

З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

"Розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контрнаступів у Курській області 11 вересня незрозумілі, і на момент написання цього звіту ситуація залишається нестабільною. Наразі передчасно робити висновки про нові контратаки Росії, і ISW продовжуватиме стежити за розвитком ситуації", - йдеться у звіті.

При цьому геолокаційні кадри від 11 вересня все ж таки показують, що росіяни відвоювали позиції на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево). Додаткові кадри від 10 числа свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагості (на південь від Коренево) під час механізованого наступу чисельністю до роти.

Кілька російських воєнкорів стверджували, що російські війська повністю захопили Снагость, але ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень. Зазначається, що українські війська почали нові атаки проти російського контрнаступу на захід від Снагості і по всій українській ділянці фронту в Курській області.

"Наявні візуальні докази свідчать про те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють ротними підрозділами і, можливо, використовують елементи більш досвідчених у бойових діях підрозділів для проведення контратак".

"Російські війська можуть мати намір тимчасово перерізати український наступ у Курській області, перш ніж розпочати більш організовану і добре оснащену операцію з витіснення українських сил з російської території", - додають аналітики.

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Російські війська намагаються зайняти більш тактично вигідні позиції під час цих початкових контратак, перш ніж розпочати широку контрнаступальну операцію проти українських сил, що діють на північний схід від Коренево і поблизу Суджі.

У звіті також повідомляють, що російські війська можуть мати намір перерізати український виступ і просунутися до кордону на південний схід від Снагості, щоб ускладнити існуючі українські логістичні маршрути і позиції вогневої підтримки ближче до кордону, перш ніж почати більш масштабну контрнаступальну операцію.

"Було б передчасно оцінювати вплив двох днів російських контратак на місячне українське вторгнення в Курську область, особливо на тлі триваючих українських транскордонних атак, і ISW продовжить оцінювати вплив російських контратак найближчими днями", підсумовують аналітики ISW.