Війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області, - ISW
З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).
"Розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контрнаступів у Курській області 11 вересня незрозумілі, і на момент написання цього звіту ситуація залишається нестабільною. Наразі передчасно робити висновки про нові контратаки Росії, і ISW продовжуватиме стежити за розвитком ситуації", - йдеться у звіті.
При цьому геолокаційні кадри від 11 вересня все ж таки показують, що росіяни відвоювали позиції на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево). Додаткові кадри від 10 числа свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагості (на південь від Коренево) під час механізованого наступу чисельністю до роти.
Кілька російських воєнкорів стверджували, що російські війська повністю захопили Снагость, але ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень. Зазначається, що українські війська почали нові атаки проти російського контрнаступу на захід від Снагості і по всій українській ділянці фронту в Курській області.
"Наявні візуальні докази свідчать про те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють ротними підрозділами і, можливо, використовують елементи більш досвідчених у бойових діях підрозділів для проведення контратак".
"Російські війська можуть мати намір тимчасово перерізати український наступ у Курській області, перш ніж розпочати більш організовану і добре оснащену операцію з витіснення українських сил з російської території", - додають аналітики.
Російські війська намагаються зайняти більш тактично вигідні позиції під час цих початкових контратак, перш ніж розпочати широку контрнаступальну операцію проти українських сил, що діють на північний схід від Коренево і поблизу Суджі.
У звіті також повідомляють, що російські війська можуть мати намір перерізати український виступ і просунутися до кордону на південний схід від Снагості, щоб ускладнити існуючі українські логістичні маршрути і позиції вогневої підтримки ближче до кордону, перш ніж почати більш масштабну контрнаступальну операцію.
"Було б передчасно оцінювати вплив двох днів російських контратак на місячне українське вторгнення в Курську область, особливо на тлі триваючих українських транскордонних атак, і ISW продовжить оцінювати вплив російських контратак найближчими днями", підсумовують аналітики ISW.
Будь ласка, зачекайте...
Чи збирався радбєз оон з цього приводу?
Чи введені санкції проти українського агресора за порушення міжнародно визнаних кордонів?
...
>> Сама тема окупації огидна.
рівень експертності і аргументації просто вражаючий
кожне диванне кукурікало тепер експерт
Плюс на політичному рівні аргументи русні про "зупинити війська де вони є" і після того тихцем легалізувати статус-кво за прикладом Абхазії чи Мінську-2 - стали неактуальними. Ми вибили в них цей козир принаймні тимчасово.
Плюс до того ми продемонстрували Заходу що навіть захоплення території рашки не є ніякою червоною лінією для пині - він навіть не сіпнувся до ядерної кнопки. Отже можна не боятись повного звільнення території України чи ударів вглиб рашки.
Ну і ще один аспект - це те що руснява громадськість як мінімум стривожена тим що оці "смішні салоїди" мало того що третій рік воюють проти них а ще й захоплюють їх землі і вошть нічого не може із ци подіяти. Що би не казали про терпильність русні (а це все звичайно правда) - але слабких царів вони завжди терпіти не могли.
Дивуюсь, чому цей "шалман" у нас не прикриють.
Ну, так, зелені при владі - хаос.
Яка напрочуд сенсаційна новина - кацапи пробують вибити наші війська з курської обл. Не може бути !! Та ви шо , серйозно !!? Я б сам нізащо не здогадався б .
Інститут війни продовжує зображати бурхливу діяльність і озвучувати те що всім і без нього відомо .