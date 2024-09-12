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Новости
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Войска РФ намерены перерезать украинское наступление в Курской области, - ISW

Курськ

С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Размер, масштаб и потенциальные перспективы российских контрнаступлений в Курской области 11 сентября непонятны, и на момент написания этого отчета ситуация остается нестабильной. Сейчас преждевременно делать выводы о новых контратаках России, и ISW будет продолжать следить за развитием ситуации", - говорится в отчете.

При этом геолокационные кадры от 11 сентября все же показывают, что россияне отвоевали позиции к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево). Дополнительные кадры от 10 числа свидетельствуют, что подразделения 51-го воздушно-десантного полка продвинулись на север и северо-восток от Снагости (к югу от Коренево) во время механизированного наступления численностью до роты.

Несколько российских военкоров утверждали, что российские войска полностью захватили Снагость, но ISW не видел визуального подтверждения этих утверждений. Отмечается, что украинские войска начали новые атаки против российского контрнаступления к западу от Снагости и по всему украинскому участку фронта в Курской области.

"Имеющиеся визуальные доказательства свидетельствуют о том, что российские войска, которые контратакуют в Курской области, действуют ротными подразделениями и, возможно, используют элементы более опытных в боевых действиях подразделений для проведения контратак".

"Российские войска могут намереваться временно перерезать украинское наступление в Курской области, прежде чем начать более организованную и хорошо оснащенную операцию по вытеснению украинских сил с российской территории", - добавляют аналитики.

Читайте также: Россияне начали активные штурмовые действия на левом фланге нашей группировки в Курской области, - DeepState. КАРТА

Российские войска пытаются занять более тактически выгодные позиции во время этих начальных контратак, прежде чем начать широкую контрнаступательную операцию против украинских сил, действующих к северо-востоку от Кореневого и вблизи Суджи.

В отчете также сообщают, что российские войска могут намереваться перерезать украинский выступ и продвинуться к границе к юго-востоку от Снагости, чтобы затруднить существующие украинские логистические маршруты и позиции огневой поддержки ближе к границе, прежде чем начать более масштабную контрнаступательную операцию.

"Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область, особенно на фоне продолжающихся украинских трансграничных атак, и ISW продолжит оценивать влияние российских контратак в ближайшие дни", - подытоживают аналитики ISW.

Автор: 

Курск (1097) ISW (493)


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Топ комментарии
+17
". Сама тема окупації огидна. Ну от не хотів би я щоб якийсь "лампасних хєр" посилав мене окупантом,,," -- таку ***** накнопали, що далі вже нема куди!(,
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12.09.2024 07:21
+10
Знову - ні про що ..
Яка напрочуд сенсаційна новина - кацапи пробують вибити наші війська з курської обл. Не може бути !! Та ви шо , серйозно !!? Я б сам нізащо не здогадався б .
Інститут війни продовжує зображати бурхливу діяльність і озвучувати те що всім і без нього відомо .
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12.09.2024 07:56
+9
Вважаю недоцільним подальше перебування кращих підрозділів ЗСУ в **********. Сама тема окупації огидна. Ну от не хотів би я щоб якийсь "лампасних хєр" посилав мене окупантом. У нас має бути щось на зразок "експедиційного корпусу" - зашли, нанесли максимум шкоди (військові та енергетичні обєкти) і вийшли. Утримувати і захищати місцеве населення нам і на фіг не потрібно! Після того як кацапи зітруть на порох власні містечка та селища в курській губернії Україна щось ще виграє? Не думаю. Ми мали б демонтувати і вивезти все енергообладнання звідти для хоч якоїсь компенсації ударів по нашій енергосистемі. Це зроблено? Ні. То чого ми ждемо? Що нас там ********* як "гуманних окупантів"? Чи єрмак завів кращі підрозділи під оточення і винищення? Все що можна було досягти вже досягнуто. Потрібно виходити звідти і рвати кацапський кордон в іншому місці. І так постійно має діяти "експедиційний корпус"!
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12.09.2024 07:06
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Таке відчуття що звіти для цього інституту надходять безпосередньо із Ставки Боневтіка Бонапартовича.
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12.09.2024 06:56 Ответить
Вважаю недоцільним подальше перебування кращих підрозділів ЗСУ в **********. Сама тема окупації огидна. Ну от не хотів би я щоб якийсь "лампасних хєр" посилав мене окупантом. У нас має бути щось на зразок "експедиційного корпусу" - зашли, нанесли максимум шкоди (військові та енергетичні обєкти) і вийшли. Утримувати і захищати місцеве населення нам і на фіг не потрібно! Після того як кацапи зітруть на порох власні містечка та селища в курській губернії Україна щось ще виграє? Не думаю. Ми мали б демонтувати і вивезти все енергообладнання звідти для хоч якоїсь компенсації ударів по нашій енергосистемі. Це зроблено? Ні. То чого ми ждемо? Що нас там ********* як "гуманних окупантів"? Чи єрмак завів кращі підрозділи під оточення і винищення? Все що можна було досягти вже досягнуто. Потрібно виходити звідти і рвати кацапський кордон в іншому місці. І так постійно має діяти "експедиційний корпус"!
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12.09.2024 07:06 Ответить
". Сама тема окупації огидна. Ну от не хотів би я щоб якийсь "лампасних хєр" посилав мене окупантом,,," -- таку ***** накнопали, що далі вже нема куди!(,
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12.09.2024 07:21 Ответить
Для ефективного контролю окупованих територій потрібно утримувати поліцейські підрозділи з розрахунку 20 поляцаїв на 100 місцевих жителів та повністю забезпечувати базові потреби місцевого населення - зайнятість, зарплата, пенсія, медицина, освіта, харчування, водобостачання та каналізація, розваги і право на справедливий суд. В цьому випадку будь який бунт буде неможливим. Якщо таких ресурсів немає залишаються лише репресії, що і роблять кацапи на окупованих територіях. Ви готові дати кацапам на окупованих нами територіях життя краще ніж мають українці в Україні яка має окуповані кацапами території? Щодо мене, то я категорично "ні". Нам не потрібні "лояльні куряни". Вони нам взагалі не потрібні! Навіть для зоопарків.
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12.09.2024 07:38 Ответить
не переймайтеся, їх там нема. З Суджи виїхали 5 тис мешканців, залишилося 200.
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12.09.2024 08:26 Ответить
Ви готові дати кацапам на окупованих нами територіях життя краще ніж мають українці в Україні---кацапам не Життя треба давати, а пистов, гарних!, щоб оте "життя", їм медом не здавалося,),
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12.09.2024 08:40 Ответить
Скільки країн у світі засудили "окупацію"?
Чи збирався радбєз оон з цього приводу?
Чи введені санкції проти українського агресора за порушення міжнародно визнаних кордонів?
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12.09.2024 09:12 Ответить
Всі чудово розуміють що введення ЗСУ тимчасове і носить тактичний характер. Для нас важливо максимально використати створену нами ситуацію і вчасно вивести підрозділи ЗСУ на підготовлений кордон з найменшими втратами. І спланувати та здійснити наступну "експедицію" - кордони з *********** 2295 кілометрів. Є куди вдарити. І хай у кацапів болить голова куди ми вдаримо наступного разу...
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12.09.2024 09:26 Ответить
Є всі формальні ознаки агресії проти сусідньої держави. Чому мовчить вільний світ?
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12.09.2024 09:29 Ответить
>> Вважаю недоцільним подальше перебування
...
>> Сама тема окупації огидна.

рівень експертності і аргументації просто вражаючий
кожне диванне кукурікало тепер експерт
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12.09.2024 09:14 Ответить
У мене хоч якісь аргументи "пересічного" громадянина. А що у тебе крім "навішування ярликів"?
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12.09.2024 09:28 Ответить
в мене є мінімальне розуміння військової необхідності. Зараз русня відтягнула туди вдічі а може й втричі військ ніж зайшло наших - і навіть цього їм замало для того щоб стабілізувати ситуацію.
Плюс на політичному рівні аргументи русні про "зупинити війська де вони є" і після того тихцем легалізувати статус-кво за прикладом Абхазії чи Мінську-2 - стали неактуальними. Ми вибили в них цей козир принаймні тимчасово.
Плюс до того ми продемонстрували Заходу що навіть захоплення території рашки не є ніякою червоною лінією для пині - він навіть не сіпнувся до ядерної кнопки. Отже можна не боятись повного звільнення території України чи ударів вглиб рашки.
Ну і ще один аспект - це те що руснява громадськість як мінімум стривожена тим що оці "смішні салоїди" мало того що третій рік воюють проти них а ще й захоплюють їх землі і вошть нічого не може із ци подіяти. Що би не казали про терпильність русні (а це все звичайно правда) - але слабких царів вони завжди терпіти не могли.
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16.09.2024 11:24 Ответить
Скільки непотрібних слів,з яких набрали купу речень,розмазали це "вумними" фразами на цілу сторінку тексту,а все можна було викласти трьома-чотирьма словами.
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12.09.2024 07:11 Ответить
Ця контора просто заробляє в інтернеті. Зайдіть на їх сайт - збирають допомогу. Мене відверто дивує постійне посилання наших ЗМІ на цю мутну контору.
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12.09.2024 07:47 Ответить
Так у нас така сама контора є, deepstate називається і так само працює, як ISW.

Дивуюсь, чому цей "шалман" у нас не прикриють.

Ну, так, зелені при владі - хаос.
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12.09.2024 08:50 Ответить
Якщо до чогось причетний тупорилий ішак, то впевнено можна ставити на цьому жирний хрест. Це чмо лише шкодить, користі від ішака ніякої.
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12.09.2024 07:25 Ответить
Щось коїться не добре...Треба розуміти що не все це веде до результатів негативних.
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12.09.2024 07:38 Ответить
Знову - ні про що ..
Яка напрочуд сенсаційна новина - кацапи пробують вибити наші війська з курської обл. Не може бути !! Та ви шо , серйозно !!? Я б сам нізащо не здогадався б .
Інститут війни продовжує зображати бурхливу діяльність і озвучувати те що всім і без нього відомо .
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12.09.2024 07:56 Ответить
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12.09.2024 08:37 Ответить
Чергова хрінь як і сама курськосирнозебільна операція... Шапіто...
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12.09.2024 09:16 Ответить
А шо другое надо было ожидать. Сначала у кацапов - шок, затем начинают по этому случае стягивать войска , даже из-под Монголии. .уйло обещало сделать миллионную навалу. Курский аппендикс перерезать - дело техники. Затем следует полный гемор, бо это будет дополнительный фронт. Все идет к ядерному конфликту, бо у нас тоже танки наши - быстры.
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12.09.2024 09:41 Ответить
Це було передбачувано ще з початку цієї безперспективної операції, не треба було бути великим стратегом. Якщо ціллю було: зв,язати і обезкровити резерви то все йде по плану .Виникає питання що далі? Як зараз вийти з цієї тупикової ситуації що б іміджеві втрати для військового керівництва та військові для України були менші? Складається враження шо в документі плану в графі ціль операції написано: давайте почнемо а потім побачимо що вийде,і підпис Зеленський.
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12.09.2024 12:09 Ответить
 
 