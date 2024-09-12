Войска РФ намерены перерезать украинское наступление в Курской области, - ISW

С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября, захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Размер, масштаб и потенциальные перспективы российских контрнаступлений в Курской области 11 сентября непонятны, и на момент написания этого отчета ситуация остается нестабильной. Сейчас преждевременно делать выводы о новых контратаках России, и ISW будет продолжать следить за развитием ситуации", - говорится в отчете.

При этом геолокационные кадры от 11 сентября все же показывают, что россияне отвоевали позиции к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево). Дополнительные кадры от 10 числа свидетельствуют, что подразделения 51-го воздушно-десантного полка продвинулись на север и северо-восток от Снагости (к югу от Коренево) во время механизированного наступления численностью до роты.

Несколько российских военкоров утверждали, что российские войска полностью захватили Снагость, но ISW не видел визуального подтверждения этих утверждений. Отмечается, что украинские войска начали новые атаки против российского контрнаступления к западу от Снагости и по всему украинскому участку фронта в Курской области.

"Имеющиеся визуальные доказательства свидетельствуют о том, что российские войска, которые контратакуют в Курской области, действуют ротными подразделениями и, возможно, используют элементы более опытных в боевых действиях подразделений для проведения контратак".

"Российские войска могут намереваться временно перерезать украинское наступление в Курской области, прежде чем начать более организованную и хорошо оснащенную операцию по вытеснению украинских сил с российской территории", - добавляют аналитики.

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Российские войска пытаются занять более тактически выгодные позиции во время этих начальных контратак, прежде чем начать широкую контрнаступательную операцию против украинских сил, действующих к северо-востоку от Кореневого и вблизи Суджи.

В отчете также сообщают, что российские войска могут намереваться перерезать украинский выступ и продвинуться к границе к юго-востоку от Снагости, чтобы затруднить существующие украинские логистические маршруты и позиции огневой поддержки ближе к границе, прежде чем начать более масштабную контрнаступательную операцию.

"Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область, особенно на фоне продолжающихся украинских трансграничных атак, и ISW продолжит оценивать влияние российских контратак в ближайшие дни", - подытоживают аналитики ISW.