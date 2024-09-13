УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12141 відвідувач онлайн
Новини
4 771 24
армія рф (16162) росія (63568) Курськ (845) ISW (653)

РФ почала перекидати більш досвідчені бойові підрозділи у Курську область, - ISW

Росія почала перекидати досвідченіші бойові підрозділи у Курську область

Влада Росії розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області та може почати передислокацію більш досвідчених бойових підрозділів для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських військ на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті посилаються на кадри, опубліковані 11 вересня, на яких нібито видно, як підрозділи російського 137-го полку (106-ї дивізії ПДВ) беруть участь у наступальних діях на північний захід від села Снагость Курської області.

Аналітики зафіксували повідомлення про те, що підрозділи 137 полку ПДВ станом на кінець серпня діяли на Сіверському напрямку в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрнаступальні дії росіян в Курській області є незначними, - Пентагон

Крім того, у Курській області також діють підрозділи 51-го полку ПДВ 106-ї дивізії ПДВ.

Російська влада потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області, наголошує ISW.

"Досі російська влада значною мірою покладалася на погано навчених і екіпірованих призовників та невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ для боротьби з українським просуванням у Курській області. Імовірно, для повного витіснення українських військ з Курської області їй знадобиться додаткова жива сила та більший бойовий досвід, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області", - пишуть аналітики.

Аналітики ISW вважають, що російська влада може сконцентрувати додаткові підрозділи 106-ї дивізії ПДВ та інших більш досвідчених формувань у Курській області для контратак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області, - ISW 

Нагадаємо, у вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Президент Володимир Зеленський заявив 12 вересня, що контрнаступальні дії РФ у Курській області йдуть за українським планом.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Ну й чого хвилюватися? ваЗЕлін же сказав, що все йде за його планом...
показати весь коментар
13.09.2024 09:32
+3
і хто там на курвську чинив спротив?
кацапня підтягла бурятів...
показати весь коментар
13.09.2024 10:08
+3
два українських діда роту кацапні в полон взяли і поклали вздовж дороги...😂
показати весь коментар
13.09.2024 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну й чого хвилюватися? ваЗЕлін же сказав, що все йде за його планом...
показати весь коментар
13.09.2024 09:32 Відповісти
"все йде за його планом" - от саме це й непокоїть...
показати весь коментар
13.09.2024 10:52 Відповісти
***** це тей ще тормоз - він починає реагувати на 5й місяць...
показати весь коментар
13.09.2024 09:41 Відповісти
Що збираються далі робити великі комбінатори Зе і Си?

показати весь коментар
13.09.2024 09:41 Відповісти
А ти де валиш і що? Купи на форумах в інтернеті?
показати весь коментар
13.09.2024 10:04 Відповісти
шо б зелені не зробили це буде потужно!
тут і сумніву нема...
показати весь коментар
13.09.2024 09:58 Відповісти
тобто цю паузу в декілька місяців нормальні люди мають в запасі!
показати весь коментар
13.09.2024 09:42 Відповісти
Мене дивують такі новини зі словами нібито. Так звідки іде поповнення профі, бо наразі вони уже знищені ЗСУ. Не має ні кацапія кадрової Армії, надвль, Україна також. Високопарні слова пора уже залишити та і інформація не нова. Читали уже
показати весь коментар
13.09.2024 09:47 Відповісти
Вчора один військовий експерт на українському телебаченні розповідав що вони зібрали там до 60 тисяч парашутно-десантних військ і морської піхоти. Але вони"погано підготовлені". Він сказав що Путін дав наказ витіснити ЗСУ до 1 серпня.
показати весь коментар
13.09.2024 09:58 Відповісти
Перепрошую - дав наказ, чи давав наказ? Чи місяць не той..чи до 2025 року?
показати весь коментар
13.09.2024 10:02 Відповісти
Вибачаюсь, до 1 жовтня.
показати весь коментар
13.09.2024 10:06 Відповісти
Ага,Покровськ уже "взяли"до вересня. Це тільки назви бригад,але без кваліфікації, бо призвані і названі морпіхами чи десантних військ орки не означає навчені,загартовані, умілі.
показати весь коментар
13.09.2024 10:12 Відповісти
Так сказав майор?! Так звідки сили відвернулися? Фронт має ту саму динаміку.
показати весь коментар
13.09.2024 10:55 Відповісти
Ми ж їх звільняємо від "власавцев"... Чому вони чинять спротив? Ми їх "асвабаждаєм"...
показати весь коментар
13.09.2024 09:54 Відповісти
і хто там на курвську чинив спротив?
кацапня підтягла бурятів...
показати весь коментар
13.09.2024 10:08 Відповісти
два українських діда роту кацапні в полон взяли і поклали вздовж дороги...😂
показати весь коментар
13.09.2024 10:15 Відповісти
виходь, падлюка кацапська,
поки не стельнув і гранату в ваше кубло не закинув.
показати весь коментар
13.09.2024 10:33 Відповісти
Освідчено загинути русні ...теж варіант !!!
показати весь коментар
13.09.2024 10:21 Відповісти
Куряни думали, що прийшли військові НАТО
https://streamable.com/it56vb
показати весь коментар
13.09.2024 10:25 Відповісти
Як рашисти перекидають додаткові сили на Курський напрямок, так і ЗСУ це роблять.
Так, в мережі з'явилось тривожне (для рашистів) повідомлення Z- блогера з пітьми:
"ВСУ со стороны Сумской области, введя свежие силы по направлению к Глушково (причем, судя по экипировке это ударная элитная часть), продолжили свои удары с целью выйти в тыл русским атакующим подразделениям и сумели к исходу дня все-таки потеснить их в районе н.п. Новый Путь.
Они будут вводить здесь в бой новые резервы с целью выхода к ж.д. станции Глушково, что по задумке должно привести к тактическому окружению уже русской группировки и соответственно перелому хода сражения уже в свою пользу."
показати весь коментар
13.09.2024 10:37 Відповісти
Все по плану. Як Пуйла, так і Зейла. Хто кого копіює в діях, та заявах, і питати не потрібно.
показати весь коментар
13.09.2024 11:02 Відповісти
 
 