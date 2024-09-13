РФ почала перекидати більш досвідчені бойові підрозділи у Курську область, - ISW

Влада Росії розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області та може почати передислокацію більш досвідчених бойових підрозділів для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських військ на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті посилаються на кадри, опубліковані 11 вересня, на яких нібито видно, як підрозділи російського 137-го полку (106-ї дивізії ПДВ) беруть участь у наступальних діях на північний захід від села Снагость Курської області.

Аналітики зафіксували повідомлення про те, що підрозділи 137 полку ПДВ станом на кінець серпня діяли на Сіверському напрямку в Україні.

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Крім того, у Курській області також діють підрозділи 51-го полку ПДВ 106-ї дивізії ПДВ.

Російська влада потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області, наголошує ISW.

"Досі російська влада значною мірою покладалася на погано навчених і екіпірованих призовників та невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ для боротьби з українським просуванням у Курській області. Імовірно, для повного витіснення українських військ з Курської області їй знадобиться додаткова жива сила та більший бойовий досвід, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області", - пишуть аналітики.

Аналітики ISW вважають, що російська влада може сконцентрувати додаткові підрозділи 106-ї дивізії ПДВ та інших більш досвідчених формувань у Курській області для контратак.

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Нагадаємо, у вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Президент Володимир Зеленський заявив 12 вересня, що контрнаступальні дії РФ у Курській області йдуть за українським планом.