РФ начала перебрасывать более опытные боевые подразделения в Курскую область, - ISW
Власти России развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области и могут начать передислокацию более опытных боевых подразделений для поддержки своих текущих контратак и будущих контрнаступательных операций против украинских войск на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В отчете ссылаются на кадры, опубликованные 11 сентября, на которых якобы видно, как подразделения российского 137-го полка (106-й дивизии ВДВ) участвуют в наступательных действиях к северо-западу от села Снагость Курской области.
Аналитики зафиксировали сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДВ по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине.
Кроме того, в Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ.
Российские власти будут нуждаться в дополнительной живой силе и более опытных подразделениях, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, отмечает ISW.
"До сих пор российские власти в значительной степени полагались на плохо обученных и экипированных призывников и небольшие подразделения российских регулярных и нерегулярных войск для борьбы с украинским продвижением в Курской области. Вероятно, для полного вытеснения украинских войск из Курской области ей понадобится дополнительная живая сила и больший боевой опыт, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области", - пишут аналитики.
Аналитики ISW считают, что российские власти могут сконцентрировать дополнительные подразделения 106-й дивизии ВДВ и других более опытных формирований в Курской области для контратак.
Напомним, во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.
Президент Владимир Зеленский заявил 12 сентября, что контрнаступательные действия РФ в Курской области идут по украинскому плану.
Пожалуйста, подождите...
тут і сумніву нема...
кацапня підтягла бурятів...
поки не стельнув і гранату в ваше кубло не закинув.
https://streamable.com/it56vb
Так, в мережі з'явилось тривожне (для рашистів) повідомлення Z- блогера з пітьми:
"ВСУ со стороны Сумской области, введя свежие силы по направлению к Глушково (причем, судя по экипировке это ударная элитная часть), продолжили свои удары с целью выйти в тыл русским атакующим подразделениям и сумели к исходу дня все-таки потеснить их в районе н.п. Новый Путь.
Они будут вводить здесь в бой новые резервы с целью выхода к ж.д. станции Глушково, что по задумке должно привести к тактическому окружению уже русской группировки и соответственно перелому хода сражения уже в свою пользу."