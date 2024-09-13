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РФ начала перебрасывать более опытные боевые подразделения в Курскую область, - ISW

Росія почала перекидати досвідченіші бойові підрозділи у Курську область

Власти России развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области и могут начать передислокацию более опытных боевых подразделений для поддержки своих текущих контратак и будущих контрнаступательных операций против украинских войск на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на кадры, опубликованные 11 сентября, на которых якобы видно, как подразделения российского 137-го полка (106-й дивизии ВДВ) участвуют в наступательных действиях к северо-западу от села Снагость Курской области.

Аналитики зафиксировали сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДВ по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрнаступательные действия россиян в Курской области незначительны, - Пентагон

Кроме того, в Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ.

Российские власти будут нуждаться в дополнительной живой силе и более опытных подразделениях, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, отмечает ISW.

"До сих пор российские власти в значительной степени полагались на плохо обученных и экипированных призывников и небольшие подразделения российских регулярных и нерегулярных войск для борьбы с украинским продвижением в Курской области. Вероятно, для полного вытеснения украинских войск из Курской области ей понадобится дополнительная живая сила и больший боевой опыт, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области", - пишут аналитики.

Аналитики ISW считают, что российские власти могут сконцентрировать дополнительные подразделения 106-й дивизии ВДВ и других более опытных формирований в Курской области для контратак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ намерены перерезать украинское наступление в Курской области, - ISW

Напомним, во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил 12 сентября, что контрнаступательные действия РФ в Курской области идут по украинскому плану.
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Топ комментарии
+4
Ну й чого хвилюватися? ваЗЕлін же сказав, що все йде за його планом...
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13.09.2024 09:32
+3
і хто там на курвську чинив спротив?
кацапня підтягла бурятів...
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13.09.2024 10:08
+3
два українських діда роту кацапні в полон взяли і поклали вздовж дороги...😂
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13.09.2024 10:15
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Ну й чого хвилюватися? ваЗЕлін же сказав, що все йде за його планом...
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13.09.2024 09:32 Ответить
"все йде за його планом" - от саме це й непокоїть...
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13.09.2024 10:52 Ответить
***** це тей ще тормоз - він починає реагувати на 5й місяць...
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13.09.2024 09:41 Ответить
Що збираються далі робити великі комбінатори Зе і Си?

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13.09.2024 09:41 Ответить
А ти де валиш і що? Купи на форумах в інтернеті?
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13.09.2024 10:04 Ответить
шо б зелені не зробили це буде потужно!
тут і сумніву нема...
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13.09.2024 09:58 Ответить
тобто цю паузу в декілька місяців нормальні люди мають в запасі!
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13.09.2024 09:42 Ответить
Мене дивують такі новини зі словами нібито. Так звідки іде поповнення профі, бо наразі вони уже знищені ЗСУ. Не має ні кацапія кадрової Армії, надвль, Україна також. Високопарні слова пора уже залишити та і інформація не нова. Читали уже
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13.09.2024 09:47 Ответить
Вчора один військовий експерт на українському телебаченні розповідав що вони зібрали там до 60 тисяч парашутно-десантних військ і морської піхоти. Але вони"погано підготовлені". Він сказав що Путін дав наказ витіснити ЗСУ до 1 серпня.
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13.09.2024 09:58 Ответить
Перепрошую - дав наказ, чи давав наказ? Чи місяць не той..чи до 2025 року?
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13.09.2024 10:02 Ответить
Вибачаюсь, до 1 жовтня.
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13.09.2024 10:06 Ответить
Ага,Покровськ уже "взяли"до вересня. Це тільки назви бригад,але без кваліфікації, бо призвані і названі морпіхами чи десантних військ орки не означає навчені,загартовані, умілі.
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13.09.2024 10:12 Ответить
Так сказав майор?! Так звідки сили відвернулися? Фронт має ту саму динаміку.
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13.09.2024 10:55 Ответить
Ми ж їх звільняємо від "власавцев"... Чому вони чинять спротив? Ми їх "асвабаждаєм"...
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13.09.2024 09:54 Ответить
і хто там на курвську чинив спротив?
кацапня підтягла бурятів...
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13.09.2024 10:08 Ответить
два українських діда роту кацапні в полон взяли і поклали вздовж дороги...😂
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13.09.2024 10:15 Ответить
виходь, падлюка кацапська,
поки не стельнув і гранату в ваше кубло не закинув.
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13.09.2024 10:33 Ответить
Освідчено загинути русні ...теж варіант !!!
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13.09.2024 10:21 Ответить
Куряни думали, що прийшли військові НАТО
https://streamable.com/it56vb
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13.09.2024 10:25 Ответить
Як рашисти перекидають додаткові сили на Курський напрямок, так і ЗСУ це роблять.
Так, в мережі з'явилось тривожне (для рашистів) повідомлення Z- блогера з пітьми:
"ВСУ со стороны Сумской области, введя свежие силы по направлению к Глушково (причем, судя по экипировке это ударная элитная часть), продолжили свои удары с целью выйти в тыл русским атакующим подразделениям и сумели к исходу дня все-таки потеснить их в районе н.п. Новый Путь.
Они будут вводить здесь в бой новые резервы с целью выхода к ж.д. станции Глушково, что по задумке должно привести к тактическому окружению уже русской группировки и соответственно перелому хода сражения уже в свою пользу."
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13.09.2024 10:37 Ответить
Все по плану. Як Пуйла, так і Зейла. Хто кого копіює в діях, та заявах, і питати не потрібно.
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13.09.2024 11:02 Ответить
 
 