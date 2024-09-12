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Новости Война
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боевые действия (3451) Покровск (371)

На Покровском направлении активность российской пехоты изменилась, хотя в целом динамика штурмовых действий не снизилась, - офицер 15-й бригады НГУ Рясный

Активність російської піхоти на Покровському напрямку змінилася, хоча динаміка штурмів не знизилась.

На определенных участках Покровского направления продвижение армии РФ остановлено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Александр Рясный.

"Динамика штурмовых действий противника не снизилась, но можно сейчас видеть тенденцию, что активность их пехоты немножко снизилась. Поэтому и их продвижение на определенных участках остановлено. В течение примерно пяти суток продвижения противника нет. В полосе 15-й бригады противник заблокирован, мы его не допускаем и он не продвигается. Пехота противника не так активно идет на штурмы. Они несут очень большие потери и вынуждены подтягивать резервные части и пополнение своих подразделений", - заявил Рясный.

Офицер говорит, что армия РФ сейчас действует по стандартной военной тактике и пытается обходить населенные пункты с флангов. В частности, оккупационная армия пытается это сделать в районе населенного пункта Украинск, что севернее Курахово.

"Захват Украинска повлечет ряд существенных проблем как в тактическом, так и стратегическом плане. Но пока я вижу, что противник пытается обходить населенные пункты с флангов, это его тактика, которую можно наблюдать в ближайшее время почти на всех направлениях. То есть как по стандарту, как написано во всех военных учебниках. Но все усилия сейчас направлены на то, чтобы не допустить вклинения, поэтому, я думаю, им будет это трудно сделать", - рассказал Рясный.

Напомним, Российская армия безуспешно пытается проводить штурмовые действия в направлении Курахово. Наступает с трех сторон.
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@ "Місто - найскладніша зона бойових дій, яка потребує від підрозділів оборони високого рівня взаємодії.

Я наведу вам умовний приклад:
Вулиця контролюється двома підрозділами, один з підрозділів відступив з крайніх будинків, тому ворог просочується малими групами в тил, другий не знаючи того, стоїть в обороні і буквально за пару годин отримує удар в спину, починається нерозуміння, паніка, в кращому випадку відхід.

Інші бійці на сусідніх ділянках чуючи подібну інформацію теж не хочуть довіряти життя своїм суміжникам, не чуючи пару годин їх роботу, знімаються з позицій і відходять, залишаючи їх в такій самій ситуації як перші…
Так валиться оборона цілих міст.

Висновок: у командирів суміжних організмів мають бути спільні невеликі координаційні штаби, щоб діяти як один організм, незалежно від номеру та назви підрозділу. Щоб доводити бійцям реальну інформацію, кожен командир має бачити в реальному часі не тільки свою зону відповідальності, а і сусідню.

Так ми працювали в Бахмуті, це давало результат, декілька командирів рот (або зкр) збиралися в одному місці і разом планували оборону, взаємодію, обмінювалися прошивками рацій, присвоювали позивні на кожну позицію і підсилювали один одного.
Куди це все ділося, я не розумію."
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12.09.2024 16:21 Ответить
 
 