Армия РФ с трех сторон наступает на Курахово Донецкой области, – и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр Войтенков

Российская армия безуспешно пытается проводить штурмовые действия в направлении Курахово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков

"Россияне реально просто безуспешно здесь пытаются что-то сделать. Если мы видим какое-то движение, то чаще всего эти колонны, танковые колонны, бронированные колонны, пойдут к нашим дружественным подразделениям слева или справа. На нашем направлении вообще ничего у них не получается, абсолютно. И даже по той же карте Deep State, если оценивать ее как достоверный ресурс, то оккупированное село Георгиевка, за которым дальше - Максимильяновка, что является частично уже нулем, и дорога на Курахово - без изменений. То есть там они не идут никуда вперед", - рассказал Назар Войтенков.

Военный добавил, что захват Курахово даст российской армии доступ к господствующим высотам. Однако сейчас угроза захвата не наблюдается.

"Даже по карте Deep State можно заметить, что Курахово находится в относительном тылу, если оценивать его как основное боевое направление, а Покровское и Угледарское - флангами. Сейчас россияне продвинулись на тех двух направлениях немного вперед. Говоря о стратегическом пункте, то в целом в Курахово есть господствующие высоты, которые с точки зрения ведения боя неплохо было бы занять. Здесь также много холмов, но, опять же, как я вижу, город готовится к обороне, прокапывают траншеи, противотанковые рвы и места, которые могут стать потенциальным форпостом для россиян, для недопущения их дальше, чтобы они не шли на следующие населенные пункты", - сказал Войтенков.

Напомним, на днях враг ударил по г. Курахово Донецкой области, один из снарядов попал вблизи здания 73-й государственной пожарно-спасательной части.

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