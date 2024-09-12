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Силы обороны поразили две вражеские системы ПВО в районах Украинки и Покровска, - ОСГВ "Таврия"

ЗСУ уразили дві системи ППО на Оріхівському та Покровському напрямках

Украинские защитники поразили две системы противовоздушной обороны российских захватчиков на Ореховском и Покровском направлениях.

Об этом заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Особенно хочется выделить поражение двух систем противовоздушной обороны. Это один зенитно-ракетный комплекс "Бук" в районе Украинки на Ореховском направлении, а также зенитная установка "23-2" в районе Покровского", - отметил он.

Также Силы обороны поразили 15 автомобилей и 4 беспилотника врага.

Читайте также: Выросло количество штурмов и обстрелов на Таврическом направлении, больше всего враг давит на левобережье Днепра, - ОСГВ "Таврия"

Также растет статистика уничтожения вражеских разведывательных FPV-дронов украинскими БпЛА.

"За вчерашние сутки было 4 таких поражения в нашей операционной зоне", - добавили в ОСГВ "Таврия".

Справка

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" - советская и российская система средней дальности, предназначенная для перехвата и уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также для борьбы с тактическими баллистическими ракетами.

Она имеет несколько модификаций, включая "Бук-М1", "Бук-М2" и "Бук-М3", каждая из которых имеет улучшенные характеристики радиолокационного обнаружения и поражения целей.

Бук

Читайте также: ПВО уничтожила 44 из 64 "шахедов", 3 улетели в РФ, 4 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Зенитная установка ЗУ-23-2 - советская двуствольная автоматическая зенитная установка калибра 23 мм, которая предназначена для поражения низколетящих воздушных целей.

Может действовать как в стационарном, так и мобильном режимах, устанавливаясь на различные платформы, что позволяет ее использовать в различных условиях боя.

ЗУ 23-2

Автор: 

ПВО (2745) Таврия (179) уничтожение (6916) Запорожская область (3079) Донецкая область (9642) Лыховий Дмитрий (74)


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про "систему ППО" ЗУ-23-2 могли б промовчати, щоб не ганьбитись
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12.09.2024 11:42 Ответить
Чому? Якщо там норм оптика - чудова річ проти дронів.
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12.09.2024 11:47 Ответить
Ця "система ППО" ще з месершмітами воювала...
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12.09.2024 11:47 Ответить
Але кацапи нахабніють...у коридор 10 км завширшки БУКи загнали навіть...
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12.09.2024 11:48 Ответить
@ "Покровський напрямок на 12 вересня.

У Гродівці тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Козацька та Мирна.

На захід від Новогродівки противник просунувся на глибину до 1.4 км, увійшовши до південно-східної частини Лисівки в районі ставка Маслівка.

В районі Селидового ситуація без суттєвих змін. Бої продовжуються на території дачних ділянок на схід від міста.

В Українську ситуація продовжує погіршуватися. Противник просунувся у південній частині міста на території дачних ділянок у західному напрямку. Східну частину штурмують ворожі мобільні групи, атакуючи з Лісівки, решта якої перейшла під контроль супротивника.".
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12.09.2024 12:06 Ответить
 
 