Силы обороны поразили две вражеские системы ПВО в районах Украинки и Покровска, - ОСГВ "Таврия"
Украинские защитники поразили две системы противовоздушной обороны российских захватчиков на Ореховском и Покровском направлениях.
Об этом заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Особенно хочется выделить поражение двух систем противовоздушной обороны. Это один зенитно-ракетный комплекс "Бук" в районе Украинки на Ореховском направлении, а также зенитная установка "23-2" в районе Покровского", - отметил он.
Также Силы обороны поразили 15 автомобилей и 4 беспилотника врага.
Также растет статистика уничтожения вражеских разведывательных FPV-дронов украинскими БпЛА.
"За вчерашние сутки было 4 таких поражения в нашей операционной зоне", - добавили в ОСГВ "Таврия".
Справка
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" - советская и российская система средней дальности, предназначенная для перехвата и уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также для борьбы с тактическими баллистическими ракетами.
Она имеет несколько модификаций, включая "Бук-М1", "Бук-М2" и "Бук-М3", каждая из которых имеет улучшенные характеристики радиолокационного обнаружения и поражения целей.
Зенитная установка ЗУ-23-2 - советская двуствольная автоматическая зенитная установка калибра 23 мм, которая предназначена для поражения низколетящих воздушных целей.
Может действовать как в стационарном, так и мобильном режимах, устанавливаясь на различные платформы, что позволяет ее использовать в различных условиях боя.
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