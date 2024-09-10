Выросло количество штурмов и обстрелов на Таврическом направлении, больше всего враг давит на левобережье Днепра, - ОСГВ "Таврия"

Войска РФ существенно увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСГВ "Таврия", в течение суток, 9 сентября 2024 года оккупанты нанесли более 330 ударов дронами-камикадзе, а это - больше всего за несколько месяцев.

Об этом заявил представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лыховий в эфире "Суспільне онлайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Интенсивность штурмовых действий со стороны врага и количество обстрелов существенно возросли. Больше всего россияне давят на наши позиции на левобережье Днепра, то есть в Херсонской области. Обращаю внимание, что за минувшие сутки противник нанес более 330 ударов дронами-камикадзе, не считая "Шахеды", и это - больше всего за несколько последних месяцев. Большинство из этих ударов (дронами-камикадзе) пришлись на Херсонщину", - говорится в сообщении.

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По словам Лыховия, также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов врага - 312 за прошедшие сутки и количество сбросов боеприпасов с БпЛА - 224 за сутки 9 сентября.