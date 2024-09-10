Зросла кількість штурмів та обстрілів на Таврійському напрямку, найбільше ворог тисне на лівобережжі Дніпра, - ОСУВ "Таврія"

Війська РФ суттєво збільшили кількість штурмів в операційній зоні ОСУВ "Таврія", упродовж доби, 9 вересня 2024 року окупанти завдали понад 330 ударів дронами-камікадзе, а це - найбільше за кілька місяців.

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі "Суспільне онлайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Інтенсивність штурмових дій з боку ворога та кількість обстрілів суттєво зросли. Найбільше росіяни тиснуть на наші позиції на лівобережжі Дніпра, тобто в Херсонській області. Звертаю увагу, що за минулу добу противник завдав більше 330 ударів дронами-камікадзе, не рахуючи "Шахеди", і це - найбільше за кілька останніх місяців. Більшість із цих ударів (дронами-камікадзе) припали на Херсонщину", - йдеться у повідомленні.

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За словами Лиховія, також суттєво зросла кількість артилерійських обстрілів ворога - 312 минулої доби та кількість скидів боєприпасів із БпЛА – 224 за добу 9 вересня.