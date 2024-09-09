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На Херсонщині РФ не послаблювала угруповування після початку Курської операції ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"

На Херсонщині РФ не послаблювала угруповування після початку Курської операції ЗСУ, - ОСУВ

На Херсонщині російські загарбники не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після початку операції ЗСУ в Курській області РФ ворог фактично не зменшив свою чисельність на Херсонщині.

"Після початку Курської операції ЗСУ, коли противник певним чином проводив перекидання своїх підрозділів, зокрема на Курщину, він більшість з цих підрозділів забрав саме з Запорізької області, тоді як на Херсонщині фактично та чисельність, яка була залишилася. Там росіяни не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів", - розповів Лиховій.

Зокрема, за словами речника, Росія перекидає на Херсонщину загони "Шторм" для підтримання інтенсивності штурмових дій, щоб мати змогу атакувати й надалі.

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Окрім цього, Лиховій розповів, що загарбники значно активізувалися на островах вздовж лівого берега Дніпра у Херсонській області й не полишають спроб вибити підрозділи України зі своїх позицій, які вони утримують після виходу з Кринок. Однак ЗСУ продовжують утримувати плацдарми.

Також Лиховій зазначив, що ця активізація росіян фактично є найбільшою за останні пару місяців після закінчення активної оборони Кринок, коли українські підрозділи, перемістилися на інші визначені позиції на лівобережжі Дніпра.

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Правильно зашли в Курскую область. Причины перечислялись и только ленивый, тупой или рашистский бот продолжает критиковать идею воевать на территории мордора.
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09.09.2024 23:59 Відповісти
Таке ж питання. Чув від говорящих голів в ютубах, що звідти якраз зняли. Короче, триндять, хто про що хоче...
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09.09.2024 23:59 Відповісти
Если есть интерес реальный, то осинтерами все уже установлено. Сколько сняли, откуда сняли. Большинство перебросили с Харьковщины (она ближе всего). Одну бригаду и один полк сняли с Покровского направления.
А одну бригаду сняли именно с Херсонского. Лиховий лукавит, он говорит о том, что состав группировки остался фактически тот же... но Не говорит, что не снимали, просто вместо убывшей бригады зашло пару других подразделений из Крыма. Но факт есть факт.
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10.09.2024 00:19 Відповісти
Ти сьогодні на "від"ємному емоційно-інтелектуальному піку"? Не знімали повністю в/ч. Але брали звідти окремі батальйони! Крім того - з Курщини наші повідомляють, що проти них зараз воюють солдати-контрактники в новенькій екіпіровці Значить - це не зняті з Фронту! А кинуті в бій РЕЗЕРВИ!!! А якщо туди "в пожежному порядку" кинуті резерви - значить, вони не з"являться на загрозливій ділянці А це - саме Покровськ! І прориву фронту не станеться!
Про цих солдат я чув сам від сусіда, який там донедавна воював та приїхав поранений - на лікування
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10.09.2024 02:25 Відповісти
ГШ агресора нічого нового не придумував. Бойові частини з фронту для комплектації ніколи не відводяться. Все за рахунок маршового поповнення. Це ноухау ще з царських часів. Пояснення одне - бояться втратити управління. Тому і лозунг - обратной дорогі нєт. Ніякої передислокації агресор проводити не буде, маневрової війни агресор не має чим проводити, це не весна та літо 2022 року. А пояснення підлеглих Просирського це від лукавого. Так як педалювання міфічного конфлікту цього фельдмаршала з Дерьмаком.
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10.09.2024 05:26 Відповісти
Це все вороже ІПСО, і рука Кремля на сталевих яйках Зеленского!
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10.09.2024 11:38 Відповісти
 
 