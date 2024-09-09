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На Херсонщине РФ не ослабляла группировку после начала Курской операции ВСУ, - ОСГВ "Таврия"

На Херсонщині РФ не послаблювала угруповування після початку Курської операції ЗСУ, - ОСУВ

На Херсонщине российские захватчики не ослабляли группировки, наоборот они проводят ротации на переднем крае своих подразделений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, пишет "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после начала операции ВСУ в Курской области РФ враг фактически не уменьшил свою численность на Херсонщине.

"После начала Курской операции ВСУ, когда противник определенным образом проводил переброску своих подразделений, в частности в Курскую область, он большинство из этих подразделений забрал именно из Запорожской области, тогда как на Херсонщине фактически та численность, которая была, осталась. Там россияне не ослабляли группировки, наоборот они проводят ротации на переднем крае своих подразделений", - рассказал Лыховий.

В частности, по словам спикера, Россия перебрасывает на Херсонщину отряды "Шторм" для поддержания интенсивности штурмовых действий, чтобы иметь возможность атаковать и в дальнейшем.

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Кроме этого, Лыховий рассказал, что захватчики значительно активизировались на островах вдоль левого берега Днепра в Херсонской области и не оставляют попыток выбить подразделения Украины со своих позиций, которые они удерживают после выхода из Крынок. Однако ВСУ продолжают удерживать плацдармы.

Также Лыховий отметил, что эта активизация россиян фактически является крупнейшей за последние пару месяцев после окончания активной обороны Крынок, когда украинские подразделения переместились на другие определенные позиции на левобережье Днепра.

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Правильно зашли в Курскую область. Причины перечислялись и только ленивый, тупой или рашистский бот продолжает критиковать идею воевать на территории мордора.
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09.09.2024 23:59 Ответить
Таке ж питання. Чув від говорящих голів в ютубах, що звідти якраз зняли. Короче, триндять, хто про що хоче...
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09.09.2024 23:59 Ответить
Если есть интерес реальный, то осинтерами все уже установлено. Сколько сняли, откуда сняли. Большинство перебросили с Харьковщины (она ближе всего). Одну бригаду и один полк сняли с Покровского направления.
А одну бригаду сняли именно с Херсонского. Лиховий лукавит, он говорит о том, что состав группировки остался фактически тот же... но Не говорит, что не снимали, просто вместо убывшей бригады зашло пару других подразделений из Крыма. Но факт есть факт.
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10.09.2024 00:19 Ответить
Ти сьогодні на "від"ємному емоційно-інтелектуальному піку"? Не знімали повністю в/ч. Але брали звідти окремі батальйони! Крім того - з Курщини наші повідомляють, що проти них зараз воюють солдати-контрактники в новенькій екіпіровці Значить - це не зняті з Фронту! А кинуті в бій РЕЗЕРВИ!!! А якщо туди "в пожежному порядку" кинуті резерви - значить, вони не з"являться на загрозливій ділянці А це - саме Покровськ! І прориву фронту не станеться!
Про цих солдат я чув сам від сусіда, який там донедавна воював та приїхав поранений - на лікування
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10.09.2024 02:25 Ответить
ГШ агресора нічого нового не придумував. Бойові частини з фронту для комплектації ніколи не відводяться. Все за рахунок маршового поповнення. Це ноухау ще з царських часів. Пояснення одне - бояться втратити управління. Тому і лозунг - обратной дорогі нєт. Ніякої передислокації агресор проводити не буде, маневрової війни агресор не має чим проводити, це не весна та літо 2022 року. А пояснення підлеглих Просирського це від лукавого. Так як педалювання міфічного конфлікту цього фельдмаршала з Дерьмаком.
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10.09.2024 05:26 Ответить
Це все вороже ІПСО, і рука Кремля на сталевих яйках Зеленского!
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10.09.2024 11:38 Ответить
 
 