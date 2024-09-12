ПВО уничтожила 44 из 64 "шахедов", 3 улетели в РФ, 4 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты атаковали Украину 69 средствами воздушного нападения, в частности баллистикой, управляемыми авиаракетами, крылатыми ракетами и 64 "шахедами".

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 12 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69-ти средств воздушного нападения противника (по состоянию на 9:00). Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный), 64-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - РФ., Чауда - Крым)", - говорится в сообщении.

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Силы ПВО уничтожили 44 БПЛА. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре - локально потеряны на территории Украины.

"По состоянию на 9:00 четыре ударные БпЛА остаются в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа! Благодаря активному противодействию Сил обороны большинство вражеских ракет не достигли желаемых целей.



Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях", - отметили в Воздушных силах.

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