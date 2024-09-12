ППО знищила 44 із 64 "шахедів", 3 полетіли до РФ, 4 локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти атакували Україну 69 засобами повітряного нападу, зокрема балістикою, керованими авіаракетами, крилатими ракетами та 64 "шахедами".

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника (станом на 9.00). Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл. та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської обл., двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим)", - йдеться в повідомленні.

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Сили ППО знищили 44 БПЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України.

"Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота! Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.



Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях", - наголосили у Повітряних силах.

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