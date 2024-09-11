Бойцы ПВО уничтожают три БПЛА "Shahed-136" во время вражеской атаки ночью 11 сентября. ВИДЕО

Бойцы зенитной ракетной Херсонской бригады сбили три БПЛА "Shahed-136" во время атаки на Украину 11 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Ночью 11 сентября 2024 года в ходе отражения воздушной атаки, воины зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили три вражеских БПЛА "Shahed-136". На видео удачная боевая работа воинов-зенитчиков и ее результаты. Продолжаем бить врага!", - отмечается в комментарии к видео.

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