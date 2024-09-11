Бойцы ПВО уничтожают три БПЛА "Shahed-136" во время вражеской атаки ночью 11 сентября. ВИДЕО
Бойцы зенитной ракетной Херсонской бригады сбили три БПЛА "Shahed-136" во время атаки на Украину 11 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Ночью 11 сентября 2024 года в ходе отражения воздушной атаки, воины зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили три вражеских БПЛА "Shahed-136". На видео удачная боевая работа воинов-зенитчиков и ее результаты. Продолжаем бить врага!", - отмечается в комментарии к видео.
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Для роботи по безпілотниках потрібен дешевий аналог "Стінгера" - з не навороченою, а максимально простою инфрачервоною головкою самонаведення - типу праотця Стінгера ПЗРК "Ред ай", бо шахед ніяких теплових пасток не відстрілює
або ж з блоком наведенням по лазерному проміню, як у Стугни.
двигуни для таких ракет на 5-6 км нам передала Канада - 80 000 штук
пан Коростильов легко зміг би зробити таку ракету, якщо б мали Гетьмана, а не ЗЄльцмана