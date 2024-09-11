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Бійці ППО знищують три БПЛА "Shahed-136" під час ворожої атаки уночі 11 вересня. ВIДЕО

Бійці зенітної ракетної Херсонської бригади збили три БПЛА "Shahed-136" під час атаки на Україну 11 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Вночі 11 вересня 2024 року в ході відбиття повітряної атаки, воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили три ворожих БПЛА "Shahed-136". На відео вдала бойова робота воїнів-зенітників та її результати. Продовжуємо бити ворога!", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено 20 із 25 "Шахедів", 5 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

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безпілотник (4165) ППО (3189) знищення (7243)


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https://nova.net.ua/policziya-zatrymala-pidozryuvanogo-u-pobytti-veterana-u-smili/
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11.09.2024 14:46 Відповісти
Слава ППО !
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11.09.2024 14:48 Відповісти
Красені
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11.09.2024 14:52 Відповісти
супер! молодці...., все красиво!
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11.09.2024 15:25 Відповісти
Гарно, але дорого. 1 така ракета коштує як 10 шахедів.
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11.09.2024 15:33 Відповісти
так !

Для роботи по безпілотниках потрібен дешевий аналог "Стінгера" - з не навороченою, а максимально простою инфрачервоною головкою самонаведення - типу праотця Стінгера ПЗРК "Ред ай", бо шахед ніяких теплових пасток не відстрілює
або ж з блоком наведенням по лазерному проміню, як у Стугни.

двигуни для таких ракет на 5-6 км нам передала Канада - 80 000 штук

пан Коростильов легко зміг би зробити таку ракету, якщо б мали Гетьмана, а не ЗЄльцмана
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11.09.2024 16:25 Відповісти
 
 