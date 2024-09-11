Бійці ППО знищують три БПЛА "Shahed-136" під час ворожої атаки уночі 11 вересня. ВIДЕО
Бійці зенітної ракетної Херсонської бригади збили три БПЛА "Shahed-136" під час атаки на Україну 11 вересня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Вночі 11 вересня 2024 року в ході відбиття повітряної атаки, воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили три ворожих БПЛА "Shahed-136". На відео вдала бойова робота воїнів-зенітників та її результати. Продовжуємо бити ворога!", - зазначається у коментарі до відео.
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https://nova.net.ua/policziya-zatrymala-pidozryuvanogo-u-pobytti-veterana-u-smili/
Для роботи по безпілотниках потрібен дешевий аналог "Стінгера" - з не навороченою, а максимально простою инфрачервоною головкою самонаведення - типу праотця Стінгера ПЗРК "Ред ай", бо шахед ніяких теплових пасток не відстрілює
або ж з блоком наведенням по лазерному проміню, як у Стугни.
двигуни для таких ракет на 5-6 км нам передала Канада - 80 000 штук
пан Коростильов легко зміг би зробити таку ракету, якщо б мали Гетьмана, а не ЗЄльцмана