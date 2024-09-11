Бійці ППО знищують три БПЛА "Shahed-136" під час ворожої атаки уночі 11 вересня. ВIДЕО

Бійці зенітної ракетної Херсонської бригади збили три БПЛА "Shahed-136" під час атаки на Україну 11 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Вночі 11 вересня 2024 року в ході відбиття повітряної атаки, воїни зенітної ракетної Херсонської бригади знищили три ворожих БПЛА "Shahed-136". На відео вдала бойова робота воїнів-зенітників та її результати. Продовжуємо бити ворога!", - зазначається у коментарі до відео.

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