Украинские минометчики показали, как уничтожают врага в Курской области. ВИДЕО

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады показали, как минометным огнем они уничтожают позиции и технику врага на территории Курской области.

Об этом сообщает Отделение коммуникаций 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины в фейсбуке, передает https://censor.net/ruЦензор.НЕТ.

"Ежедневно, не зная усталости, они насыпают пламенем по позициям противника, стирая в пыль его живую силу и огневые средства удар за ударом. Безупречный профессионализм и железная дисциплина крушат все планы врага, не оставляя ему шансов на прорыв", - говорится в сообщении.

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