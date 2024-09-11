Українські мінометники показали, як нищать ворога в Курській області. ВIДЕО

Воїни 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади показали, як мінометним вогнем вони нищать позиції та техніку ворога на території Курської області.

Про це повідомляє Відділення комунікацій 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня, не знаючи втоми, вони насипають полум'ям по позиціях противника, стираючи в пил його живу силу та вогневі засоби ударом за ударом.Бездоганний професіоналізм та залізна дисципліна трощать усі плани ворога, не залишаючи йому шансів на прорив", - йдеться у повідомленні.

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