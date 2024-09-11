Українські мінометники показали, як нищать ворога в Курській області. ВIДЕО
Воїни 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади показали, як мінометним вогнем вони нищать позиції та техніку ворога на території Курської області.
Про це повідомляє Відділення комунікацій 82-ої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Щодня, не знаючи втоми, вони насипають полум'ям по позиціях противника, стираючи в пил його живу силу та вогневі засоби ударом за ударом.Бездоганний професіоналізм та залізна дисципліна трощать усі плани ворога, не залишаючи йому шансів на прорив", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Заболотнюк
показати весь коментар11.09.2024 23:33 Відповісти Мені подобається 4
время
показати весь коментар12.09.2024 00:51 Відповісти Мені подобається 8
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль