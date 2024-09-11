Російський військовослужбовець пустив собі кулю в лоба на полі бою. ВIДЕО 18+
Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" зафільмували самогубство окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин застрелився: він взяв дуло автомата, приклав до голови і натиснув на гачок.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+16 Oleksii Pilevych #582021
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+13 alexandr shamov
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+13 ALEX SUROVV #593022
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