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Новини Відео Війна
11 128 30

Російський військовослужбовець пустив собі кулю в лоба на полі бою. ВIДЕО 18+

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" зафільмували самогубство окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин застрелився: він взяв дуло автомата, приклав до голови і натиснув на гачок.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17388) самогубство (634) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+16
Ні щоб пртстрелити тих хто жене їх на війну вони себе стріляють, дегенерати!
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11.09.2024 21:59
+13
Видна уже у кацапов выучка.
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11.09.2024 21:54
+13
Что то последнее время рузким не хватает свинца в организьме. Может поетому они такие злые на всех
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11.09.2024 21:54
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Видна уже у кацапов выучка.
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11.09.2024 21:54 Відповісти
Кацапы зачьотно отрабатывают самогубство, як тэГТО.
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11.09.2024 21:59 Відповісти
Что то последнее время рузким не хватает свинца в организьме. Может поетому они такие злые на всех
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11.09.2024 21:54 Відповісти
Рашист, клятий! Щоб тебе, падло, і сира Земля не прийняла!
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11.09.2024 21:58 Відповісти
Най його прийме скотомогильник, по-зороастризмчески.
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11.09.2024 22:01 Відповісти
Ні щоб пртстрелити тих хто жене їх на війну вони себе стріляють, дегенерати!
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11.09.2024 21:59 Відповісти
Бо те, що розлітається, лише тільки ззовні дещо схоже на мізки
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11.09.2024 22:02 Відповісти
Оце гарно знято. Оператору і постановнику трюків респект.
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11.09.2024 22:02 Відповісти
Утром , где с гранатой у хрюкуальника, кадры лучше.
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11.09.2024 22:06 Відповісти
Це трюк? ПТН... і т.д.
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11.09.2024 22:49 Відповісти
Теперь его вдова получит компенсацию и сможет потратить эти деньги с будущим мужем
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11.09.2024 22:04 Відповісти
За самоубийство - никаких компенсаций, а прозябать будет в гордом одиночестве, бо до войны мужиков не хватало, а после войни й поготiв. Будет жить со злобной завистью, шо у соседки есть муж-уклонист.
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11.09.2024 22:10 Відповісти
Это убийство. Если людям промывают мозги и они идут на самоубийство то те кто промывают мозги виноваты. И в этом случай, его так называемые братья по оружью довели его до того что он предпочел самоубийство чем попасть в плен.
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11.09.2024 22:15 Відповісти
Промити можна мозок, якщо він є. А якщо той ваня ціле своє життя потратив на то, щоб той мозок вибухати і висцяти, що тоді там промивати?
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12.09.2024 01:26 Відповісти
Отсутствие мозгов не освобождает от ответственности. То в такий кшталт - божья кара.
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12.09.2024 10:13 Відповісти
Коли вже Путя шмальне собі в лоба? Чи він таки горить бажанням бути присутнім на трибуналі в Гаазі?
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11.09.2024 22:14 Відповісти
Хороший какЦап, з економив патрон для України.
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11.09.2024 22:23 Відповісти
Не самогубство. Самовдосконалення.
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11.09.2024 22:50 Відповісти
Для тих, хто походить від мавпи
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12.09.2024 07:19 Відповісти
Просто, мальчікі в трусіках ненавидять своє паскудне життя і здохнути, для них, це як спасіння.
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12.09.2024 00:04 Відповісти
Черговий "поцелуй Путина"!
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12.09.2024 00:27 Відповісти
Хоч би всі вони повиздихали, хоронякі бісові...
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12.09.2024 00:30 Відповісти
Кацапы, ну почему, почему для того, чтобы застрелиться нужно обязательно переться через тысячи километров в чужую страну, где вас не хотят видеть? Оптимизируйте уже, наконец, этот процесс и стреляйтесь в своем мухосранске. Нам уже вас закапывать негде.
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12.09.2024 01:30 Відповісти
************ родня рашиста фиг какие выплаты получит, кроме отшвабрения.
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12.09.2024 02:20 Відповісти
Дивився б і дивився!
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12.09.2024 05:30 Відповісти
Разумное решение
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12.09.2024 07:10 Відповісти
Його навчили що Бога нема, тому можна робити зло і не відповідати за це. Самовбивців жде пекло.
Читайте Біблію
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12.09.2024 07:17 Відповісти
Лежачі на українській землі самовбився за путіна, який в цей час лежав десь у джакузі.
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12.09.2024 07:34 Відповісти
 
 