Російський військовослужбовець пустив собі кулю в лоба на полі бою. ВIДЕО 18+

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" зафільмували самогубство окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин застрелився: він взяв дуло автомата, приклав до голови і натиснув на гачок.

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