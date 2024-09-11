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Бійці 10 ОГШБр збили FPV-дроном ворожий безпілотник "Мерлін-ВР". ВIДЕО

Воїни 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою FPV-дрона знищили ворожий безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР" в повітрі. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Мерлін-ВР" - гібридний експериментальний розвідувальний безпілотник РФ, який росіяни називали "технологічним проривом" через нібито безшумність, покращену оптику і дальність польоту".

Дивіться: Воїни 92 ОШБр знищили російську БМП ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) дрони (4706)


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Топ коментарі
+18
Ось тобі і комп'ютерні іграшки.
Віртуальна реальність стала справжньою реальністю.

Слава ЗСУ!
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11.09.2024 20:23
+16
Гарна робота. Слава ЗСУ!
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11.09.2024 20:23
+10
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11.09.2024 20:25
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Гарна робота. Слава ЗСУ!
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11.09.2024 20:23 Відповісти
Ось тобі і комп'ютерні іграшки.
Віртуальна реальність стала справжньою реальністю.

Слава ЗСУ!
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11.09.2024 20:23 Відповісти
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11.09.2024 20:25 Відповісти
Добра робота, МОЛОДЦІ!
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11.09.2024 20:25 Відповісти
это просто какая-то слабость недонарода-людоеда с московских болот называть всё краденое "древними узкими именами", в данном случае - Мерлин... вместо исконно узких имён типа Иванушка-дурачок или путин-*****..
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11.09.2024 20:31 Відповісти
рєпоєдам теж хочеться бути причетними до культури. Хоч і у такий спосіб. А там, дивишся, через років 50 вони будуть брехати "та це давньоруське ім'я - Мерлін"...
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11.09.2024 20:48 Відповісти
Ето конечно хорошо. Но может не стоило показывать рашистам почему ихние БПЛА падают
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11.09.2024 21:08 Відповісти
Було - не варто, була й заборона від Генштабу, але знайшлися ті хто похвалилися першими. То вже пізно щось відмотувати назад.
Моніторив в кацапів - в них горить, вони вже й камери (заднього огляду) збираються ладнувати і міні-реб)
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11.09.2024 21:31 Відповісти
І як керувати дроном з тим міни ребом ? Включив і все зникло, а як знати на яку частоту його налаштовувати щоб і свій сигнал проходив і інший дрон заглушити
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11.09.2024 21:52 Відповісти
) <= ота дужка наприкінці мого допису означає смайл, тобто сарказм.
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11.09.2024 22:01 Відповісти
Вибачай, з тією війною у мене тяжко з розумінням натяків
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11.09.2024 22:29 Відповісти
РЕБ, хоч міні, хоч супер міні потребує живлення. Тобто потрібен або непоганий такий акумулятор, або генератор.
А це буде вимагати збільшення конструкції, заміну матеріалів (з пінопласту на щось міцніше), заміну двигуна і т.д.
Встановлення камери заднього огляду теж мало що дасть, бо розвідка (з відеофіксацією) потребує лінійного польоту. При кульбітах а-ля повітряні бої Другої світової багато не розвідаєш. Сама доцільність цього дійства зникає.
Думаю, що єдиним виходом для кацапів було б збільшувати висотність, але це, знову ж, потребує зовсім іншої техніки і оптики.
З врахуванням всього, жодного дієвого виходу для кацапів немає.
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12.09.2024 07:07 Відповісти
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12.09.2024 00:41 Відповісти
👍
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12.09.2024 13:19 Відповісти
 
 