Бійці 10 ОГШБр збили FPV-дроном ворожий безпілотник "Мерлін-ВР". ВIДЕО
Воїни 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою FPV-дрона знищили ворожий безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР" в повітрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Мерлін-ВР" - гібридний експериментальний розвідувальний безпілотник РФ, який росіяни називали "технологічним проривом" через нібито безшумність, покращену оптику і дальність польоту".
Топ коментарі
+18 Cremona Simf
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+16 GICKO_ BANAN
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+10 Тонка червона лінія
показати весь коментар11.09.2024 20:25
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Слава ЗСУ!
Моніторив в кацапів - в них горить, вони вже й камери (заднього огляду) збираються ладнувати і міні-реб)
А це буде вимагати збільшення конструкції, заміну матеріалів (з пінопласту на щось міцніше), заміну двигуна і т.д.
Встановлення камери заднього огляду теж мало що дасть, бо розвідка (з відеофіксацією) потребує лінійного польоту. При кульбітах а-ля повітряні бої Другої світової багато не розвідаєш. Сама доцільність цього дійства зникає.
Думаю, що єдиним виходом для кацапів було б збільшувати висотність, але це, знову ж, потребує зовсім іншої техніки і оптики.
З врахуванням всього, жодного дієвого виходу для кацапів немає.