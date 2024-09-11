Бійці 10 ОГШБр збили FPV-дроном ворожий безпілотник "Мерлін-ВР". ВIДЕО

Воїни 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою FPV-дрона знищили ворожий безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР" в повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Мерлін-ВР" - гібридний експериментальний розвідувальний безпілотник РФ, який росіяни називали "технологічним проривом" через нібито безшумність, покращену оптику і дальність польоту".

Дивіться: Воїни 92 ОШБр знищили російську БМП ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО