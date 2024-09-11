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Бойцы 10 ОГШБр впервые сбили FPV-дроном вражеский беспилотник "Мерлин-ВР". ВИДЕО

Впервые в истории воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" 109-го отдельного горно-штурмового батальона с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР" в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Мерлин-ВР" - гибридный экспериментальный разведывательный беспилотник РФ, который россияне называли "технологическим прорывом" из-за якобы бесшумности, улучшенной оптики и дальности полета".

Также смотрите: Воины 92 ОШБр уничтожили российскую БМП ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО

уничтожение (6931) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) дроны (3923)


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Топ комментарии
+18
Ось тобі і комп'ютерні іграшки.
Віртуальна реальність стала справжньою реальністю.

Слава ЗСУ!
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11.09.2024 20:23
+16
Гарна робота. Слава ЗСУ!
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11.09.2024 20:23
+10
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11.09.2024 20:25
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Гарна робота. Слава ЗСУ!
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11.09.2024 20:23 Ответить
Ось тобі і комп'ютерні іграшки.
Віртуальна реальність стала справжньою реальністю.

Слава ЗСУ!
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11.09.2024 20:23 Ответить
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11.09.2024 20:25 Ответить
Добра робота, МОЛОДЦІ!
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11.09.2024 20:25 Ответить
это просто какая-то слабость недонарода-людоеда с московских болот называть всё краденое "древними узкими именами", в данном случае - Мерлин... вместо исконно узких имён типа Иванушка-дурачок или путин-*****..
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11.09.2024 20:31 Ответить
рєпоєдам теж хочеться бути причетними до культури. Хоч і у такий спосіб. А там, дивишся, через років 50 вони будуть брехати "та це давньоруське ім'я - Мерлін"...
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11.09.2024 20:48 Ответить
Ето конечно хорошо. Но может не стоило показывать рашистам почему ихние БПЛА падают
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11.09.2024 21:08 Ответить
Було - не варто, була й заборона від Генштабу, але знайшлися ті хто похвалилися першими. То вже пізно щось відмотувати назад.
Моніторив в кацапів - в них горить, вони вже й камери (заднього огляду) збираються ладнувати і міні-реб)
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11.09.2024 21:31 Ответить
І як керувати дроном з тим міни ребом ? Включив і все зникло, а як знати на яку частоту його налаштовувати щоб і свій сигнал проходив і інший дрон заглушити
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11.09.2024 21:52 Ответить
) <= ота дужка наприкінці мого допису означає смайл, тобто сарказм.
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11.09.2024 22:01 Ответить
Вибачай, з тією війною у мене тяжко з розумінням натяків
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11.09.2024 22:29 Ответить
РЕБ, хоч міні, хоч супер міні потребує живлення. Тобто потрібен або непоганий такий акумулятор, або генератор.
А це буде вимагати збільшення конструкції, заміну матеріалів (з пінопласту на щось міцніше), заміну двигуна і т.д.
Встановлення камери заднього огляду теж мало що дасть, бо розвідка (з відеофіксацією) потребує лінійного польоту. При кульбітах а-ля повітряні бої Другої світової багато не розвідаєш. Сама доцільність цього дійства зникає.
Думаю, що єдиним виходом для кацапів було б збільшувати висотність, але це, знову ж, потребує зовсім іншої техніки і оптики.
З врахуванням всього, жодного дієвого виходу для кацапів немає.
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12.09.2024 07:07 Ответить
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12.09.2024 00:41 Ответить
👍
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12.09.2024 13:19 Ответить
 
 