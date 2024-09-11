Бойцы 10 ОГШБр впервые сбили FPV-дроном вражеский беспилотник "Мерлин-ВР". ВИДЕО
Впервые в истории воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" 109-го отдельного горно-штурмового батальона с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР" в воздухе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Мерлин-ВР" - гибридный экспериментальный разведывательный беспилотник РФ, который россияне называли "технологическим прорывом" из-за якобы бесшумности, улучшенной оптики и дальности полета".
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Слава ЗСУ!
Моніторив в кацапів - в них горить, вони вже й камери (заднього огляду) збираються ладнувати і міні-реб)
А це буде вимагати збільшення конструкції, заміну матеріалів (з пінопласту на щось міцніше), заміну двигуна і т.д.
Встановлення камери заднього огляду теж мало що дасть, бо розвідка (з відеофіксацією) потребує лінійного польоту. При кульбітах а-ля повітряні бої Другої світової багато не розвідаєш. Сама доцільність цього дійства зникає.
Думаю, що єдиним виходом для кацапів було б збільшувати висотність, але це, знову ж, потребує зовсім іншої техніки і оптики.
З врахуванням всього, жодного дієвого виходу для кацапів немає.