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Российский военнослужащий пустил себе пулю в лоб на поле боя. ВИДЕО 18+

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сняли самоубийство оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин застрелился: он взял дуло автомата, приложил к голове и нажал на крючок.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (19238) самоубийство (1000) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+16
Ні щоб пртстрелити тих хто жене їх на війну вони себе стріляють, дегенерати!
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11.09.2024 21:59
+13
Видна уже у кацапов выучка.
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11.09.2024 21:54
+13
Что то последнее время рузким не хватает свинца в организьме. Может поетому они такие злые на всех
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11.09.2024 21:54
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Видна уже у кацапов выучка.
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11.09.2024 21:54 Ответить
Кацапы зачьотно отрабатывают самогубство, як тэГТО.
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11.09.2024 21:59 Ответить
Что то последнее время рузким не хватает свинца в организьме. Может поетому они такие злые на всех
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11.09.2024 21:54 Ответить
Рашист, клятий! Щоб тебе, падло, і сира Земля не прийняла!
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11.09.2024 21:58 Ответить
Най його прийме скотомогильник, по-зороастризмчески.
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11.09.2024 22:01 Ответить
Ні щоб пртстрелити тих хто жене їх на війну вони себе стріляють, дегенерати!
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11.09.2024 21:59 Ответить
Бо те, що розлітається, лише тільки ззовні дещо схоже на мізки
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11.09.2024 22:02 Ответить
Оце гарно знято. Оператору і постановнику трюків респект.
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11.09.2024 22:02 Ответить
Утром , где с гранатой у хрюкуальника, кадры лучше.
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11.09.2024 22:06 Ответить
Це трюк? ПТН... і т.д.
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11.09.2024 22:49 Ответить
Теперь его вдова получит компенсацию и сможет потратить эти деньги с будущим мужем
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11.09.2024 22:04 Ответить
За самоубийство - никаких компенсаций, а прозябать будет в гордом одиночестве, бо до войны мужиков не хватало, а после войни й поготiв. Будет жить со злобной завистью, шо у соседки есть муж-уклонист.
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11.09.2024 22:10 Ответить
Это убийство. Если людям промывают мозги и они идут на самоубийство то те кто промывают мозги виноваты. И в этом случай, его так называемые братья по оружью довели его до того что он предпочел самоубийство чем попасть в плен.
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11.09.2024 22:15 Ответить
Промити можна мозок, якщо він є. А якщо той ваня ціле своє життя потратив на то, щоб той мозок вибухати і висцяти, що тоді там промивати?
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12.09.2024 01:26 Ответить
Отсутствие мозгов не освобождает от ответственности. То в такий кшталт - божья кара.
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12.09.2024 10:13 Ответить
Коли вже Путя шмальне собі в лоба? Чи він таки горить бажанням бути присутнім на трибуналі в Гаазі?
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11.09.2024 22:14 Ответить
Хороший какЦап, з економив патрон для України.
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11.09.2024 22:23 Ответить
Не самогубство. Самовдосконалення.
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11.09.2024 22:50 Ответить
Для тих, хто походить від мавпи
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12.09.2024 07:19 Ответить
Просто, мальчікі в трусіках ненавидять своє паскудне життя і здохнути, для них, це як спасіння.
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12.09.2024 00:04 Ответить
Черговий "поцелуй Путина"!
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12.09.2024 00:27 Ответить
Хоч би всі вони повиздихали, хоронякі бісові...
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12.09.2024 00:30 Ответить
Кацапы, ну почему, почему для того, чтобы застрелиться нужно обязательно переться через тысячи километров в чужую страну, где вас не хотят видеть? Оптимизируйте уже, наконец, этот процесс и стреляйтесь в своем мухосранске. Нам уже вас закапывать негде.
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12.09.2024 01:30 Ответить
************ родня рашиста фиг какие выплаты получит, кроме отшвабрения.
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12.09.2024 02:20 Ответить
Дивився б і дивився!
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12.09.2024 05:30 Ответить
Разумное решение
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12.09.2024 07:10 Ответить
Його навчили що Бога нема, тому можна робити зло і не відповідати за це. Самовбивців жде пекло.
Читайте Біблію
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12.09.2024 07:17 Ответить
Лежачі на українській землі самовбився за путіна, який в цей час лежав десь у джакузі.
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12.09.2024 07:34 Ответить
 
 