Российский военнослужащий пустил себе пулю в лоб на поле боя. ВИДЕО 18+

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сняли самоубийство оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин застрелился: он взял дуло автомата, приложил к голове и нажал на крючок.

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