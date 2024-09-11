Российский военнослужащий пустил себе пулю в лоб на поле боя. ВИДЕО 18+
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сняли самоубийство оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин застрелился: он взял дуло автомата, приложил к голове и нажал на крючок.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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