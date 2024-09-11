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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на фронте погиб оператор телеканала "Прямий" Павел Пархоменко. ФОТО

На войне против российских оккупантов погиб оператор телеканала "Прямий" Павел Пархоменко, который добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу телеканала.

на фронті загинув Павло Пархоменко

"С глубокой скорбью сообщаю, что мой брат, Пархоменко Павел, героически погиб, защищая нашу Родину. "Пархом" навеки в строю! Он был настоящим воином, который отдал свою жизнь за свободу и мир нашего народа. Мы всегда будем помнить его мужество, смелость, отвагу и самопожертвование. Покойся с миром, наш Герой. Твое дело будет жить в наших сердцах навсегда", - рассказал его брат Александр.

Похороны Павла состоятся 13 сентября в Киеве на Лесном кладбище. Сбор для церемонии прощания возле прощального зала в 10:30.

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потери (4384) Прямой канал (56)


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Топ комментарии
+45
Воїн Світла!

Боженька, прийми Чисту Душу Героя.

Вічна Пам'ять!
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11.09.2024 20:30
+21
Цатство Небесне... Честь, Пам'ять і Вічна Слава Захисникові України Павлові Пархоменку!
Щирі спвчуття рідним!
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11.09.2024 20:34
+18
Може дуже цинічно буде виглядати мій коментар під цією новиною, але...
Хтось чув про загиблих від ПП "Слуга народу", екс-очильників міністерств та відомств від тієї ж ПП, може про волонтерство від "Слуг" хтось що чув? Скільки сотен мільйонів новітні мільйонери , що були тамадами, фотографами чи кухарками з доярками від ескорту, задонатили на ЗСУ?
Про колаборантів, зрадників та кротів від цієї ПП чуєш ледве не щодня, а от про щось на користь Україні... Вже шостий рік - НІ-ЧО-ГО (від слова "зовсім")!!!
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11.09.2024 20:52
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Воїн Світла!

Боженька, прийми Чисту Душу Героя.

Вічна Пам'ять!
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11.09.2024 20:30 Ответить
Хіба один він? Коли пишуть про те скільки росіян за день загинуло чи стали інвалідами - всі ці сотні і тисячі росіян на день, слід пам'ятати що і українців теж декілька сотень на день гине чи стає інвалідами.
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11.09.2024 20:32 Ответить
Ми свою землю захищаємо, свої родини, свою Україну.

А кацап за що в землю лягає?
За путена?

кацапи, то виродки, усі.
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11.09.2024 20:49 Ответить
Падлюки москальські гинуть на нашій землі, не на своїй! Вам жаль їх?
Та нехай мільйонами дохнуть!!!
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11.09.2024 22:30 Ответить
Я не про жаль. Я про те, що війна страшна і багато людей гине. І зупинити її дуже важко. Майже неможливо. Хіба колись вона сама поступово затихне.
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12.09.2024 00:08 Ответить
Цатство Небесне... Честь, Пам'ять і Вічна Слава Захисникові України Павлові Пархоменку!
Щирі спвчуття рідним!
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11.09.2024 20:34 Ответить
Прямий? Та це ж врагі Сонцесяйного!
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11.09.2024 20:36 Ответить
Слава Герою..
....... нема слів..(
натомість ****** телегівнофон імені дермака та його придворного зєлєнськага - зборище професійних зєлєнских уклоністів на нехилій зряплаті за рахунок бюджету злиденної України..
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11.09.2024 20:38 Ответить
не з телемарафету....

Вічная пам'ять полеглому воїну...
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11.09.2024 20:38 Ответить
Щирі співчуття рідним і близьким. Щирі співчуття всім українцям, адже гинуть кращі.
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11.09.2024 20:42 Ответить
Може дуже цинічно буде виглядати мій коментар під цією новиною, але...
Хтось чув про загиблих від ПП "Слуга народу", екс-очильників міністерств та відомств від тієї ж ПП, може про волонтерство від "Слуг" хтось що чув? Скільки сотен мільйонів новітні мільйонери , що були тамадами, фотографами чи кухарками з доярками від ескорту, задонатили на ЗСУ?
Про колаборантів, зрадників та кротів від цієї ПП чуєш ледве не щодня, а от про щось на користь Україні... Вже шостий рік - НІ-ЧО-ГО (від слова "зовсім")!!!
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11.09.2024 20:52 Ответить
Нічого цинічного в цьому нема. Ці виродки з банди зеленського і єрмака співучасники вбивства українців. Я їм відверто бажаю, щоб вони здохли
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12.09.2024 00:07 Ответить
Ніхто з них не волонтерить навіть. Ні збирає, ні жертвує, взагалі нічого - манкурти, малороси.
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12.09.2024 01:06 Ответить
😥
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11.09.2024 20:53 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.09.2024 20:54 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
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11.09.2024 20:58 Ответить
Дуже жаль гинуть кращі ,а всяка мерзота "уставшіє от войни" і "какая разніца" продовжує бикувати.
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11.09.2024 21:00 Ответить
Спочивай з миром, Воїне! Ти завжди був на правильній стороні - і на війні, і в роботі. Сумно. Боляче. Героїчно. В один день стало відомо про двох Захисників України, українця і єврея. Їх вбили кацапи. Можливо Ізраїлю теж варто обрати сторону? Героям - Слава, Ворогам - Смерть!
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11.09.2024 21:14 Ответить
В один день загинули мабуть кілька сотень українських героїв .
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11.09.2024 22:06 Ответить
Якого єврея? Якшо ти про всиновленого равіном, то він ним не був.
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11.09.2024 22:22 Ответить
Судячи з фото - таки був. А от іудеєм був точно - іудаїзм таки сповідував.
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11.09.2024 22:31 Ответить
Здесь люди последние почести погибшему войну отдают. Свое внутреннее гамно иди вылей на новости.ру..
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11.09.2024 23:29 Ответить
Героям Слава.
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11.09.2024 22:02 Ответить
Господи !!! Допоможи перемогти цю ненажерливу московію !!!
Герою Слава !!!🙏
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11.09.2024 22:34 Ответить
Оце сумна новина. З Пашкою був знайомий,свiтла людина ! Вічна пам'ять
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12.09.2024 07:05 Ответить
Светлая память!
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12.09.2024 10:39 Ответить
Вже здавалося й сліз немає, але ні, знов плачеш. Вічна слава Герою. Світлі обличчя такі в наших Воїнів. Бо вони воюють за світло, на відміну від орків, які воюють за темряву.. Дуже боляче..
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12.09.2024 11:17 Ответить
❤️
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12.09.2024 13:08 Ответить
Дай Боже вічний мир його душі, і вічну пам'ять у серцях людей створи.
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12.09.2024 18:01 Ответить
 
 