Защищая Украину, на фронте погиб оператор телеканала "Прямий" Павел Пархоменко. ФОТО
На войне против российских оккупантов погиб оператор телеканала "Прямий" Павел Пархоменко, который добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал Украину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу телеканала.
"С глубокой скорбью сообщаю, что мой брат, Пархоменко Павел, героически погиб, защищая нашу Родину. "Пархом" навеки в строю! Он был настоящим воином, который отдал свою жизнь за свободу и мир нашего народа. Мы всегда будем помнить его мужество, смелость, отвагу и самопожертвование. Покойся с миром, наш Герой. Твое дело будет жить в наших сердцах навсегда", - рассказал его брат Александр.
Похороны Павла состоятся 13 сентября в Киеве на Лесном кладбище. Сбор для церемонии прощания возле прощального зала в 10:30.
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Боженька, прийми Чисту Душу Героя.
Вічна Пам'ять!
А кацап за що в землю лягає?
За путена?
кацапи, то виродки, усі.
Та нехай мільйонами дохнуть!!!
Щирі спвчуття рідним!
....... нема слів..(
натомість ****** телегівнофон імені дермака та його придворного зєлєнськага - зборище професійних зєлєнских уклоністів на нехилій зряплаті за рахунок бюджету злиденної України..
не з телемарафету....
Вічная пам'ять полеглому воїну...
Хтось чув про загиблих від ПП "Слуга народу", екс-очильників міністерств та відомств від тієї ж ПП, може про волонтерство від "Слуг" хтось що чув? Скільки сотен мільйонів новітні мільйонери , що були тамадами, фотографами чи кухарками з доярками від ескорту, задонатили на ЗСУ?
Про колаборантів, зрадників та кротів від цієї ПП чуєш ледве не щодня, а от про щось на користь Україні... Вже шостий рік - НІ-ЧО-ГО (від слова "зовсім")!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Герою Слава !!!🙏