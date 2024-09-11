Защищая Украину, на фронте погиб оператор телеканала "Прямий" Павел Пархоменко. ФОТО

На войне против российских оккупантов погиб оператор телеканала "Прямий" Павел Пархоменко, который добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу телеканала.

"С глубокой скорбью сообщаю, что мой брат, Пархоменко Павел, героически погиб, защищая нашу Родину. "Пархом" навеки в строю! Он был настоящим воином, который отдал свою жизнь за свободу и мир нашего народа. Мы всегда будем помнить его мужество, смелость, отвагу и самопожертвование. Покойся с миром, наш Герой. Твое дело будет жить в наших сердцах навсегда", - рассказал его брат Александр.

Похороны Павла состоятся 13 сентября в Киеве на Лесном кладбище. Сбор для церемонии прощания возле прощального зала в 10:30.

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