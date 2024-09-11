Захищаючи Україну, на фронті загинув оператор телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко. ФОТО

На війні проти російських окупантів загинув оператор телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко, який добровільно вступив до лав ЗСУ та боронив Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку телеканалу.

"З глибоким сумом повідомляю, що мій брат, Пархоменко Павло, героїчно загинув, захищаючи нашу Батьківщину. "Пархом" навіки в строю! Він був справжнім воїном, який віддав своє життя за свободу та мир нашого народу. Ми завжди будемо пам'ятати його мужність, сміливість, відвагу та самопожертву. Спочивай з миром, наш Герою. Твоя справа житиме в наших серцях назавжди", - розповів його брат Олександр.

Поховання Павла відбудеться 13 вересня в Києві на Лісовому кладовищі. Збір для церемонії прощання біля прощальної зали о 10:30.

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