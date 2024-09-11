Захищаючи Україну, на фронті загинув оператор телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко. ФОТО
На війні проти російських окупантів загинув оператор телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко, який добровільно вступив до лав ЗСУ та боронив Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку телеканалу.
"З глибоким сумом повідомляю, що мій брат, Пархоменко Павло, героїчно загинув, захищаючи нашу Батьківщину. "Пархом" навіки в строю! Він був справжнім воїном, який віддав своє життя за свободу та мир нашого народу. Ми завжди будемо пам'ятати його мужність, сміливість, відвагу та самопожертву. Спочивай з миром, наш Герою. Твоя справа житиме в наших серцях назавжди", - розповів його брат Олександр.
Поховання Павла відбудеться 13 вересня в Києві на Лісовому кладовищі. Збір для церемонії прощання біля прощальної зали о 10:30.
Будь ласка, зачекайте...
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Боженька, прийми Чисту Душу Героя.
Вічна Пам'ять!
А кацап за що в землю лягає?
За путена?
кацапи, то виродки, усі.
Та нехай мільйонами дохнуть!!!
Щирі спвчуття рідним!
....... нема слів..(
натомість ****** телегівнофон імені дермака та його придворного зєлєнськага - зборище професійних зєлєнских уклоністів на нехилій зряплаті за рахунок бюджету злиденної України..
не з телемарафету....
Вічная пам'ять полеглому воїну...
Хтось чув про загиблих від ПП "Слуга народу", екс-очильників міністерств та відомств від тієї ж ПП, може про волонтерство від "Слуг" хтось що чув? Скільки сотен мільйонів новітні мільйонери , що були тамадами, фотографами чи кухарками з доярками від ескорту, задонатили на ЗСУ?
Про колаборантів, зрадників та кротів від цієї ПП чуєш ледве не щодня, а от про щось на користь Україні... Вже шостий рік - НІ-ЧО-ГО (від слова "зовсім")!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Герою Слава !!!🙏