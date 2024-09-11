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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув оператор телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко. ФОТО

На війні проти російських окупантів загинув оператор телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко, який добровільно вступив до лав ЗСУ та боронив Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку телеканалу.

на фронті загинув Павло Пархоменко

"З глибоким сумом повідомляю, що мій брат, Пархоменко Павло, героїчно загинув, захищаючи нашу Батьківщину. "Пархом" навіки в строю! Він був справжнім воїном, який віддав своє життя за свободу та мир нашого народу. Ми завжди будемо пам'ятати його мужність, сміливість, відвагу та самопожертву. Спочивай з миром, наш Герою. Твоя справа житиме в наших серцях назавжди", - розповів його брат Олександр.

Поховання Павла відбудеться 13 вересня в Києві на Лісовому кладовищі. Збір для церемонії прощання біля прощальної зали о 10:30.

Також читайте: Захищаючи Україну, від важких поранень загинув воїн Микола Лупиніс. ФОТО

Автор: 

втрати (4399) Прямий канал (65)


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Топ коментарі
+45
Воїн Світла!

Боженька, прийми Чисту Душу Героя.

Вічна Пам'ять!
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11.09.2024 20:30
+21
Цатство Небесне... Честь, Пам'ять і Вічна Слава Захисникові України Павлові Пархоменку!
Щирі спвчуття рідним!
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11.09.2024 20:34
+18
Може дуже цинічно буде виглядати мій коментар під цією новиною, але...
Хтось чув про загиблих від ПП "Слуга народу", екс-очильників міністерств та відомств від тієї ж ПП, може про волонтерство від "Слуг" хтось що чув? Скільки сотен мільйонів новітні мільйонери , що були тамадами, фотографами чи кухарками з доярками від ескорту, задонатили на ЗСУ?
Про колаборантів, зрадників та кротів від цієї ПП чуєш ледве не щодня, а от про щось на користь Україні... Вже шостий рік - НІ-ЧО-ГО (від слова "зовсім")!!!
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11.09.2024 20:52
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Воїн Світла!

Боженька, прийми Чисту Душу Героя.

Вічна Пам'ять!
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11.09.2024 20:30 Відповісти
Хіба один він? Коли пишуть про те скільки росіян за день загинуло чи стали інвалідами - всі ці сотні і тисячі росіян на день, слід пам'ятати що і українців теж декілька сотень на день гине чи стає інвалідами.
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11.09.2024 20:32 Відповісти
Ми свою землю захищаємо, свої родини, свою Україну.

А кацап за що в землю лягає?
За путена?

кацапи, то виродки, усі.
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11.09.2024 20:49 Відповісти
Падлюки москальські гинуть на нашій землі, не на своїй! Вам жаль їх?
Та нехай мільйонами дохнуть!!!
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11.09.2024 22:30 Відповісти
Я не про жаль. Я про те, що війна страшна і багато людей гине. І зупинити її дуже важко. Майже неможливо. Хіба колись вона сама поступово затихне.
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12.09.2024 00:08 Відповісти
Цатство Небесне... Честь, Пам'ять і Вічна Слава Захисникові України Павлові Пархоменку!
Щирі спвчуття рідним!
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11.09.2024 20:34 Відповісти
Прямий? Та це ж врагі Сонцесяйного!
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11.09.2024 20:36 Відповісти
Слава Герою..
....... нема слів..(
натомість ****** телегівнофон імені дермака та його придворного зєлєнськага - зборище професійних зєлєнских уклоністів на нехилій зряплаті за рахунок бюджету злиденної України..
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11.09.2024 20:38 Відповісти
не з телемарафету....

Вічная пам'ять полеглому воїну...
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11.09.2024 20:38 Відповісти
Щирі співчуття рідним і близьким. Щирі співчуття всім українцям, адже гинуть кращі.
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11.09.2024 20:42 Відповісти
Може дуже цинічно буде виглядати мій коментар під цією новиною, але...
Хтось чув про загиблих від ПП "Слуга народу", екс-очильників міністерств та відомств від тієї ж ПП, може про волонтерство від "Слуг" хтось що чув? Скільки сотен мільйонів новітні мільйонери , що були тамадами, фотографами чи кухарками з доярками від ескорту, задонатили на ЗСУ?
Про колаборантів, зрадників та кротів від цієї ПП чуєш ледве не щодня, а от про щось на користь Україні... Вже шостий рік - НІ-ЧО-ГО (від слова "зовсім")!!!
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11.09.2024 20:52 Відповісти
Нічого цинічного в цьому нема. Ці виродки з банди зеленського і єрмака співучасники вбивства українців. Я їм відверто бажаю, щоб вони здохли
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12.09.2024 00:07 Відповісти
Ніхто з них не волонтерить навіть. Ні збирає, ні жертвує, взагалі нічого - манкурти, малороси.
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12.09.2024 01:06 Відповісти
😥
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11.09.2024 20:53 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.09.2024 20:54 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
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11.09.2024 20:58 Відповісти
Дуже жаль гинуть кращі ,а всяка мерзота "уставшіє от войни" і "какая разніца" продовжує бикувати.
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11.09.2024 21:00 Відповісти
Спочивай з миром, Воїне! Ти завжди був на правильній стороні - і на війні, і в роботі. Сумно. Боляче. Героїчно. В один день стало відомо про двох Захисників України, українця і єврея. Їх вбили кацапи. Можливо Ізраїлю теж варто обрати сторону? Героям - Слава, Ворогам - Смерть!
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11.09.2024 21:14 Відповісти
В один день загинули мабуть кілька сотень українських героїв .
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11.09.2024 22:06 Відповісти
Якого єврея? Якшо ти про всиновленого равіном, то він ним не був.
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11.09.2024 22:22 Відповісти
Судячи з фото - таки був. А от іудеєм був точно - іудаїзм таки сповідував.
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11.09.2024 22:31 Відповісти
Здесь люди последние почести погибшему войну отдают. Свое внутреннее гамно иди вылей на новости.ру..
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11.09.2024 23:29 Відповісти
Героям Слава.
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11.09.2024 22:02 Відповісти
Господи !!! Допоможи перемогти цю ненажерливу московію !!!
Герою Слава !!!🙏
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11.09.2024 22:34 Відповісти
Оце сумна новина. З Пашкою був знайомий,свiтла людина ! Вічна пам'ять
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12.09.2024 07:05 Відповісти
Светлая память!
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12.09.2024 10:39 Відповісти
Вже здавалося й сліз немає, але ні, знов плачеш. Вічна слава Герою. Світлі обличчя такі в наших Воїнів. Бо вони воюють за світло, на відміну від орків, які воюють за темряву.. Дуже боляче..
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12.09.2024 11:17 Відповісти
❤️
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12.09.2024 13:08 Відповісти
Дай Боже вічний мир його душі, і вічну пам'ять у серцях людей створи.
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12.09.2024 18:01 Відповісти
 
 