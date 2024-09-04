Захищаючи Україну, від важких поранень загинув воїн Микола Лупиніс. ФОТО
Захищаючи Україну, загинув воїн Микола Лупиніс.
Про це повідомив Ігор Мазур, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинув від важких поранень Микола Лупиніс - Воїн, Унсовець, Українець!
Його батько Анатолій Лупиніс, боровся за незалежність України і пройшов через мордовські табори, тюрми і психлікарні КГБ, а син з 2015 року був в лавах Збройних сил України!
Дядя Толя що ж так рано ти покликав до себе Миколку? Зустрічай свого сина! Він продовжив твою справу, любив Україну і загинув в боротьбі за її Волю!", - написав Мазур.
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+40 Александр Чуднивец #474549
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Вічна Слава Воїнові Миколі Лупиносу!