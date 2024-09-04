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Захищаючи Україну, від важких поранень загинув воїн Микола Лупиніс. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув воїн Микола Лупиніс.

Про це повідомив Ігор Мазур, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув від важких поранень Микола Лупиніс - Воїн, Унсовець, Українець!

Загинув Лупиніс Микола

Його батько Анатолій Лупиніс, боровся за незалежність України і пройшов через мордовські табори, тюрми і психлікарні КГБ, а син з 2015 року був в лавах Збройних сил України!

Дядя Толя що ж так рано ти покликав до себе Миколку? Зустрічай свого сина! Він продовжив твою справу, любив Україну і загинув в боротьбі за її Волю!", - написав Мазур.

Також читайте: На фронті загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой. ФОТО

мазур

Автор: 

УНА-УНСО (10) втрати (4399)


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Топ коментарі
+40
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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04.09.2024 20:38
+35
Герою Слава !

знову пішов найкращий....
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04.09.2024 20:39
+29
Герою Слава !!!🙏
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04.09.2024 20:44
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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04.09.2024 20:38 Відповісти
Герою Слава! Честь йому і хвала!!!
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04.09.2024 22:09 Відповісти
Герою Слава !

знову пішов найкращий....
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04.09.2024 20:39 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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04.09.2024 20:44 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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04.09.2024 20:45 Відповісти
"...життя триває - точиться війна..."
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04.09.2024 20:48 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.09.2024 20:51 Відповісти
Прізвище козацьке, співчуття рідним....герою слава!
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04.09.2024 20:51 Відповісти
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04.09.2024 20:59 Відповісти
Вічна світла пам'ять Герою!
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04.09.2024 21:03 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Воїне...
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04.09.2024 22:13 Відповісти
Довелося зустрічатися із батьком Миколи Анатолієм Лупиносом. Легендарна особистість!
Вічна Слава Воїнові Миколі Лупиносу!
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04.09.2024 22:14 Відповісти
Пам'ятаємо, та мстимося! Вічна Слава Воїнові та Герою !
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04.09.2024 23:09 Відповісти
Сумно, коли йдуть найкращі...
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05.09.2024 02:31 Відповісти
 
 