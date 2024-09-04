Захищаючи Україну, від важких поранень загинув воїн Микола Лупиніс. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув воїн Микола Лупиніс.

Про це повідомив Ігор Мазур, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув від важких поранень Микола Лупиніс - Воїн, Унсовець, Українець!

Його батько Анатолій Лупиніс, боровся за незалежність України і пройшов через мордовські табори, тюрми і психлікарні КГБ, а син з 2015 року був в лавах Збройних сил України!

Дядя Толя що ж так рано ти покликав до себе Миколку? Зустрічай свого сина! Він продовжив твою справу, любив Україну і загинув в боротьбі за її Волю!", - написав Мазур.

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