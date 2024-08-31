На фронті загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой. ФОТО
27 серпня у Курській області загинув історик та аспірант Українського католицького університету військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Микола Гаєвой. Йому було 28 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі УКУ.
Микола Гаєвой родом з Ужгорода. Він навчався на історика в Ужгородському національному університеті, а згодом – в УКУ. У 2019 році Микола вступив до аспірантури.
24 лютого 2022 року чоловік доєднався до лав ЗСУ. Служив у 95-й окремій десантно-штурмовій (Поліській бригаді ДШВ ЗСУ).
"Талановитий історик, мав бронь, міг не іти до війська. Пішов. Воював. Загинув. Біль невимовний. Микола писав чудові статті і готував наукову роботу про Ярослава Стецька" , - написав журналіст Вахтанг Кіпіані.
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A в Києві Боневтік Потужний ховaє сепaрів, які творили злочини проти мaйднівців у теплих і прибуткових кaбінетaх, вішaючи локшину нa вухa громaдян, що тaтaрови вбивли ДРP із чеченців.
Вже наших втрат неміряне число.
А знов свободу починай з абетки.
А знову скрізь те саме, що й було.
МИ ВОЇНИ. НЕ ЛЕДАРІ. НЕ ЛЕЖНІ.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Він пішов на війну, бо чудово знав історію і причини війни.
Вічна память Воїну
Ідуть найкращі , а
щури банкової усе товщі та товщі
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
що є в країні , але ніхто із них не воює🤬