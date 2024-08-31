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На фронті загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой. ФОТО

27 серпня у Курській області загинув історик та аспірант Українського католицького університету військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Микола Гаєвой. Йому було 28 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі УКУ.

Микола Гаєвой родом з Ужгорода. Він навчався на історика в Ужгородському національному університеті, а згодом – в УКУ. У 2019 році Микола вступив до аспірантури.

24 лютого 2022 року чоловік доєднався до лав ЗСУ. Служив у 95-й окремій десантно-штурмовій (Поліській бригаді ДШВ ЗСУ).

"Талановитий історик, мав бронь, міг не іти до війська. Пішов. Воював. Загинув. Біль невимовний. Микола писав чудові статті і готував наукову роботу про Ярослава Стецька" , - написав журналіст Вахтанг Кіпіані.

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Загинув Микола Гаєвой
Загинув Микола Гаєвой
Загинув Микола Гаєвой

Автор: 

історія (1071) втрати (4398) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+20
Боролись ми. Боролись наші предки.
Вже наших втрат неміряне число.
А знов свободу починай з абетки.
А знову скрізь те саме, що й було.
МИ ВОЇНИ. НЕ ЛЕДАРІ. НЕ ЛЕЖНІ.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.

Він пішов на війну, бо чудово знав історію і причини війни.
Вічна память Воїну
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31.08.2024 11:24
+17
Гинуть нaйкрaщі, нaйбрзовaнніші. Цaрстово Небесне. Хaй Бог простить йому гріхи вільні і невільні!
A в Києві Боневтік Потужний ховaє сепaрів, які творили злочини проти мaйднівців у теплих і прибуткових кaбінетaх, вішaючи локшину нa вухa громaдян, що тaтaрови вбивли ДРP із чеченців.
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31.08.2024 11:11
+16
Герою Слава !!!🙏 😥
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31.08.2024 11:38
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Гинуть нaйкрaщі, нaйбрзовaнніші. Цaрстово Небесне. Хaй Бог простить йому гріхи вільні і невільні!
A в Києві Боневтік Потужний ховaє сепaрів, які творили злочини проти мaйднівців у теплих і прибуткових кaбінетaх, вішaючи локшину нa вухa громaдян, що тaтaрови вбивли ДРP із чеченців.
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31.08.2024 11:11 Відповісти
Ви уявляєте як напугали бубочку Ермак з татаровим у перші дні нападу що його їдуть чечени вбивати, що цей страх і на інтервью прорвався ⁉️
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31.08.2024 12:23 Відповісти
Царство небесне, спочивай з миром людино. Вже невстигаєш на похорона ходити. Майже щодня сирени ментовських кортежів, везуть і везуть
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31.08.2024 11:13 Відповісти
Боролись ми. Боролись наші предки.
Вже наших втрат неміряне число.
А знов свободу починай з абетки.
А знову скрізь те саме, що й було.
МИ ВОЇНИ. НЕ ЛЕДАРІ. НЕ ЛЕЖНІ.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.

Він пішов на війну, бо чудово знав історію і причини війни.
Вічна память Воїну
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31.08.2024 11:24 Відповісти
Герою Слава !!!🙏 😥
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31.08.2024 11:38 Відповісти
Який жах!
Ідуть найкращі , а
щури банкової усе товщі та товщі
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31.08.2024 11:47 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.08.2024 11:53 Відповісти
Гинуть наші патріти на жаль ,а ось всяка мерзота як: корупцонери ,колоборанти різна гопота "уставшая от войни" вони бикують. Вічна память !
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31.08.2024 11:57 Відповісти
Зелені або тікають з Украіни , або крадуть , безбожно ,
що є в країні , але ніхто із них не воює🤬
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31.08.2024 14:12 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та співчуття його родині 😪😪😪
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31.08.2024 14:10 Відповісти
 
 