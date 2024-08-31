На фронті загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой. ФОТО

27 серпня у Курській області загинув історик та аспірант Українського католицького університету військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Микола Гаєвой. Йому було 28 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі УКУ.

Микола Гаєвой родом з Ужгорода. Він навчався на історика в Ужгородському національному університеті, а згодом – в УКУ. У 2019 році Микола вступив до аспірантури.

24 лютого 2022 року чоловік доєднався до лав ЗСУ. Служив у 95-й окремій десантно-штурмовій (Поліській бригаді ДШВ ЗСУ).

"Талановитий історик, мав бронь, міг не іти до війська. Пішов. Воював. Загинув. Біль невимовний. Микола писав чудові статті і готував наукову роботу про Ярослава Стецька" , - написав журналіст Вахтанг Кіпіані.

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