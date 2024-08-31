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На фронте погиб историк и аспирант УКУ Николай Гаевой. ФОТО

27 августа в Курской области погиб историк и аспирант Украинского католического университета военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Николай Гаевой. Ему было 28 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе УКУ.

Николай Гаевой родом из Ужгорода. Он учился на историка в Ужгородском национальном университете, а затем - в УКУ. В 2019 году Николай поступил в аспирантуру.

24 февраля 2022 года мужчина присоединился в ряды ВСУ. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой (Полесской бригаде ДШВ ВСУ).

"Талантливый историк, имел бронь, мог не идти в армию. Пошел. Воевал. Погиб. Боль неописуемая. Николай писал замечательные статьи и готовил научную работу о Ярославе Стецько", - написал журналист Вахтанг Кипиани.

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Загинув Микола Гаєвой
Загинув Микола Гаєвой
Загинув Микола Гаєвой

Автор: 

история (2017) потери (4384) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+20
Боролись ми. Боролись наші предки.
Вже наших втрат неміряне число.
А знов свободу починай з абетки.
А знову скрізь те саме, що й було.
МИ ВОЇНИ. НЕ ЛЕДАРІ. НЕ ЛЕЖНІ.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.

Він пішов на війну, бо чудово знав історію і причини війни.
Вічна память Воїну
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31.08.2024 11:24
+17
Гинуть нaйкрaщі, нaйбрзовaнніші. Цaрстово Небесне. Хaй Бог простить йому гріхи вільні і невільні!
A в Києві Боневтік Потужний ховaє сепaрів, які творили злочини проти мaйднівців у теплих і прибуткових кaбінетaх, вішaючи локшину нa вухa громaдян, що тaтaрови вбивли ДРP із чеченців.
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31.08.2024 11:11
+16
Герою Слава !!!🙏 😥
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31.08.2024 11:38
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Гинуть нaйкрaщі, нaйбрзовaнніші. Цaрстово Небесне. Хaй Бог простить йому гріхи вільні і невільні!
A в Києві Боневтік Потужний ховaє сепaрів, які творили злочини проти мaйднівців у теплих і прибуткових кaбінетaх, вішaючи локшину нa вухa громaдян, що тaтaрови вбивли ДРP із чеченців.
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31.08.2024 11:11 Ответить
Ви уявляєте як напугали бубочку Ермак з татаровим у перші дні нападу що його їдуть чечени вбивати, що цей страх і на інтервью прорвався ⁉️
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31.08.2024 12:23 Ответить
Царство небесне, спочивай з миром людино. Вже невстигаєш на похорона ходити. Майже щодня сирени ментовських кортежів, везуть і везуть
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31.08.2024 11:13 Ответить
Боролись ми. Боролись наші предки.
Вже наших втрат неміряне число.
А знов свободу починай з абетки.
А знову скрізь те саме, що й було.
МИ ВОЇНИ. НЕ ЛЕДАРІ. НЕ ЛЕЖНІ.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.

Він пішов на війну, бо чудово знав історію і причини війни.
Вічна память Воїну
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31.08.2024 11:24 Ответить
Герою Слава !!!🙏 😥
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31.08.2024 11:38 Ответить
Який жах!
Ідуть найкращі , а
щури банкової усе товщі та товщі
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31.08.2024 11:47 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.08.2024 11:53 Ответить
Гинуть наші патріти на жаль ,а ось всяка мерзота як: корупцонери ,колоборанти різна гопота "уставшая от войни" вони бикують. Вічна память !
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31.08.2024 11:57 Ответить
Зелені або тікають з Украіни , або крадуть , безбожно ,
що є в країні , але ніхто із них не воює🤬
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31.08.2024 14:12 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та співчуття його родині 😪😪😪
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31.08.2024 14:10 Ответить
 
 