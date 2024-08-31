На фронте погиб историк и аспирант УКУ Николай Гаевой. ФОТО

27 августа в Курской области погиб историк и аспирант Украинского католического университета военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Николай Гаевой. Ему было 28 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе УКУ.

Николай Гаевой родом из Ужгорода. Он учился на историка в Ужгородском национальном университете, а затем - в УКУ. В 2019 году Николай поступил в аспирантуру.

24 февраля 2022 года мужчина присоединился в ряды ВСУ. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой (Полесской бригаде ДШВ ВСУ).

"Талантливый историк, имел бронь, мог не идти в армию. Пошел. Воевал. Погиб. Боль неописуемая. Николай писал замечательные статьи и готовил научную работу о Ярославе Стецько", - написал журналист Вахтанг Кипиани.

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