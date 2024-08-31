На фронте погиб историк и аспирант УКУ Николай Гаевой. ФОТО
27 августа в Курской области погиб историк и аспирант Украинского католического университета военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Николай Гаевой. Ему было 28 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе УКУ.
Николай Гаевой родом из Ужгорода. Он учился на историка в Ужгородском национальном университете, а затем - в УКУ. В 2019 году Николай поступил в аспирантуру.
24 февраля 2022 года мужчина присоединился в ряды ВСУ. Служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой (Полесской бригаде ДШВ ВСУ).
"Талантливый историк, имел бронь, мог не идти в армию. Пошел. Воевал. Погиб. Боль неописуемая. Николай писал замечательные статьи и готовил научную работу о Ярославе Стецько", - написал журналист Вахтанг Кипиани.
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A в Києві Боневтік Потужний ховaє сепaрів, які творили злочини проти мaйднівців у теплих і прибуткових кaбінетaх, вішaючи локшину нa вухa громaдян, що тaтaрови вбивли ДРP із чеченців.
Вже наших втрат неміряне число.
А знов свободу починай з абетки.
А знову скрізь те саме, що й було.
МИ ВОЇНИ. НЕ ЛЕДАРІ. НЕ ЛЕЖНІ.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Він пішов на війну, бо чудово знав історію і причини війни.
Вічна память Воїну
Ідуть найкращі , а
щури банкової усе товщі та товщі
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
що є в країні , але ніхто із них не воює🤬