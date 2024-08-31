Внаслідок російського удару по Харкову загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. ФОТО

Під час авіаударів по Харкову 30 серпня загинула художниця Вероніка Кожушко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив письменник Сергій Жадан.

"Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко - дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок.

Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар КАБами по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97





