Защищая Украину, от тяжелых ранений погиб воин Мыкола Лупынис. ФОТО
Защищая Украину, погиб воин Мыкола Лупынис.
Об этом сообщил Игорь Мазур, информирует Цензор.НЕТ.
"Погиб от тяжелых ранений Мыкола Лупынис - Воин, Унсовец, Украинец!
Его отец Анатолий Лупынис, боролся за независимость Украины и прошел через мордовские лагеря, тюрьмы и психбольницы КГБ, а сын с 2015 года был в рядах Вооруженных сил Украины!
Дядя Толя что же так рано ты позвал к себе Мыколку? Встречай своего сына! Он продолжил твое дело, любил Украину и погиб в борьбе за ее Волю!", - написал Мазур.
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знову пішов найкращий....
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Вічна Слава Воїнові Миколі Лупиносу!