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Новости Фото Война
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Защищая Украину, от тяжелых ранений погиб воин Мыкола Лупынис. ФОТО

Защищая Украину, погиб воин Мыкола Лупынис.

Об этом сообщил Игорь Мазур, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб от тяжелых ранений Мыкола Лупынис - Воин, Унсовец, Украинец!

Загинув Лупиніс Микола

Его отец Анатолий Лупынис, боролся за независимость Украины и прошел через мордовские лагеря, тюрьмы и психбольницы КГБ, а сын с 2015 года был в рядах Вооруженных сил Украины!

Дядя Толя что же так рано ты позвал к себе Мыколку? Встречай своего сына! Он продолжил твое дело, любил Украину и погиб в борьбе за ее Волю!", - написал Мазур.

мазур

Автор: 

УНА-УНСО (77) потери (4384)


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Топ комментарии
+40
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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04.09.2024 20:38
+35
Герою Слава !

знову пішов найкращий....
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04.09.2024 20:39
+29
Герою Слава !!!🙏
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04.09.2024 20:44
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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04.09.2024 20:38 Ответить
Герою Слава! Честь йому і хвала!!!
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04.09.2024 22:09 Ответить
Герою Слава !

знову пішов найкращий....
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04.09.2024 20:39 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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04.09.2024 20:44 Ответить
Вічна Пам'ять.
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04.09.2024 20:45 Ответить
"...життя триває - точиться війна..."
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04.09.2024 20:48 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.09.2024 20:51 Ответить
Прізвище козацьке, співчуття рідним....герою слава!
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04.09.2024 20:51 Ответить
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04.09.2024 20:59 Ответить
Вічна світла пам'ять Герою!
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04.09.2024 21:03 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Воїне...
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04.09.2024 22:13 Ответить
Довелося зустрічатися із батьком Миколи Анатолієм Лупиносом. Легендарна особистість!
Вічна Слава Воїнові Миколі Лупиносу!
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04.09.2024 22:14 Ответить
Пам'ятаємо, та мстимося! Вічна Слава Воїнові та Герою !
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04.09.2024 23:09 Ответить
Сумно, коли йдуть найкращі...
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05.09.2024 02:31 Ответить
 
 