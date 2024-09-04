Защищая Украину, от тяжелых ранений погиб воин Мыкола Лупынис. ФОТО

Защищая Украину, погиб воин Мыкола Лупынис.

Об этом сообщил Игорь Мазур, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб от тяжелых ранений Мыкола Лупынис - Воин, Унсовец, Украинец!

Его отец Анатолий Лупынис, боролся за независимость Украины и прошел через мордовские лагеря, тюрьмы и психбольницы КГБ, а сын с 2015 года был в рядах Вооруженных сил Украины!

Дядя Толя что же так рано ты позвал к себе Мыколку? Встречай своего сына! Он продолжил твое дело, любил Украину и погиб в борьбе за ее Волю!", - написал Мазур.