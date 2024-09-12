Армія РФ з трьох сторін наступає на Курахове Донецької області, - в.о. пресофіцера 33 ОМБр Войтенков

Російська армія безуспішно намагається проводити штурмові дії у напрямку Курахового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів виконувач обов’язків пресофіцера 33 ОМБр Назар Войтенков

"Росіяни реально просто безуспішно тут намагаються щось зробити, якщо ми бачимо якийсь рух, то найчастіше ці колони, танкові колони, броньовані колони, підуть до наших дружніх підрозділів ліворуч або праворуч. На нашому напрямку взагалі нічого у них не виходить абсолютно. І навіть по тій же мапі Deep State, якщо оцінювати її як такий достовірний ресурс, то окуповане село Георгіївка, за яким далі Максимільянівка, що є частково вже нулем, і дорога на Курахове без змін. Тобто там вони не йдуть нікуди вперед", – розповів Назар Войтенков.

Військовий додав, що захоплення Курахового дасть російській армії доступ до панівних висот. Однак нині загроза захоплення не спостерігається.

"Навіть по мапі Deep State можна помітити, що Курахове знаходиться в відносному тилу, якщо оцінювати його як основний бойовий напрямок, а Покровський та Вугледарський флангами. Наразі росіяни просунулися на тих двох напрямках трохи вперед. Кажучи про стратегічний пункт, то загалом у Кураховому є панівні висоти, які з погляду ведення бою непогано було б зайняти. Тут багато пагорбів також є, але знову ж, як я бачу, місто готується до оборони, прокопують траншеї, протитанкові рови, і місця, які можуть стати потенційним форпостом для росіян, недопущення їх далі, аби вони не йшли на наступні населені пункти", – сказав Войтенков.

Нагадаємо, днями ворог вдарив по м. Курахове Донецької області, один зі снарядів влучив поблизу будівлі 73 державної пожежно-рятувальної частини.

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