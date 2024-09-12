У Костянтинівці на Донеччині призупинили роботу Пенсійного фонду через погіршення безпекової ситуації

У Костянтинівці Донецької області тимчасово зупинили роботу сервісного центру Пенсійного фонду через погіршення безпекової ситуації у регіоні та евакуацію працівників.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Де отримати послуги Пенсійного фонду?

Зазначається, що жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів, які продовжують роботу в області:

Краматорськ, вул. Південна, 21,

Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40,

Слов’янськ, пл. Соборна, 3,

Лиман, вул. Незалежності, 46,

Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3,

Олександрівка, вул. Самарська, 5.

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Крім цього, отримати послуги можна дистанційно через гарячі лінії, вебпортал або мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

"Вкотре наголошую, що залишатися у Костянтинівці й на всій території Донеччини небезпечно!Бережіть себе - евакуюйтесь!" - додав Філашкін.