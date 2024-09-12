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В Константиновке на Донетчине приостановили работу Пенсионного фонда из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности

У Костянтинівці на Донеччині зупинили роботу Пенсійного фонду

В Константиновке Донецкой области временно остановили работу сервисного центра Пенсионного фонда из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе и эвакуации работников.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает обслуживание клиентов", - говорится в сообщении.

Где получить услуги Пенсионного фонда?

Отмечается, что жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров, которые продолжают работу в области:

  • Краматорск, ул. Южная, 21,
  • Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40,
  • Славянск, пл. Соборная, 3,
  • Лиман, ул. Независимости, 46,
  • Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3,
  • Александровка, ул. Самарская, 5.

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Кроме этого, получить услуги можно дистанционно через горячие линии, веб-портал или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

"Еще раз подчеркиваю, что оставаться в Константиновке и на всей территории Донецкой области опасно! Берегите себя - эвакуируйтесь!" - добавил Филашкин.

Автор: 

Пенсионный фонд (433) Донецкая область (9642) Константиновка (1742)


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Ждуни чекають на руську пенсію. Щоб як в масквє.
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12.09.2024 13:27 Ответить
Мужики, не ржите.
Но в 14-ом наше ЧП с Донецка переехало в Мариуполь. Не само, (все ЧП в барсетке помещалась) а в налоговую. Мы и сейчас сдаем отсутствие деятельности в Мариупольскую налоговую.
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12.09.2024 13:44 Ответить
 
 