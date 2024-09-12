В Константиновке на Донетчине приостановили работу Пенсионного фонда из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности

В Константиновке Донецкой области временно остановили работу сервисного центра Пенсионного фонда из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе и эвакуации работников.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает обслуживание клиентов", - говорится в сообщении.

Где получить услуги Пенсионного фонда?

Отмечается, что жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров, которые продолжают работу в области:

Краматорск, ул. Южная, 21,

Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40,

Славянск, пл. Соборная, 3,

Лиман, ул. Независимости, 46,

Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3,

Александровка, ул. Самарская, 5.

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Кроме этого, получить услуги можно дистанционно через горячие линии, веб-портал или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

"Еще раз подчеркиваю, что оставаться в Константиновке и на всей территории Донецкой области опасно! Берегите себя - эвакуируйтесь!" - добавил Филашкин.