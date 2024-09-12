В Константиновке на Донетчине приостановили работу Пенсионного фонда из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности
В Константиновке Донецкой области временно остановили работу сервисного центра Пенсионного фонда из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе и эвакуации работников.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает обслуживание клиентов", - говорится в сообщении.
Где получить услуги Пенсионного фонда?
Отмечается, что жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров, которые продолжают работу в области:
- Краматорск, ул. Южная, 21,
- Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40,
- Славянск, пл. Соборная, 3,
- Лиман, ул. Независимости, 46,
- Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3,
- Александровка, ул. Самарская, 5.
Кроме этого, получить услуги можно дистанционно через горячие линии, веб-портал или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
"Еще раз подчеркиваю, что оставаться в Константиновке и на всей территории Донецкой области опасно! Берегите себя - эвакуируйтесь!" - добавил Филашкин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но в 14-ом наше ЧП с Донецка переехало в Мариуполь. Не само, (все ЧП в барсетке помещалась) а в налоговую. Мы и сейчас сдаем отсутствие деятельности в Мариупольскую налоговую.