Ворог обстріляв Курахове: пошкоджено пожежну частину та автомобіль рятувальників. ФОТО
Сьогодні пообіді ворог вдарив по м. Курахове Донецької області, один зі снарядів влучив поблизу будівлі 73 державної пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль. На щастя, рятувальники не постраждали.
Раніше також повідомлялося, що війська РФ обстріляли Костянтинівку: 3 людини загинули, 3 - поранені.
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