Ворог обстріляв Курахове: пошкоджено пожежну частину та автомобіль рятувальників. ФОТО

Сьогодні пообіді ворог вдарив по м. Курахове Донецької області, один зі снарядів влучив поблизу будівлі 73 державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль. На щастя, рятувальники не постраждали.

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