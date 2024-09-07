УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11484 відвідувача онлайн
Новини Фото
889 0

Ворог обстріляв Курахове: пошкоджено пожежну частину та автомобіль рятувальників. ФОТО

Сьогодні пообіді ворог вдарив по м. Курахове Донецької області, один зі снарядів влучив поблизу будівлі 73 державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль. На щастя, рятувальники не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог завдав ударів по 12 населених пунктах, троє загиблих і троє поранених. ФОТОрепортаж

Удар по пожежній частині у Кураховому
Удар по пожежній частині у Кураховому
Удар по пожежній частині у Кураховому

Раніше також повідомлялося, що війська РФ обстріляли Костянтинівку: 3 людини загинули, 3 - поранені.

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558) ДСНС (5121)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 