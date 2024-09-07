Враг обстрелял Курахово: повреждены пожарная часть и автомобиль спасателей. ФОТО
Сегодня после обеда враг ударил по г. Курахово Донецкой области, один из снарядов попал вблизи здания 73-й государственной пожарно-спасательной части.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В результате вражеской атаки повреждены здание пожарно-спасательной части и пожарный автомобиль. К счастью, спасатели не пострадали.
Ранее также сообщалось, что войска РФ обстреляли Константиновку: 3 человека погибли, 3 - ранены.
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