Враг обстрелял Курахово: повреждены пожарная часть и автомобиль спасателей. ФОТО

Сегодня после обеда враг ударил по г. Курахово Донецкой области, один из снарядов попал вблизи здания 73-й государственной пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В результате вражеской атаки повреждены здание пожарно-спасательной части и пожарный автомобиль. К счастью, спасатели не пострадали.

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