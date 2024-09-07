Сутки на Донетчине: враг нанес удары по 12 населенным пунктам, трое погибших и трое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: Горняк, Константиновка, Курахово, Лиман, Мирноград, Покровск, Селидово, Торецк, поселку Райгородок, селах Богоявленка, Измайловка, Ровное.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Волновахский район
В Богоявленке Угледарской громады повреждены 3 дома.
Покровский район
В Измайловке ранен человек, поврежден дом; в Кураховке повреждены 7 домов. В Ровном Мирноградской громады повреждено предприятие. В Гродовке разрушено 8 домов, еще 2 - в Новоэкономическом.
В Покровске повреждены учебное заведение и объект критической инфраструктуры, в Константиновке - три многоквартирных дома, критическая инфраструктура.
Курахово войска РФ накрыли из РСЗО "Ураган" и артиллерии - есть раненый, повреждены многоквартирный и два частных дома.
С дронов и артиллерии враг бил по Горняку - ранен мирный житель, разрушениям подверглись учебное заведение, многоквартирный и 8 частных домов.
Краматорский район
Разрушен дом в Лимане, еще один - в Торском. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки, 3 линии электропередач и газопровод.
Райгородок россияне обстреляли из РСЗО "Смерч" - убили человека, повредили 7 частных домов
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и многоэтажка.
По Торецку оккупанты ударили авиабомбой "КАБ 250" с модулем УМПК и артиллерией - погибли двое гражданских лиц, поврежден частный дом.
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