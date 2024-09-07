Доба на Донеччині: ворог завдав ударів по 12 населених пунктах, троє загиблих і троє поранених. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів Донецької області: Гірник, Костянтинівка, Курахове, Лиман, Мирноград, Покровськ, Селидове, Торецьк, селищу Райгородок, селах Богоявленка, Ізмайлівка, Рівне.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район
У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки.
Покровський район
В Ізмайлівці поранено людину, пошкоджено домівку; в Курахівці пошкоджено 7 будинків. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство. У Гродівці зруйновано 8 будинків, ще 2 - у Новоекономічному.
У Покровську пошкоджено заклад освіти та об’єкт критичної інфраструктури, у Костянтинівці - три багатоквартирних будинки, критичну інфраструктуру.
Курахове війська РФ накрили з РСЗВ "Ураган" і артилерії - є поранений, пошкоджено багатоквартирний і два приватних будинки.
З дронів та артилерії ворог бив по Гірнику - поранено мирного мешканця, руйнувань зазнали заклад освіти, багатоквартирний і 8 приватних будинків.
Краматорський район
Зруйновано будинок у Лимані, ще один - у Торському. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 лінії електропередач і газогін.
Райгородок росіяни обстріляли з РСЗВ "Смерч" - вбили людину, пошкодили 7 приватних будинків
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка.
По Торецьку окупанти вдарили авіабомбою "КАБ 250" з модулем УМПК і артилерією – загинули двоє цивільних осіб, пошкоджено приватну оселю.
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