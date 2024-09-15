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Велика Британія (5338) розвідка (3805) Покровськ (409) Курськ (857)

За останній тиждень російським військам не вдалося суттєво просунутися до Покровська, - британська розвідка

Покровськ

Війська РФ розпочали контрнаступ у Курській області з метою відсунути Сили оборони, проте за останній тиждень окупанти не просунулися суттєво до Покровська Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Як зазначається, Росія продовжила високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту.

Також читайте: Від 30 до 45 тисяч військових Росія зосередила на Курському напрямку, - ОТУ "Сіверськ"

У Курській області РФ, де Україна із середини серпня 2024 року контролює приблизно 800-900 кв. км території, російські війська почали контрнаступ. На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти російські війська атакували українські позиції на заході виступу і, найімовірніше, відбили кілька сіл.

Також у звіті зазначається, що на сході України російські війська поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська. Однак за останній тиждень Росія не просунулася суттєво до самого Покровська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Покровському напрямку вирівнюється, - Зеленський

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Так вже навколо Вугледара кучкуються і в сторону Селідово поперли
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15.09.2024 15:14 Відповісти
Щури кремлівські від злоби вже вкотре гризуть свої хвости.
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15.09.2024 15:18 Відповісти
Хм, а ''не суттєво'' це скільки?
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15.09.2024 15:39 Відповісти
- Докторе, у мене рак?
- Та такий собі - рачок.
- А я від нього помру?
- Аякже! (с)
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15.09.2024 18:14 Відповісти
 
 