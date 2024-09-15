За останній тиждень російським військам не вдалося суттєво просунутися до Покровська, - британська розвідка
Війська РФ розпочали контрнаступ у Курській області з метою відсунути Сили оборони, проте за останній тиждень окупанти не просунулися суттєво до Покровська Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.
Як зазначається, Росія продовжила високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту.
У Курській області РФ, де Україна із середини серпня 2024 року контролює приблизно 800-900 кв. км території, російські війська почали контрнаступ. На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти російські війська атакували українські позиції на заході виступу і, найімовірніше, відбили кілька сіл.
Також у звіті зазначається, що на сході України російські війська поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська. Однак за останній тиждень Росія не просунулася суттєво до самого Покровська.
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- Аякже! (с)