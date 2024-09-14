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Від 30 до 45 тисяч військових Росія зосередила на Курському напрямку, - ОТУ "Сіверськ"

Російське угруповання на Курщині

На початку проведення Курської операції РФ утримувала на цьому напрямку орієнтовно 11 тисяч військових. Сьогодні, за різними оцінками, – від 30 до 45 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, – від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ", – розповів Мисник.

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Він також зауважив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка перебуває під українським контролем.

"Минулої доби ворог здійснив по території Чернігівській та Сумській області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів", – сказав речник ОТУ "Сіверськ".

Мисник також наголосив, що, взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику.

"Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу – це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування "Сєвєр", – це Брянська, Курська, Білгородська області", – зауважив Мисник.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що на Курському напрямку росіяни почали швидкі наступальні дії, проте серйозних успіхів не мають. РФ прагне стягнути у цей регіон 60-70 тисяч військових.

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Топ коментарі
+3
Я до сих пор не понимаю - какая цель данной супер Потужной спец операции? Может мне кто-нибудь объяснит? Ведь Курск мы все равно не захватим
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14.09.2024 16:57
+3
а Вам навіщо? Ви -стратег?
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14.09.2024 17:27
+2
Були і обстріли, і дрг і каби. Чи ви з тих, хто вважає, що не треба дуже злити кацапів, і тоді вони, можливо, залишать нас живими?
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14.09.2024 22:14
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Так не дайте ж їм уйти живими! Це ж очікуємо було? Чи не так?
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14.09.2024 16:55 Відповісти
Про кого це Ви?
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14.09.2024 17:24 Відповісти
Я до сих пор не понимаю - какая цель данной супер Потужной спец операции? Может мне кто-нибудь объяснит? Ведь Курск мы все равно не захватим
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14.09.2024 16:57 Відповісти
а Вам навіщо? Ви -стратег?
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14.09.2024 17:27 Відповісти
Тут пів-області теж запитує чого Кабами місяць б'ють і все далі на захід.
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14.09.2024 17:38 Відповісти
Ви не розумієте ,це така стратегія в Зєлі і Сирника.
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14.09.2024 21:48 Відповісти
Не "ми"! Ви самі його захватите! IP у тебе поганий!
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14.09.2024 18:33 Відповісти
Ціль -розтягти наш фронт і покласти наші ,найбоєздатніші ,частини ,щоб потім без проблем увірватись на плечах відступаючих частин ЗСУ на Сумщину ,от і докерувались наші зелені стратєгі,до такого навіть кацапське ГРУ не додумалось.
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14.09.2024 21:39 Відповісти
І на скільки кілометрів це розтягло наш фронт, у вас є дані? Чи раніше там не було фронту по Сумській області?
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14.09.2024 21:51 Відповісти
А що раніше кацапи бомбили Сумщину КАБАМи ? До "Курської операції" були тільки мінометні і артобстріли прикордонних сіл і кацапські ДРГ ,а зараз там справжній фронт, спитайте це краще в мешканців Сумщини і вони вам дадуть відповідь .
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14.09.2024 22:05 Відповісти
Були і обстріли, і дрг і каби. Чи ви з тих, хто вважає, що не треба дуже злити кацапів, і тоді вони, можливо, залишать нас живими?
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14.09.2024 22:14 Відповісти
Так по вашій логіці кацапи повинні перетворити Сумщину в випалену землю ,а нам будуть розповідати казочки про "Суджанську народну республіку "?
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15.09.2024 17:06 Відповісти
Кацапи в будь-якому випадку перетворять сумщину у випалену землю. Захоплення чи не захоплення Суджі на це ніяк не вплине. Але якщо перед випаленням Сумщини випалити курщину російськими кабами, сотні тисяч росіян перетворити на біженців, що збільшить соціальний тиск у рашці і створить тиск на кацапську економіку, то це все одно краще ніж нічого.
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15.09.2024 17:17 Відповісти
ЗСУ зайняли два крихітні райони розміром 1300 кв.км ( для порівняння - площа всієї Курської області-30000 кв.км,) населення Суджі -5 000 мешканців ,і де ви бачили "сотні тисяч біженців -росіян" ,ви менше давіться гівномарафон ,там і не таку маячню розкажуть ,а якщо кацапи і випалюють Курщину кабами ,то тільки ту територію ,яку зайняли ЗСУ і гинуть не кацапи ,а наші хлопці.
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15.09.2024 18:27 Відповісти
Чого ви до мене до*балися? Що ви мені намагаєтеся довести? Щоб наші хлопці не гинули, їм краще кинути зброю і перебратися через західний кордон лісами, горами і полями. Ви цього хочете? Давайте всі втічемо до Румунії, а українську територію залишимо для східних братушок?
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15.09.2024 21:11 Відповісти
Я висловив свою думку ,а ви що хочете ,те й думайте.
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15.09.2024 21:16 Відповісти
За різними даними з курської області виїхало від 115 до 137 тисяч росіян. Росіяни тікали не тільки із Суджі але і з інших міст курщини. Якщо не володієте інформацією, то не треба тут про телемарахвон мені розповідати! Я телемарафон не дивлюсь. В мене є інші джерела інформації
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15.09.2024 21:41 Відповісти
А що це змінює ,що вони виїхали - нічого.
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15.09.2024 21:48 Відповісти
Підрив російського танка з подальшим відривом башти в результаті атаки ПТРК Javelin біля н.п. Любімовка Курської області - https://x.com/i/status/1834865311104761881 відео .
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14.09.2024 18:01 Відповісти
Додайте соточку (тис), та всі вони підуть на "відпочинок".
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14.09.2024 18:32 Відповісти
Та ви нє понімаєтє! Ето другоє!!! Наши войска заманят протівніка на подготовлєниє позіціі на граніцє і унічтожат наголову. Во!
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14.09.2024 18:46 Відповісти
Пане Мисник ,на Курщині логістичних хабів і без Суджі вистачає ,ніхто не перекидатиме війська і озброєння біля самого кордону , не потрібно робити з кацапів дурнів ,бо в кінці і самим можна залишитись в дурнях.
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14.09.2024 21:46 Відповісти
 
 