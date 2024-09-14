Від 30 до 45 тисяч військових Росія зосередила на Курському напрямку, - ОТУ "Сіверськ"

На початку проведення Курської операції РФ утримувала на цьому напрямку орієнтовно 11 тисяч військових. Сьогодні, за різними оцінками, – від 30 до 45 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, – від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ", – розповів Мисник.

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Він також зауважив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка перебуває під українським контролем.

"Минулої доби ворог здійснив по території Чернігівській та Сумській області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів", – сказав речник ОТУ "Сіверськ".

Мисник також наголосив, що, взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику.

"Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу – це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування "Сєвєр", – це Брянська, Курська, Білгородська області", – зауважив Мисник.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що на Курському напрямку росіяни почали швидкі наступальні дії, проте серйозних успіхів не мають. РФ прагне стягнути у цей регіон 60-70 тисяч військових.