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Зеленський (22411) росія (63568) Курськ (845)

РФ прагне стягнути до Курської області 60-70 тис. своїх військових, - Зеленський

Зеленський про ситуацію на Курському напрямку

На Курському напрямку росіяни почали швидкі наступальні дії, проте серйозних успіхів не мають. РФ прагне стягнути у цей регіон 60-70 тисяч військових.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі, за словами очільника держави, на Курщині перебувають близько 40 тис. військових РФ.

"На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупація. Приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Наші військові тримаються і роблять усе те, що потрібне для наших інших військово-політичних кроків", - заявив президент.

Також під час виступу Зеленський сказав, що завдяки операції ЗСУ в Курській області РФ вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку й уповільнити просування росіян на Донеччині.

Читайте також: Ситуація на Покровському напрямку вирівнюється, - Зеленський
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Топ коментарі
+5
Стягне - не сумніваися - було б чим бити
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13.09.2024 18:15
+5
Птица-говорун, ****
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13.09.2024 18:31
+5
Звідки Зеленський знає, що там "прагнуть" рашисти ?
Отак - ляпати, аби ляпати ? Після шашличків Зеленському вірити - себе не поважати.
Адже майор ФСБ точно Зеленському не доповідає, а Єрмачок і поготів.
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13.09.2024 18:39
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Стягне - не сумніваися - було б чим бити
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13.09.2024 18:15 Відповісти
А що зробить Україна? Це підготовка лехторату, що ми маємо звідти ганебно відійти?
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13.09.2024 18:15 Відповісти
вам було мало крисчан із донецькими?
хочете Курськ приєднати ?
лєбєнсраума не вистачає, як кацапам ?
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13.09.2024 18:22 Відповісти
Звичайно ні, про навіть немає мови. Я просто пригадую його переможні відоси і вихваляння своєї недолугої команди і як його боти розганяли перемогу в Курській області, замовчуючи здачу Покровського напрямку.
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13.09.2024 18:24 Відповісти
Так звана "Суджанська операція" була авантюрою з самого початку,яка нічого не вирішувала ,навпаки,посилились обстріли і бомбардування Сумщини ,та й кацапи нікого не перекинули з Донбасу ,як це хотілось зеленому стратєгу.
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13.09.2024 18:47 Відповісти
137 пдп 106 дивізії з під Соледару.
51 пдп 106 дивізії з під Ч.Яру
56 дшп з Криму
810 дшбр з Кринок.
11 одшбр з під Херсону
Це гавскидку тільки ВДВ...
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13.09.2024 18:58 Відповісти
І що це дало ? Нічого ,кацапи ,як наступали ,так і наступають ,бо в них резервів ,на відміну від нас , достатньо ,
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13.09.2024 19:05 Відповісти
Зате не перекинули туди резерви які замість випалювання наших сіл на Донбасі, мародерять їхню Курщину . Виходить по усім параметрам ця авантюра повністю зіграла.
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13.09.2024 19:09 Відповісти
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13.09.2024 19:12 Відповісти
"Астановітє музику...."

зараз все розпатякає про Курську операцію, плять !
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13.09.2024 18:20 Відповісти
Можна було б промовчати, це було б розумніше.
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13.09.2024 18:24 Відповісти
Птица-говорун, ****
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13.09.2024 18:31 Відповісти
Звідки Зеленський знає, що там "прагнуть" рашисти ?
Отак - ляпати, аби ляпати ? Після шашличків Зеленському вірити - себе не поважати.
Адже майор ФСБ точно Зеленському не доповідає, а Єрмачок і поготів.
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13.09.2024 18:39 Відповісти
поясніть, будь ласка.
в курську, ми в атаці чи в обороні?
звідки у кацапів, 70 тис м'яса, коли 450 тис. зараз в україні?
ми, коли заходили в курськ, планували, що кацапи, за будь, що, упруться вибивати? у термін, до 7 жовтня.
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13.09.2024 18:43 Відповісти
Більшість військ перемістили з України! Правда, якось незвично звучить!
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13.09.2024 19:40 Відповісти
Ну так це все "ідьот по плану" Зелєнскаво.

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13.09.2024 18:44 Відповісти
Зеленський заявив, що Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч військових

Середа 04 вересня 2024
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13.09.2024 18:45 Відповісти
Зелень сама рахувала?
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14.09.2024 10:16 Відповісти
Тепер ще нам з курського напрямку наваляют
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13.09.2024 18:46 Відповісти
Вам там уже наваляли, ваня. Придет время , вам и на донецком наваляют.
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13.09.2024 21:51 Відповісти
ждьом! 🤣
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16.09.2024 20:07 Відповісти
Щось його сьогодні забагато ,зараз блювану.
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13.09.2024 18:46 Відповісти
Потрібно знищити усіх щоб ні одного військового там не залишилось!
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13.09.2024 18:50 Відповісти
Назвіть найменшу область України....
гм .... Курська
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13.09.2024 19:18 Відповісти
А скільки тис. ішак зняв з Донбасу за ради цієї афери? Що твориться після зняття Залужного? Чогось верховне чмо тупо мовчить.
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13.09.2024 19:46 Відповісти
Срочников угробят,потом следующий призыв на улицах ловить будут.
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13.09.2024 20:25 Відповісти
Є Біблія КИЇВСЬКОЇ РУСІ, що є федеративним утворенням, ЯКЕ ІСНУВАЛО Й ІСНУВАТИМЕ, така воля БОГА записана в ЗАКОНІ, там є й шістка -хуторець Мац-квакія(сліпа=тупа, бо ЗАКОН не знає, тож: то помацає, то поквакає). ***** *****вич не тільки з Україною воює, а й з БОГОМ, кінчить ******: - отримає те, чим є сам, там, звідки був взятий. Про це пророки світу.
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14.09.2024 05:12 Відповісти
Великий палководець, що вже пора, натяк зрозуміла!
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14.09.2024 10:14 Відповісти
 
 