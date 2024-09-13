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Зеленский (19024) россия (92999) Курск (836)

РФ стремится стянуть в Курскую область 60-70 тыс. своих военных, - Зеленский

Зеленський про ситуацію на Курському напрямку

На Курском направлении россияне начали быстрые наступательные действия, однако серьезных успехов не имеют. РФ стремится стянуть в этот регион 60-70 тысяч военных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас, по словам главы государства, на Курщине находятся около 40 тыс. военных РФ.

"На Курском направлении россияне начали свои быстрые наступательные действия, хотят применять там около 60-70 тысяч человек. Нам известно, что там находится около 40 тысяч. Они хотели быстрых прорывов. Как они говорят, деоккупация. Приятно, что уже не только мы, но и они говорят о деоккупации своей территории. Успехов серьезных мы пока не видим. Наши военные держатся и делают все то, что нужно для наших других военно-политических шагов", - заявил президент.

Также во время выступления Зеленский сказал, что благодаря операции ВСУ в Курской области РФ удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

Читайте также: Ситуация на Покровском направлении выравнивается, - Зеленский
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Топ комментарии
+5
Стягне - не сумніваися - було б чим бити
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13.09.2024 18:15
+5
Птица-говорун, ****
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13.09.2024 18:31
+5
Звідки Зеленський знає, що там "прагнуть" рашисти ?
Отак - ляпати, аби ляпати ? Після шашличків Зеленському вірити - себе не поважати.
Адже майор ФСБ точно Зеленському не доповідає, а Єрмачок і поготів.
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13.09.2024 18:39
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Стягне - не сумніваися - було б чим бити
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13.09.2024 18:15 Ответить
А що зробить Україна? Це підготовка лехторату, що ми маємо звідти ганебно відійти?
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13.09.2024 18:15 Ответить
вам було мало крисчан із донецькими?
хочете Курськ приєднати ?
лєбєнсраума не вистачає, як кацапам ?
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13.09.2024 18:22 Ответить
Звичайно ні, про навіть немає мови. Я просто пригадую його переможні відоси і вихваляння своєї недолугої команди і як його боти розганяли перемогу в Курській області, замовчуючи здачу Покровського напрямку.
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13.09.2024 18:24 Ответить
Так звана "Суджанська операція" була авантюрою з самого початку,яка нічого не вирішувала ,навпаки,посилились обстріли і бомбардування Сумщини ,та й кацапи нікого не перекинули з Донбасу ,як це хотілось зеленому стратєгу.
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13.09.2024 18:47 Ответить
137 пдп 106 дивізії з під Соледару.
51 пдп 106 дивізії з під Ч.Яру
56 дшп з Криму
810 дшбр з Кринок.
11 одшбр з під Херсону
Це гавскидку тільки ВДВ...
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13.09.2024 18:58 Ответить
І що це дало ? Нічого ,кацапи ,як наступали ,так і наступають ,бо в них резервів ,на відміну від нас , достатньо ,
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13.09.2024 19:05 Ответить
Зате не перекинули туди резерви які замість випалювання наших сіл на Донбасі, мародерять їхню Курщину . Виходить по усім параметрам ця авантюра повністю зіграла.
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13.09.2024 19:09 Ответить
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13.09.2024 19:12 Ответить
"Астановітє музику...."

зараз все розпатякає про Курську операцію, плять !
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13.09.2024 18:20 Ответить
Можна було б промовчати, це було б розумніше.
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13.09.2024 18:24 Ответить
Птица-говорун, ****
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13.09.2024 18:31 Ответить
Звідки Зеленський знає, що там "прагнуть" рашисти ?
Отак - ляпати, аби ляпати ? Після шашличків Зеленському вірити - себе не поважати.
Адже майор ФСБ точно Зеленському не доповідає, а Єрмачок і поготів.
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13.09.2024 18:39 Ответить
поясніть, будь ласка.
в курську, ми в атаці чи в обороні?
звідки у кацапів, 70 тис м'яса, коли 450 тис. зараз в україні?
ми, коли заходили в курськ, планували, що кацапи, за будь, що, упруться вибивати? у термін, до 7 жовтня.
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13.09.2024 18:43 Ответить
Більшість військ перемістили з України! Правда, якось незвично звучить!
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13.09.2024 19:40 Ответить
Ну так це все "ідьот по плану" Зелєнскаво.

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13.09.2024 18:44 Ответить
Зеленський заявив, що Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч військових

Середа 04 вересня 2024
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13.09.2024 18:45 Ответить
Зелень сама рахувала?
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14.09.2024 10:16 Ответить
Тепер ще нам з курського напрямку наваляют
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13.09.2024 18:46 Ответить
Вам там уже наваляли, ваня. Придет время , вам и на донецком наваляют.
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13.09.2024 21:51 Ответить
ждьом! 🤣
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16.09.2024 20:07 Ответить
Щось його сьогодні забагато ,зараз блювану.
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13.09.2024 18:46 Ответить
Потрібно знищити усіх щоб ні одного військового там не залишилось!
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13.09.2024 18:50 Ответить
Назвіть найменшу область України....
гм .... Курська
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13.09.2024 19:18 Ответить
А скільки тис. ішак зняв з Донбасу за ради цієї афери? Що твориться після зняття Залужного? Чогось верховне чмо тупо мовчить.
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13.09.2024 19:46 Ответить
Срочников угробят,потом следующий призыв на улицах ловить будут.
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13.09.2024 20:25 Ответить
Є Біблія КИЇВСЬКОЇ РУСІ, що є федеративним утворенням, ЯКЕ ІСНУВАЛО Й ІСНУВАТИМЕ, така воля БОГА записана в ЗАКОНІ, там є й шістка -хуторець Мац-квакія(сліпа=тупа, бо ЗАКОН не знає, тож: то помацає, то поквакає). ***** *****вич не тільки з Україною воює, а й з БОГОМ, кінчить ******: - отримає те, чим є сам, там, звідки був взятий. Про це пророки світу.
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14.09.2024 05:12 Ответить
Великий палководець, що вже пора, натяк зрозуміла!
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14.09.2024 10:14 Ответить
 
 