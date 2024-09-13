РФ стремится стянуть в Курскую область 60-70 тыс. своих военных, - Зеленский

На Курском направлении россияне начали быстрые наступательные действия, однако серьезных успехов не имеют. РФ стремится стянуть в этот регион 60-70 тысяч военных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас, по словам главы государства, на Курщине находятся около 40 тыс. военных РФ.

"На Курском направлении россияне начали свои быстрые наступательные действия, хотят применять там около 60-70 тысяч человек. Нам известно, что там находится около 40 тысяч. Они хотели быстрых прорывов. Как они говорят, деоккупация. Приятно, что уже не только мы, но и они говорят о деоккупации своей территории. Успехов серьезных мы пока не видим. Наши военные держатся и делают все то, что нужно для наших других военно-политических шагов", - заявил президент.

Также во время выступления Зеленский сказал, что благодаря операции ВСУ в Курской области РФ удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

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