РФ стремится стянуть в Курскую область 60-70 тыс. своих военных, - Зеленский
На Курском направлении россияне начали быстрые наступательные действия, однако серьезных успехов не имеют. РФ стремится стянуть в этот регион 60-70 тысяч военных.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас, по словам главы государства, на Курщине находятся около 40 тыс. военных РФ.
"На Курском направлении россияне начали свои быстрые наступательные действия, хотят применять там около 60-70 тысяч человек. Нам известно, что там находится около 40 тысяч. Они хотели быстрых прорывов. Как они говорят, деоккупация. Приятно, что уже не только мы, но и они говорят о деоккупации своей территории. Успехов серьезных мы пока не видим. Наши военные держатся и делают все то, что нужно для наших других военно-политических шагов", - заявил президент.
Также во время выступления Зеленский сказал, что благодаря операции ВСУ в Курской области РФ удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области.
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хочете Курськ приєднати ?
лєбєнсраума не вистачає, як кацапам ?
51 пдп 106 дивізії з під Ч.Яру
56 дшп з Криму
810 дшбр з Кринок.
11 одшбр з під Херсону
Це гавскидку тільки ВДВ...
зараз все розпатякає про Курську операцію, плять !
Отак - ляпати, аби ляпати ? Після шашличків Зеленському вірити - себе не поважати.
Адже майор ФСБ точно Зеленському не доповідає, а Єрмачок і поготів.
в курську, ми в атаці чи в обороні?
звідки у кацапів, 70 тис м'яса, коли 450 тис. зараз в україні?
ми, коли заходили в курськ, планували, що кацапи, за будь, що, упруться вибивати? у термін, до 7 жовтня.
Середа 04 вересня 2024
гм .... Курська