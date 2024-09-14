Ціна Курської операції ЗСУ виявилася високою, попри це, вона вважається успішною, - CNN
Курська операція ЗСУ стала важким випробуванням для українських військових. Але попри всі складнощі, навіть після зазнаних поранень, більшість з них впевнені, що Курська операція того варта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Виданню на початку вересня вдалося поспілкувалися з 14 військовослужбовцями Сил оборони, які брали участь у боях на Курщині. Четверо з них проходять лікування після зазнаних поранень, а решта досі воюють на території РФ. Серед співрозмовників журналістів були представники п’яти різних підрозділів - піхотинці, оператори дронів, водії бронетехніки, сапери та військові інженери.
Співрозмовники видання наголосили, що "можливість дати Росії відчути війну на власній шкірі варта всього цього болю".
Українські військові розповідають про багатьох загиблих і поранених, пише CNN, не називаючи, однак жодних конкретних цифр. Один із солдатів, вказавши на свої черевики, відзначив, що з них можна було зібрати "чимало зразків ДНК".
"Української ДНК, на жаль", - додав він.
"Усі 14 військових зазначили, що курська наступальна операція була важкою операцією з однаковим рівнем втрат, як і на інших ділянках фронту. Вони сказали, що через п'ять тижнів вона стає все складнішою, а деякі навіть поставили під сумнів рішення про початок вторгнення в той час, коли Україна намагається захистити ключові міста на сході країни", - йдеться в матеріалі CNN.
Хоча Росії вдалося відновити контроль над деякими невеликими населеними пунктами в останні дні, Україна все ще контролює переважну більшість території, яку вона захопила в перші дні вторгнення, згідно з оцінкою Інституту вивчення війни.
Нагадаємо, за даними естонської розвідки , хоча російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.
Будь ласка, зачекайте...
Тогда народ был мудрее и Путин бы не напал на Украину.
Прямо кажи! В очі дивись!
нічого якісь козявки маракати
Операція "Слуга урода" дійсно геніальна! Вміють курви кацапські спецоперації робити. Та й спецслужби у них ще з Івана Каліти та Івана Грозного, НКВД - опричнина якого винищила більшість боярських родів і тільки половину населення московщини залишила. Потім був Пьотр, який сам любив катувати, хоча Мазепа його за ніс водив. ...
Але й наріт маладєц! "Обманываться рад и быть обманутым приятно"...
Не Перша національна катастрофа.
Дай Бог, щоб з цієї вигрібли і вона не стала б останньою....
З Весолого до райцентру Глушково, де рашисти періодично розміщують свої понтонні переправи, 7 км по асфальтованій дорозі.
навіть з отим "карманом" із кацапами, обрізаним р.Сейм. Наші зайшли в нього лише зараз, коли кацапи почали наступати з нього на Суджу
В інтернеті є чудове відео, як інженерний танк робить прохід в кацапській лінії оборони із рва та зубів дракона. Зуби танк просто згріб ковшом на сторону.
снаряди та ракети Хаймарсів під Курському наші як раз не дуже витрачають
Курська операція після Авдіївко-Покровського наступу кацапів, який триває вже майже рік !!!! розвіяв грусть-пічаль партнерів про славетні ЗСУ.
зашевелились з новими поставками і, здається, таки дадуть дозвіл на обстріл ракетами ісконно русских територій "вєлікой ядєрной дєржави"
І мертвим, і живим !
Піхоті найважче...
Курська операція була і необхідна (про це кажуть військові та політичні аналітики), і вдалою - гарно підготовленою та проведеною. Вона таки збила темп наступу під Покровськом.
Що таке невдала операція - аналогічна Харківська офензива кацапів: на нашому фронті без укріплень та з 2,5 бійця на кілометр. Кацапи просунулись лише на 5-7 км і вже чотири місяці перетирають нещасний Вовчанськ на щебінку, закидаючи його власними трупами.
От у цьому випадку питання - навіщо?
В "Мистецтві війни" написано: "бачиш сильного ворога? обійди його!"
По кацапу треба бити першими , туди де він слабкий і де не чекає удару . Треба нав'язувати йому свою волю . На жаль ми в основному відбиваємось .
стосовно репарацій та контрибуцій енергетичним обладнанням, то не факт що на зайнятій кацапській території кругом є електрика.
а якщо й є то максимум що там можна взяти, то пробки у посєлян повикручувати і дроти до хат розрізати.
вот якби ми на КурАЕС заскочили, то да!!! два блоки Гігаватники з собою б утащили !!! 😂
Як вони сміли!
китайці вже всю сибірську сраку мішкє до кісток об'їли, поки ми його ще по морді бьємо
- оборонний плацдарм не створено, фортифікації не будуються
- засобів і сил для оборони недостатньо
- були задіяні кращі українські бойові підрозділи і вони вже понесли втрати
Але наступати без засобів боротьби із беспілотниками, коли вони можуть висіти 24/7 над позиціями і коректувати вогонь артилері, ракет та кабів то трохи мягко кажучи ризиковано
Також підвели союзники які затягують з передачею ф16 і забороняють збивати ними літаки на території орків.. хоча 6 літаків що передали взагалі нічого не вирішюють і їх не варто пускати на лінію спротиву, краще нехай ракети збивають або шахеди