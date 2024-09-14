УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9460 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 742 47
бойові дії (3217) ЗСУ (7197) Курськ (850)

Ціна Курської операції ЗСУ виявилася високою, попри це, вона вважається успішною, - CNN

Знищений російський танк лежить на узбіччі поблизу Суджі в Курській області Росії

Курська операція ЗСУ стала важким випробуванням для українських військових. Але попри всі складнощі, навіть після зазнаних поранень, більшість з них впевнені, що Курська операція того варта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Виданню на початку вересня вдалося поспілкувалися з 14 військовослужбовцями Сил оборони, які брали участь у боях на Курщині. Четверо з них проходять лікування після зазнаних поранень, а решта досі воюють на території РФ. Серед співрозмовників журналістів були представники п’яти різних підрозділів - піхотинці, оператори дронів, водії бронетехніки, сапери та військові інженери.

Співрозмовники видання наголосили, що "можливість дати Росії відчути війну на власній шкірі варта всього цього болю".

Українські військові розповідають про багатьох загиблих і поранених, пише CNN, не називаючи, однак жодних конкретних цифр. Один із солдатів, вказавши на свої черевики, відзначив, що з них можна було зібрати "чимало зразків ДНК".

"Української ДНК, на жаль", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ прагне стягнути до Курської області 60-70 тис. своїх військових, - Зеленський

"Усі 14 військових зазначили, що курська наступальна операція була важкою операцією з однаковим рівнем втрат, як і на інших ділянках фронту. Вони сказали, що через п'ять тижнів вона стає все складнішою, а деякі навіть поставили під сумнів рішення про початок вторгнення в той час, коли Україна намагається захистити ключові міста на сході країни", - йдеться в матеріалі CNN.

Хоча Росії вдалося відновити контроль над деякими невеликими населеними пунктами в останні дні, Україна все ще контролює переважну більшість території, яку вона захопила в перші дні вторгнення, згідно з оцінкою Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, за даними естонської розвідки , хоча російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Ще не відомо наскільки дорого нам обійдеться кремлівська операція "буратіно"…
показати весь коментар
14.09.2024 11:40
+15
Не в кремлі, і не папа БаблоМоський посадили Буратіно в кресло, а мудрий український наріт сам обрав свою Національну Катастрофу
показати весь коментар
14.09.2024 11:55
+11
Зброі нам не вистачає - от тому і втрати великі
показати весь коментар
14.09.2024 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще не відомо наскільки дорого нам обійдеться кремлівська операція "буратіно"…
показати весь коментар
14.09.2024 11:40 Відповісти
А папа Карло, не сегодня - завтра, все секреты заберет з собов (в могилу).
показати весь коментар
14.09.2024 11:47 Відповісти
Не в кремлі, і не папа БаблоМоський посадили Буратіно в кресло, а мудрий український наріт сам обрав свою Національну Катастрофу
показати весь коментар
14.09.2024 11:55 Відповісти
Что вспомнился "мой мирный план"https://www.youtube.com/watch?v=ezB0jJTV9GQ&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB.
Тогда народ был мудрее и Путин бы не напал на Украину.
показати весь коментар
14.09.2024 12:15 Відповісти
Що за план?
Прямо кажи! В очі дивись!
нічого якісь козявки маракати
показати весь коментар
14.09.2024 12:25 Відповісти
Геніально проведена ФСБешна операція, за допомогою українських змі, підготувала в основному безвідповідальний, політично безграмотний український електорат (особливо молодь) до вибору потрібного кандидата. Очевидно, що навіть серіал «Слуга народу» був знятий не просто так. Так що 76% не раптово повірили в (незалежного нічим не заплямованого) кандидата, а були заздалегідь підготовлені, самі не здогадуючись про це.
показати весь коментар
14.09.2024 12:12 Відповісти
Все вірно !
Операція "Слуга урода" дійсно геніальна! Вміють курви кацапські спецоперації робити. Та й спецслужби у них ще з Івана Каліти та Івана Грозного, НКВД - опричнина якого винищила більшість боярських родів і тільки половину населення московщини залишила. Потім був Пьотр, який сам любив катувати, хоча Мазепа його за ніс водив. ...
Але й наріт маладєц! "Обманываться рад и быть обманутым приятно"...
Не Перша національна катастрофа.
Дай Бог, щоб з цієї вигрібли і вона не стала б останньою....
показати весь коментар
14.09.2024 12:36 Відповісти
Бога нема. Він би ніколи не дозволив гітлерів, сталіних, путіних, зеленских.
показати весь коментар
14.09.2024 13:09 Відповісти
тоді іди під три чорти !
показати весь коментар
14.09.2024 14:22 Відповісти
Кісієн мерієн тухес, шлімазел.
показати весь коментар
14.09.2024 15:28 Відповісти
Зброі нам не вистачає - от тому і втрати великі
показати весь коментар
14.09.2024 11:43 Відповісти
Повідомляють, що станом на зараз під контроль ЗСУ перейшов н.п. Веселе Глушковського району Курської області.
показати весь коментар
14.09.2024 15:21 Відповісти
Пишуть, що опору як такого там немає. Здійснюються протимінні заходи.
З Весолого до райцентру Глушково, де рашисти періодично розміщують свої понтонні переправи, 7 км по асфальтованій дорозі.
показати весь коментар
14.09.2024 15:38 Відповісти
Чисто пропагандиська афера безтолкового ішака, результат якої ще вилізе нам боком.
показати весь коментар
14.09.2024 11:45 Відповісти
все йде по плану
показати весь коментар
14.09.2024 11:52 Відповісти
як не дивно, але саме так !
навіть з отим "карманом" із кацапами, обрізаним р.Сейм. Наші зайшли в нього лише зараз, коли кацапи почали наступати з нього на Суджу

В інтернеті є чудове відео, як інженерний танк робить прохід в кацапській лінії оборони із рва та зубів дракона. Зуби танк просто згріб ковшом на сторону.
показати весь коментар
14.09.2024 12:03 Відповісти
Ну правильно, весь запас снабжения от Запада, предназначенный на год, тупо только для защиты, сжигается под ноль. Потому то на донецко-луганском направлениях кацапы и продвигаются , бо за счет Курска основной фронт не дополучает ресурсы для обороны. Вангую... Скоро зебил, из-за профуканого вооружения , начнет традиционную полугодичную заунывную с протянутой рукой, мол, Запад зброю не дае.
показати весь коментар
14.09.2024 11:54 Відповісти
ти рахував той запас?
снаряди та ракети Хаймарсів під Курському наші як раз не дуже витрачають
показати весь коментар
14.09.2024 12:06 Відповісти
а зброю дають саме бєрущим !

Курська операція після Авдіївко-Покровського наступу кацапів, який триває вже майже рік !!!! розвіяв грусть-пічаль партнерів про славетні ЗСУ.
зашевелились з новими поставками і, здається, таки дадуть дозвіл на обстріл ракетами ісконно русских територій "вєлікой ядєрной дєржави"
показати весь коментар
14.09.2024 12:11 Відповісти
Для членов клуба "почемучек": знамо перец, шо ни я, ни вы, а тока Запад знает сколько нужно нам давать вооружений, чтобы сделать мало-мальский запас тех вооружений, чтобы нам, по физическим возможностям, набравшись терпения в обороне, перемалывать, за несколько лет под ноль, военные возможности кацапов, когда они психологически будут готовы выйти из Украины... Та про це ж навiть учень СШ здогадуеться, бо дядя Сем, ще в 22-ому роцi про цее говорив. Захист, захист i ще раз захист , рокiв на 5... перемалывать, перемалывать и еще раз перемалывать кацапа, при минимальных наших потерях. О чем здесь еще можно тары-бары-растабары разводить? Хiба що коли йдеться про пiдлизнуть главзебiлу, попри його тупiсть з курськими потугами, якщо не сказати бiльше, бо йдеться про наше виснажування у м`ясних штурмах. Карл, слышишь, цапорылия в разы превышает Украину по людским ресурсам, по военным, а мы им еще и подыгрываем, бо в любом наступлении, наступающий несет потери в 3-5 раз большие , чем враг.
показати весь коментар
14.09.2024 14:10 Відповісти
https://t.me/voynareal/98502 В Курській області наші війська просунулись вперед у Глушковському районі - Інститут вивчення війни
показати весь коментар
14.09.2024 11:50 Відповісти
Героям Слава !
І мертвим, і живим !
Піхоті найважче...

Курська операція була і необхідна (про це кажуть військові та політичні аналітики), і вдалою - гарно підготовленою та проведеною. Вона таки збила темп наступу під Покровськом.
Що таке невдала операція - аналогічна Харківська офензива кацапів: на нашому фронті без укріплень та з 2,5 бійця на кілометр. Кацапи просунулись лише на 5-7 км і вже чотири місяці перетирають нещасний Вовчанськ на щебінку, закидаючи його власними трупами.
От у цьому випадку питання - навіщо?
В "Мистецтві війни" написано: "бачиш сильного ворога? обійди його!"
показати весь коментар
14.09.2024 11:52 Відповісти
Те що курська операція була потрібна - це навіть не обговорюється . Питання в тому - чому вона почалася аж тепер , а не ще хоча б рік тому . !? Можливо тоді не було б Авдіївки , а зараз - Покровська .
По кацапу треба бити першими , туди де він слабкий і де не чекає удару . Треба нав'язувати йому свою волю . На жаль ми в основному відбиваємось .
показати весь коментар
14.09.2024 12:38 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2024 13:28 Відповісти
навіщо? - бо в них тіл багато. І якщо їх не шкода, і це працює - то чому б і ні?
показати весь коментар
14.09.2024 17:16 Відповісти
https://t.me/voynareal/98515 ЗСУ показали як заходили колоною бронетехніки на територію Курської області неподалік села Веселе Зазначається, що кадри зняті кілька днів тому.
показати весь коментар
14.09.2024 11:56 Відповісти
В мене великі сумніви в тому що кацапи взагалі здатні щось відчувати без каліцтва і суттєвих матеріальних втрат. Голодранці-куряни повернуться в свої цілі і неушкоджені хатинки. Ті що не втекли відгодувалися нашою гуманітаркою і намародереним з магазинів та у сусідів які повтікали. Ті кацапські уйобки яких ми захопили в полон на камеру сповіщають про "ангельські умови" в українському полоні. Ми там не збираємось лишатись окупантами. Ми показали що кордони ********** диряві. То ж маємо виходити звідти демонтувавши все енергообладнання для компенсації наших втрат. І заходити в іншому місці. Найгіршим сценарієм може бути наступ 30 000 кацапів з цього напрямку, але ж наш мудрий "головнокомандувач" напевно це передбачив і підготував "лінію зєлєнского" для захисту українських кордонів...
показати весь коментар
14.09.2024 12:01 Відповісти
а чув, що на моцковії стрєлци гаварят: сцарь-пуйло нє настоящий і Суджу вже почали КАБАМи в щебінь перетирати.

стосовно репарацій та контрибуцій енергетичним обладнанням, то не факт що на зайнятій кацапській території кругом є електрика.
а якщо й є то максимум що там можна взяти, то пробки у посєлян повикручувати і дроти до хат розрізати.
вот якби ми на КурАЕС заскочили, то да!!! два блоки Гігаватники з собою б утащили !!! 😂
показати весь коментар
14.09.2024 12:22 Відповісти
Авжеж від цього заходу із великими втратами користі ніякої. Все одно ми звідти вийдемо, або нас ''вийдуть'' союзнички. Зеленому хрінпіду піар. А загиблих воїнів не воскресиш...
показати весь коментар
14.09.2024 12:02 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2024 13:02 Відповісти
Відновлення територіальної цілісності та історичної справедливості ...
показати весь коментар
14.09.2024 13:05 Відповісти
Зелень завжди намагається піаритися на тому, до чого не має жодного відношення. Всім це відомо і нікого не вводить в оману ...
показати весь коментар
14.09.2024 13:22 Відповісти
... деякі навіть поставили під сумнів рішення про початок вторгнення в той час, коли Україна намагається захистити ключові міста на сході країни" Джерело:

Як вони сміли!
показати весь коментар
14.09.2024 12:08 Відповісти
Щось їм таки дойшло після побаченого на відміну від переможних коментаторів і їхнього "великого кормчого".
показати весь коментар
14.09.2024 12:27 Відповісти
Якщо вата і сепарня пищить, значить хороша операція...
показати весь коментар
14.09.2024 12:38 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2024 12:51 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена і для досягнення цієї мети всі засоби хороші ...
показати весь коментар
14.09.2024 13:27 Відповісти
от курва !
китайці вже всю сибірську сраку мішкє до кісток об'їли, поки ми його ще по морді бьємо
показати весь коментар
14.09.2024 14:26 Відповісти
Ну а те, що зермачатина намагається піаритися на тому, до чого не має жодного стосунку, так це і не дивно. Одним словом: 95-й квартал ...
показати весь коментар
14.09.2024 12:58 Відповісти
Не "зазнаних", а отриманих поранень. Редактор - не спи
показати весь коментар
14.09.2024 12:45 Відповісти
крім медійного ефект курська операція не має жодного позитивного результату. Отримавши суттєві втрати ВСУ змушена буде відступати бо:
- оборонний плацдарм не створено, фортифікації не будуються
- засобів і сил для оборони недостатньо
- були задіяні кращі українські бойові підрозділи і вони вже понесли втрати
показати весь коментар
14.09.2024 12:57 Відповісти
Позитивний результат є. Але якщо "почивати на лаврах" то цей результат може занадто дорого обійтися. Важливо щоб баланс був на нашу користь.
показати весь коментар
14.09.2024 13:09 Відповісти
Якщо росіяки кидають військо до контрнаступу в Кур.обл,то вже не задіють їх в Дон.обл,а це позитивний результат на дуже загрозливому напрямку для ЗСУ
показати весь коментар
14.09.2024 14:17 Відповісти
Что тяжелее - килограмм ваты или килограмм свинца?
показати весь коментар
14.09.2024 19:37 Відповісти
Сама операція хороша ідея, десь наступати потрібно щоб відтягнути сили з Покровська, а на Курськ найменше було супротиву, і наступ був досить вдалим, плюс місце де водна перешкода заважає оркам з постачанням підрозділів

Але наступати без засобів боротьби із беспілотниками, коли вони можуть висіти 24/7 над позиціями і коректувати вогонь артилері, ракет та кабів то трохи мягко кажучи ризиковано

Також підвели союзники які затягують з передачею ф16 і забороняють збивати ними літаки на території орків.. хоча 6 літаків що передали взагалі нічого не вирішюють і їх не варто пускати на лінію спротиву, краще нехай ракети збивають або шахеди
показати весь коментар
14.09.2024 13:56 Відповісти
 
 