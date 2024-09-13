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Естонія (1546) Курськ (845)

Російські війська не досягти суттєвого прогресу в Курській області, - розвідка Естонії

контрнаступ РФ у Курській області

Російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про цей повідомив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Коментуючи ситуацію в Україні Ківісельг зауважив, що Росія, як і раніше, утримує ініціативу на оперативному рівні, організуючи тактичні наступальні дії з основним упором на Донецькому напрямку.

"Оперативний тиск протягом тижня поступово знижувався. Якщо на початку тижня відбувалося близько 185 на добу, то на сьогодні їхня кількість знизилася приблизно до 110", - сказав Ківісельг.

Він додав, що найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбувається майже третина боїв.

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Крім того, Ківісельг зазначив, що попри часткове перекидання російських військ у Курську область та початок контрнаступальної операції, наступальні дії російських військ на Донецькому напрямку не зменшилися.

"За останніми даними, там сконцентровано групу сил, яка сформована переважно з Повітряно-десантних військ та підрозділів морської піхоти. У Курську область також перекинуто підрозділи з Херсонської області. У вівторок ці підрозділи розпочали наступальні дії проти українських позицій", - зазначив Ківісельг.

Він додав, що російські війська не досягли у Курській області значного успіху. Він також зазначив, що у Курській області Україна знищила 11 бойових танків противника.

Ківісельг повідомив, що в напрямку Покровська та за 40 кілометрів на південь від нього, в районі населеного пункту Курахове, РФ цього тижня також розпочала активніші наступальні дії із застосуванням бронетехніки.

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"На цьому напрямку українцям вдалося знищити або призвести до непридатності близько 50% бойової техніки. Тобто в атаці брало участь близько 50 одиниць техніки, з них українцям вдалося знищити близько 25. Активність РФ на цьому напрямку зросла, але суттєвого прогресу досягнуто не було", - наголосив він.

Нагадаємо, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Президент Володимир Зеленський заявив 12 вересня, що контрнаступальні дії РФ у Курській області йдуть за українським планом.

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Топ коментарі
+3
Російські війська не досягти суттєвого прогресу в Курській області

Погано володіти українська?
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13.09.2024 16:59
+2
Кацапи будуть биті.
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13.09.2024 17:12
+2
Сразу видно что ты удмуртЬ
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13.09.2024 17:35
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Російські війська не досягти суттєвого прогресу в Курській області

Погано володіти українська?
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13.09.2024 16:59 Відповісти
Естонці, що з них взяти
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13.09.2024 17:58 Відповісти
Ну, по правді говорячи...
і українські війська "не досягли суттєвого прогресу в Курській області"!
навіть політичних наслідків цієї операції щось не бачу.
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13.09.2024 17:09 Відповісти
Кацапи будуть биті.
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13.09.2024 17:12 Відповісти
а до того, вони що - "не били" (не намагалися)?
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13.09.2024 17:13 Відповісти
Биті, пизжені, тунгус…
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13.09.2024 17:14 Відповісти
Не розумію.
Ти не можеш свої думки висловлювати більш складно?
Закінченим реченням, з іменником, прикметником, дієсловом, ....
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13.09.2024 17:26 Відповісти
Ягель жуй, тунгусе...
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13.09.2024 17:31 Відповісти
"тунгус" - звідки такі висновки?
Це в тебе галюцинації, як у "найвеличнішого"?
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13.09.2024 17:32 Відповісти
Сразу видно что ты удмуртЬ
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13.09.2024 17:35 Відповісти
Можливо вепс.
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13.09.2024 17:36 Відповісти
Зразу видно, що ти - кацап-ідіот.
Ось це дійсно, ЗРАЗУ ВИДНО.
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13.09.2024 17:53 Відповісти
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13.09.2024 17:41 Відповісти
Естонська розвідка- сама крута в світі! Центральне управління розвідки США відпочиває.
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13.09.2024 18:26 Відповісти
Не "российские войска, а оккупанты"!
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13.09.2024 19:26 Відповісти
 
 