Російські війська не досягти суттєвого прогресу в Курській області, - розвідка Естонії

Російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про цей повідомив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Коментуючи ситуацію в Україні Ківісельг зауважив, що Росія, як і раніше, утримує ініціативу на оперативному рівні, організуючи тактичні наступальні дії з основним упором на Донецькому напрямку.

"Оперативний тиск протягом тижня поступово знижувався. Якщо на початку тижня відбувалося близько 185 на добу, то на сьогодні їхня кількість знизилася приблизно до 110", - сказав Ківісельг.

Він додав, що найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбувається майже третина боїв.

Також читайте: Зеленський про Курську операцію: Вона дала результати, на які розраховували

Крім того, Ківісельг зазначив, що попри часткове перекидання російських військ у Курську область та початок контрнаступальної операції, наступальні дії російських військ на Донецькому напрямку не зменшилися.

"За останніми даними, там сконцентровано групу сил, яка сформована переважно з Повітряно-десантних військ та підрозділів морської піхоти. У Курську область також перекинуто підрозділи з Херсонської області. У вівторок ці підрозділи розпочали наступальні дії проти українських позицій", - зазначив Ківісельг.

Він додав, що російські війська не досягли у Курській області значного успіху. Він також зазначив, що у Курській області Україна знищила 11 бойових танків противника.

Ківісельг повідомив, що в напрямку Покровська та за 40 кілометрів на південь від нього, в районі населеного пункту Курахове, РФ цього тижня також розпочала активніші наступальні дії із застосуванням бронетехніки.

Читайте: Контрнаступальні дії росіян в Курській області є незначними, - Пентагон

"На цьому напрямку українцям вдалося знищити або призвести до непридатності близько 50% бойової техніки. Тобто в атаці брало участь близько 50 одиниць техніки, з них українцям вдалося знищити близько 25. Активність РФ на цьому напрямку зросла, але суттєвого прогресу досягнуто не було", - наголосив він.

Нагадаємо, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області.

Президент Володимир Зеленський заявив 12 вересня, що контрнаступальні дії РФ у Курській області йдуть за українським планом.