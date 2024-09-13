Российские войска не достигнут существенного прогресса в Курской области, - разведка Эстонии

Российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сообщил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Комментируя ситуацию в Украине, Кивисельг отметил, что Россия по-прежнему удерживает инициативу на оперативном уровне, организуя тактические наступательные действия с основным упором на Донецком направлении.

"Оперативное давление в течение недели постепенно снижалось. Если в начале недели происходило около 185 в сутки, то на сегодня их количество снизилось примерно до 110", - сказал Кивисельг.

Он добавил, что наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где происходит почти треть боев.

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Кроме того, Кивисельг отметил, что несмотря на частичную переброску российских войск в Курскую область и начало контрнаступательной операции, наступательные действия российских войск на Донецком направлении не уменьшились.

"По последним данным, там сконцентрирована группа сил, которая сформирована преимущественно из Воздушно-десантных войск и подразделений морской пехоты. В Курскую область также переброшены подразделения из Херсонской области. Во вторник эти подразделения начали наступательные действия против украинских позиций", - отметил Кивисельг.

Он добавил, что российские войска не достигли в Курской области значительного успеха. Он также отметил, что в Курской области Украина уничтожила 11 боевых танков противника.

Кивисельг сообщил, что в направлении Покровска и в 40 километрах к югу от него, в районе населенного пункта Курахово, РФ на этой неделе также начала активные наступательные действия с применением бронетехники.

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"На этом направлении украинцам удалось уничтожить или привести в негодность около 50% боевой техники. То есть в атаке участвовало около 50 единиц техники, из них украинцам удалось уничтожить около 25. Активность РФ на этом направлении возросла, но существенного прогресса достигнуто не было", - подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил 12 сентября, что контрнаступательные действия РФ в Курской области идут по украинскому плану.