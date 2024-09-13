РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4880 посетителей онлайн
Новости
2 801 16
Эстония (1353) Курск (836)

Российские войска не достигнут существенного прогресса в Курской области, - разведка Эстонии

контрнаступ РФ у Курській області

Российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сообщил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Комментируя ситуацию в Украине, Кивисельг отметил, что Россия по-прежнему удерживает инициативу на оперативном уровне, организуя тактические наступательные действия с основным упором на Донецком направлении.

"Оперативное давление в течение недели постепенно снижалось. Если в начале недели происходило около 185 в сутки, то на сегодня их количество снизилось примерно до 110", - сказал Кивисельг.

Он добавил, что наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где происходит почти треть боев.

Читайте также: Зеленский о Курской операции: Она дала результаты, на которые мы рассчитывали

Кроме того, Кивисельг отметил, что несмотря на частичную переброску российских войск в Курскую область и начало контрнаступательной операции, наступательные действия российских войск на Донецком направлении не уменьшились.

"По последним данным, там сконцентрирована группа сил, которая сформирована преимущественно из Воздушно-десантных войск и подразделений морской пехоты. В Курскую область также переброшены подразделения из Херсонской области. Во вторник эти подразделения начали наступательные действия против украинских позиций", - отметил Кивисельг.

Он добавил, что российские войска не достигли в Курской области значительного успеха. Он также отметил, что в Курской области Украина уничтожила 11 боевых танков противника.

Кивисельг сообщил, что в направлении Покровска и в 40 километрах к югу от него, в районе населенного пункта Курахово, РФ на этой неделе также начала активные наступательные действия с применением бронетехники.

Читайте также: Контрнаступательные действия россиян в Курской области незначительны, - Пентагон

"На этом направлении украинцам удалось уничтожить или привести в негодность около 50% боевой техники. То есть в атаке участвовало около 50 единиц техники, из них украинцам удалось уничтожить около 25. Активность РФ на этом направлении возросла, но существенного прогресса достигнуто не было", - подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил 12 сентября, что контрнаступательные действия РФ в Курской области идут по украинскому плану.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Російські війська не досягти суттєвого прогресу в Курській області

Погано володіти українська?
показать весь комментарий
13.09.2024 16:59
+2
Кацапи будуть биті.
показать весь комментарий
13.09.2024 17:12
+2
Сразу видно что ты удмуртЬ
показать весь комментарий
13.09.2024 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Російські війська не досягти суттєвого прогресу в Курській області

Погано володіти українська?
показать весь комментарий
13.09.2024 16:59 Ответить
Естонці, що з них взяти
показать весь комментарий
13.09.2024 17:58 Ответить
Ну, по правді говорячи...
і українські війська "не досягли суттєвого прогресу в Курській області"!
навіть політичних наслідків цієї операції щось не бачу.
показать весь комментарий
13.09.2024 17:09 Ответить
Кацапи будуть биті.
показать весь комментарий
13.09.2024 17:12 Ответить
а до того, вони що - "не били" (не намагалися)?
показать весь комментарий
13.09.2024 17:13 Ответить
Биті, пизжені, тунгус…
показать весь комментарий
13.09.2024 17:14 Ответить
Не розумію.
Ти не можеш свої думки висловлювати більш складно?
Закінченим реченням, з іменником, прикметником, дієсловом, ....
показать весь комментарий
13.09.2024 17:26 Ответить
Ягель жуй, тунгусе...
показать весь комментарий
13.09.2024 17:31 Ответить
"тунгус" - звідки такі висновки?
Це в тебе галюцинації, як у "найвеличнішого"?
показать весь комментарий
13.09.2024 17:32 Ответить
Сразу видно что ты удмуртЬ
показать весь комментарий
13.09.2024 17:35 Ответить
Можливо вепс.
показать весь комментарий
13.09.2024 17:36 Ответить
Зразу видно, що ти - кацап-ідіот.
Ось це дійсно, ЗРАЗУ ВИДНО.
показать весь комментарий
13.09.2024 17:53 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2024 17:41 Ответить
Естонська розвідка- сама крута в світі! Центральне управління розвідки США відпочиває.
показать весь комментарий
13.09.2024 18:26 Ответить
Не "российские войска, а оккупанты"!
показать весь комментарий
13.09.2024 19:26 Ответить
 
 