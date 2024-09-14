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Цена Курской операции ВСУ оказалась высокой, несмотря на это, она считается успешной, - CNN

Знищений російський танк лежить на узбіччі поблизу Суджі в Курській області Росії

Курская операция ВСУ стала тяжелым испытанием для украинских военных. Но несмотря на все сложности, даже после полученных ранений, большинство из них уверены, что Курская операция того стоила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Изданию в начале сентября удалось пообщаться с 14 военнослужащими Сил обороны, которые принимали участие в боях на Курщине. Четверо из них проходят лечение после полученных ранений, а остальные до сих пор воюют на территории РФ. Среди собеседников журналистов были представители пяти различных подразделений - пехотинцы, операторы дронов, водители бронетехники, саперы и военные инженеры.

Собеседники издания отметили, что "возможность дать России почувствовать войну на собственной шкуре стоит всей этой боли".

Украинские военные рассказывают о многих погибших и раненых, пишет CNN, не называя, однако никаких конкретных цифр. Один из солдат, указав на свои ботинки, отметил, что с них можно было собрать "немало образцов ДНК".

"Украинской ДНК, к сожалению", - добавил он.

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"Все 14 военных отметили, что курская наступательная операция была тяжелой операцией с одинаковым уровнем потерь, как и на других участках фронта. Они сказали, что через пять недель она становится все сложнее, а некоторые даже поставили под сомнение решение о начале вторжения в то время, когда Украина пытается защитить ключевые города на востоке страны", - говорится в материале CNN.

Хотя России удалось восстановить контроль над некоторыми небольшими населенными пунктами в последние дни, Украина все еще контролирует подавляющее большинство территории, которую она захватила в первые дни вторжения, согласно оценке Института изучения войны.

Напомним, по данным эстонской разведки, хотя российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.
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Топ комментарии
+17
Ще не відомо наскільки дорого нам обійдеться кремлівська операція "буратіно"…
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14.09.2024 11:40
+15
Не в кремлі, і не папа БаблоМоський посадили Буратіно в кресло, а мудрий український наріт сам обрав свою Національну Катастрофу
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14.09.2024 11:55
+11
Зброі нам не вистачає - от тому і втрати великі
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14.09.2024 11:43
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Ще не відомо наскільки дорого нам обійдеться кремлівська операція "буратіно"…
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14.09.2024 11:40 Ответить
А папа Карло, не сегодня - завтра, все секреты заберет з собов (в могилу).
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14.09.2024 11:47 Ответить
Не в кремлі, і не папа БаблоМоський посадили Буратіно в кресло, а мудрий український наріт сам обрав свою Національну Катастрофу
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14.09.2024 11:55 Ответить
Что вспомнился "мой мирный план"https://www.youtube.com/watch?v=ezB0jJTV9GQ&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB.
Тогда народ был мудрее и Путин бы не напал на Украину.
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14.09.2024 12:15 Ответить
Що за план?
Прямо кажи! В очі дивись!
нічого якісь козявки маракати
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14.09.2024 12:25 Ответить
Геніально проведена ФСБешна операція, за допомогою українських змі, підготувала в основному безвідповідальний, політично безграмотний український електорат (особливо молодь) до вибору потрібного кандидата. Очевидно, що навіть серіал «Слуга народу» був знятий не просто так. Так що 76% не раптово повірили в (незалежного нічим не заплямованого) кандидата, а були заздалегідь підготовлені, самі не здогадуючись про це.
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14.09.2024 12:12 Ответить
Все вірно !
Операція "Слуга урода" дійсно геніальна! Вміють курви кацапські спецоперації робити. Та й спецслужби у них ще з Івана Каліти та Івана Грозного, НКВД - опричнина якого винищила більшість боярських родів і тільки половину населення московщини залишила. Потім був Пьотр, який сам любив катувати, хоча Мазепа його за ніс водив. ...
Але й наріт маладєц! "Обманываться рад и быть обманутым приятно"...
Не Перша національна катастрофа.
Дай Бог, щоб з цієї вигрібли і вона не стала б останньою....
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14.09.2024 12:36 Ответить
Бога нема. Він би ніколи не дозволив гітлерів, сталіних, путіних, зеленских.
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14.09.2024 13:09 Ответить
тоді іди під три чорти !
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14.09.2024 14:22 Ответить
Кісієн мерієн тухес, шлімазел.
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14.09.2024 15:28 Ответить
Зброі нам не вистачає - от тому і втрати великі
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14.09.2024 11:43 Ответить
Повідомляють, що станом на зараз під контроль ЗСУ перейшов н.п. Веселе Глушковського району Курської області.
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14.09.2024 15:21 Ответить
Пишуть, що опору як такого там немає. Здійснюються протимінні заходи.
З Весолого до райцентру Глушково, де рашисти періодично розміщують свої понтонні переправи, 7 км по асфальтованій дорозі.
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14.09.2024 15:38 Ответить
Чисто пропагандиська афера безтолкового ішака, результат якої ще вилізе нам боком.
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14.09.2024 11:45 Ответить
все йде по плану
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14.09.2024 11:52 Ответить
як не дивно, але саме так !
навіть з отим "карманом" із кацапами, обрізаним р.Сейм. Наші зайшли в нього лише зараз, коли кацапи почали наступати з нього на Суджу

В інтернеті є чудове відео, як інженерний танк робить прохід в кацапській лінії оборони із рва та зубів дракона. Зуби танк просто згріб ковшом на сторону.
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14.09.2024 12:03 Ответить
Ну правильно, весь запас снабжения от Запада, предназначенный на год, тупо только для защиты, сжигается под ноль. Потому то на донецко-луганском направлениях кацапы и продвигаются , бо за счет Курска основной фронт не дополучает ресурсы для обороны. Вангую... Скоро зебил, из-за профуканого вооружения , начнет традиционную полугодичную заунывную с протянутой рукой, мол, Запад зброю не дае.
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14.09.2024 11:54 Ответить
ти рахував той запас?
снаряди та ракети Хаймарсів під Курському наші як раз не дуже витрачають
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14.09.2024 12:06 Ответить
а зброю дають саме бєрущим !

Курська операція після Авдіївко-Покровського наступу кацапів, який триває вже майже рік !!!! розвіяв грусть-пічаль партнерів про славетні ЗСУ.
зашевелились з новими поставками і, здається, таки дадуть дозвіл на обстріл ракетами ісконно русских територій "вєлікой ядєрной дєржави"
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14.09.2024 12:11 Ответить
Для членов клуба "почемучек": знамо перец, шо ни я, ни вы, а тока Запад знает сколько нужно нам давать вооружений, чтобы сделать мало-мальский запас тех вооружений, чтобы нам, по физическим возможностям, набравшись терпения в обороне, перемалывать, за несколько лет под ноль, военные возможности кацапов, когда они психологически будут готовы выйти из Украины... Та про це ж навiть учень СШ здогадуеться, бо дядя Сем, ще в 22-ому роцi про цее говорив. Захист, захист i ще раз захист , рокiв на 5... перемалывать, перемалывать и еще раз перемалывать кацапа, при минимальных наших потерях. О чем здесь еще можно тары-бары-растабары разводить? Хiба що коли йдеться про пiдлизнуть главзебiлу, попри його тупiсть з курськими потугами, якщо не сказати бiльше, бо йдеться про наше виснажування у м`ясних штурмах. Карл, слышишь, цапорылия в разы превышает Украину по людским ресурсам, по военным, а мы им еще и подыгрываем, бо в любом наступлении, наступающий несет потери в 3-5 раз большие , чем враг.
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14.09.2024 14:10 Ответить
https://t.me/voynareal/98502 В Курській області наші війська просунулись вперед у Глушковському районі - Інститут вивчення війни
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14.09.2024 11:50 Ответить
Героям Слава !
І мертвим, і живим !
Піхоті найважче...

Курська операція була і необхідна (про це кажуть військові та політичні аналітики), і вдалою - гарно підготовленою та проведеною. Вона таки збила темп наступу під Покровськом.
Що таке невдала операція - аналогічна Харківська офензива кацапів: на нашому фронті без укріплень та з 2,5 бійця на кілометр. Кацапи просунулись лише на 5-7 км і вже чотири місяці перетирають нещасний Вовчанськ на щебінку, закидаючи його власними трупами.
От у цьому випадку питання - навіщо?
В "Мистецтві війни" написано: "бачиш сильного ворога? обійди його!"
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14.09.2024 11:52 Ответить
Те що курська операція була потрібна - це навіть не обговорюється . Питання в тому - чому вона почалася аж тепер , а не ще хоча б рік тому . !? Можливо тоді не було б Авдіївки , а зараз - Покровська .
По кацапу треба бити першими , туди де він слабкий і де не чекає удару . Треба нав'язувати йому свою волю . На жаль ми в основному відбиваємось .
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14.09.2024 12:38 Ответить
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14.09.2024 13:28 Ответить
навіщо? - бо в них тіл багато. І якщо їх не шкода, і це працює - то чому б і ні?
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14.09.2024 17:16 Ответить
https://t.me/voynareal/98515 ЗСУ показали як заходили колоною бронетехніки на територію Курської області неподалік села Веселе Зазначається, що кадри зняті кілька днів тому.
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14.09.2024 11:56 Ответить
В мене великі сумніви в тому що кацапи взагалі здатні щось відчувати без каліцтва і суттєвих матеріальних втрат. Голодранці-куряни повернуться в свої цілі і неушкоджені хатинки. Ті що не втекли відгодувалися нашою гуманітаркою і намародереним з магазинів та у сусідів які повтікали. Ті кацапські уйобки яких ми захопили в полон на камеру сповіщають про "ангельські умови" в українському полоні. Ми там не збираємось лишатись окупантами. Ми показали що кордони ********** диряві. То ж маємо виходити звідти демонтувавши все енергообладнання для компенсації наших втрат. І заходити в іншому місці. Найгіршим сценарієм може бути наступ 30 000 кацапів з цього напрямку, але ж наш мудрий "головнокомандувач" напевно це передбачив і підготував "лінію зєлєнского" для захисту українських кордонів...
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14.09.2024 12:01 Ответить
а чув, що на моцковії стрєлци гаварят: сцарь-пуйло нє настоящий і Суджу вже почали КАБАМи в щебінь перетирати.

стосовно репарацій та контрибуцій енергетичним обладнанням, то не факт що на зайнятій кацапській території кругом є електрика.
а якщо й є то максимум що там можна взяти, то пробки у посєлян повикручувати і дроти до хат розрізати.
вот якби ми на КурАЕС заскочили, то да!!! два блоки Гігаватники з собою б утащили !!! 😂
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14.09.2024 12:22 Ответить
Авжеж від цього заходу із великими втратами користі ніякої. Все одно ми звідти вийдемо, або нас ''вийдуть'' союзнички. Зеленому хрінпіду піар. А загиблих воїнів не воскресиш...
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14.09.2024 12:02 Ответить
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14.09.2024 13:02 Ответить
Відновлення територіальної цілісності та історичної справедливості ...
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14.09.2024 13:05 Ответить
Зелень завжди намагається піаритися на тому, до чого не має жодного відношення. Всім це відомо і нікого не вводить в оману ...
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14.09.2024 13:22 Ответить
... деякі навіть поставили під сумнів рішення про початок вторгнення в той час, коли Україна намагається захистити ключові міста на сході країни" Джерело:

Як вони сміли!
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14.09.2024 12:08 Ответить
Щось їм таки дойшло після побаченого на відміну від переможних коментаторів і їхнього "великого кормчого".
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14.09.2024 12:27 Ответить
Якщо вата і сепарня пищить, значить хороша операція...
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14.09.2024 12:38 Ответить
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14.09.2024 12:51 Ответить
"В'язниця народів" має бути знищена і для досягнення цієї мети всі засоби хороші ...
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14.09.2024 13:27 Ответить
от курва !
китайці вже всю сибірську сраку мішкє до кісток об'їли, поки ми його ще по морді бьємо
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14.09.2024 14:26 Ответить
Ну а те, що зермачатина намагається піаритися на тому, до чого не має жодного стосунку, так це і не дивно. Одним словом: 95-й квартал ...
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14.09.2024 12:58 Ответить
Не "зазнаних", а отриманих поранень. Редактор - не спи
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14.09.2024 12:45 Ответить
крім медійного ефект курська операція не має жодного позитивного результату. Отримавши суттєві втрати ВСУ змушена буде відступати бо:
- оборонний плацдарм не створено, фортифікації не будуються
- засобів і сил для оборони недостатньо
- були задіяні кращі українські бойові підрозділи і вони вже понесли втрати
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14.09.2024 12:57 Ответить
Позитивний результат є. Але якщо "почивати на лаврах" то цей результат може занадто дорого обійтися. Важливо щоб баланс був на нашу користь.
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14.09.2024 13:09 Ответить
Якщо росіяки кидають військо до контрнаступу в Кур.обл,то вже не задіють їх в Дон.обл,а це позитивний результат на дуже загрозливому напрямку для ЗСУ
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14.09.2024 14:17 Ответить
Что тяжелее - килограмм ваты или килограмм свинца?
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14.09.2024 19:37 Ответить
Сама операція хороша ідея, десь наступати потрібно щоб відтягнути сили з Покровська, а на Курськ найменше було супротиву, і наступ був досить вдалим, плюс місце де водна перешкода заважає оркам з постачанням підрозділів

Але наступати без засобів боротьби із беспілотниками, коли вони можуть висіти 24/7 над позиціями і коректувати вогонь артилері, ракет та кабів то трохи мягко кажучи ризиковано

Також підвели союзники які затягують з передачею ф16 і забороняють збивати ними літаки на території орків.. хоча 6 літаків що передали взагалі нічого не вирішюють і їх не варто пускати на лінію спротиву, краще нехай ракети збивають або шахеди
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14.09.2024 13:56 Ответить
 
 