Цена Курской операции ВСУ оказалась высокой, несмотря на это, она считается успешной, - CNN
Курская операция ВСУ стала тяжелым испытанием для украинских военных. Но несмотря на все сложности, даже после полученных ранений, большинство из них уверены, что Курская операция того стоила.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Изданию в начале сентября удалось пообщаться с 14 военнослужащими Сил обороны, которые принимали участие в боях на Курщине. Четверо из них проходят лечение после полученных ранений, а остальные до сих пор воюют на территории РФ. Среди собеседников журналистов были представители пяти различных подразделений - пехотинцы, операторы дронов, водители бронетехники, саперы и военные инженеры.
Собеседники издания отметили, что "возможность дать России почувствовать войну на собственной шкуре стоит всей этой боли".
Украинские военные рассказывают о многих погибших и раненых, пишет CNN, не называя, однако никаких конкретных цифр. Один из солдат, указав на свои ботинки, отметил, что с них можно было собрать "немало образцов ДНК".
"Украинской ДНК, к сожалению", - добавил он.
"Все 14 военных отметили, что курская наступательная операция была тяжелой операцией с одинаковым уровнем потерь, как и на других участках фронта. Они сказали, что через пять недель она становится все сложнее, а некоторые даже поставили под сомнение решение о начале вторжения в то время, когда Украина пытается защитить ключевые города на востоке страны", - говорится в материале CNN.
Хотя России удалось восстановить контроль над некоторыми небольшими населенными пунктами в последние дни, Украина все еще контролирует подавляющее большинство территории, которую она захватила в первые дни вторжения, согласно оценке Института изучения войны.
Напомним, по данным эстонской разведки, хотя российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.
Пожалуйста, подождите...
Тогда народ был мудрее и Путин бы не напал на Украину.
Прямо кажи! В очі дивись!
нічого якісь козявки маракати
Операція "Слуга урода" дійсно геніальна! Вміють курви кацапські спецоперації робити. Та й спецслужби у них ще з Івана Каліти та Івана Грозного, НКВД - опричнина якого винищила більшість боярських родів і тільки половину населення московщини залишила. Потім був Пьотр, який сам любив катувати, хоча Мазепа його за ніс водив. ...
Але й наріт маладєц! "Обманываться рад и быть обманутым приятно"...
Не Перша національна катастрофа.
Дай Бог, щоб з цієї вигрібли і вона не стала б останньою....
З Весолого до райцентру Глушково, де рашисти періодично розміщують свої понтонні переправи, 7 км по асфальтованій дорозі.
навіть з отим "карманом" із кацапами, обрізаним р.Сейм. Наші зайшли в нього лише зараз, коли кацапи почали наступати з нього на Суджу
В інтернеті є чудове відео, як інженерний танк робить прохід в кацапській лінії оборони із рва та зубів дракона. Зуби танк просто згріб ковшом на сторону.
снаряди та ракети Хаймарсів під Курському наші як раз не дуже витрачають
Курська операція після Авдіївко-Покровського наступу кацапів, який триває вже майже рік !!!! розвіяв грусть-пічаль партнерів про славетні ЗСУ.
зашевелились з новими поставками і, здається, таки дадуть дозвіл на обстріл ракетами ісконно русских територій "вєлікой ядєрной дєржави"
І мертвим, і живим !
Піхоті найважче...
Курська операція була і необхідна (про це кажуть військові та політичні аналітики), і вдалою - гарно підготовленою та проведеною. Вона таки збила темп наступу під Покровськом.
Що таке невдала операція - аналогічна Харківська офензива кацапів: на нашому фронті без укріплень та з 2,5 бійця на кілометр. Кацапи просунулись лише на 5-7 км і вже чотири місяці перетирають нещасний Вовчанськ на щебінку, закидаючи його власними трупами.
От у цьому випадку питання - навіщо?
В "Мистецтві війни" написано: "бачиш сильного ворога? обійди його!"
По кацапу треба бити першими , туди де він слабкий і де не чекає удару . Треба нав'язувати йому свою волю . На жаль ми в основному відбиваємось .
стосовно репарацій та контрибуцій енергетичним обладнанням, то не факт що на зайнятій кацапській території кругом є електрика.
а якщо й є то максимум що там можна взяти, то пробки у посєлян повикручувати і дроти до хат розрізати.
вот якби ми на КурАЕС заскочили, то да!!! два блоки Гігаватники з собою б утащили !!! 😂
Як вони сміли!
китайці вже всю сибірську сраку мішкє до кісток об'їли, поки ми його ще по морді бьємо
- оборонний плацдарм не створено, фортифікації не будуються
- засобів і сил для оборони недостатньо
- були задіяні кращі українські бойові підрозділи і вони вже понесли втрати
Але наступати без засобів боротьби із беспілотниками, коли вони можуть висіти 24/7 над позиціями і коректувати вогонь артилері, ракет та кабів то трохи мягко кажучи ризиковано
Також підвели союзники які затягують з передачею ф16 і забороняють збивати ними літаки на території орків.. хоча 6 літаків що передали взагалі нічого не вирішюють і їх не варто пускати на лінію спротиву, краще нехай ракети збивають або шахеди