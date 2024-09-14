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армия РФ (18042) Курск (845)

От 30 до 45 тысяч военных Россия сосредоточила на Курском направлении, - ОТГ "Северск"

Російське угруповання на Курщині

В начале проведения Курской операции РФ удерживала на этом направлении ориентировочно 11 тысяч военных. Сегодня, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник.

"Если говорить о данных из открытых источников, то на начало проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - рассказал Мысник.

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Он также отметил, что россияне наращивают обстрелы собственной территории, которая находится под украинским контролем.

"За прошедшие сутки враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по району Курской области, который контролируется Силами обороны, 127 обстрелов, в частности выпустил 37 КАБов", - сказал спикер ОТГ "Северск".

Мысник также отметил, что, взяв под контроль Суджу, украинские Силы обороны значительно усложнили россиянам логистику.

"Не зря мы взяли под контроль город Суджу - это один из транспортных логистических хабов, который буквально перерезает их группировку "Север", - это Брянская, Курская, Белгородская области", - отметил Мысник.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на Курском направлении россияне начали быстрые наступательные действия, однако серьезных успехов не имеют. РФ стремится стянуть в этот регион 60-70 тысяч военных.
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Топ комментарии
+3
Я до сих пор не понимаю - какая цель данной супер Потужной спец операции? Может мне кто-нибудь объяснит? Ведь Курск мы все равно не захватим
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14.09.2024 16:57
+3
а Вам навіщо? Ви -стратег?
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14.09.2024 17:27
+2
Були і обстріли, і дрг і каби. Чи ви з тих, хто вважає, що не треба дуже злити кацапів, і тоді вони, можливо, залишать нас живими?
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14.09.2024 22:14
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Так не дайте ж їм уйти живими! Це ж очікуємо було? Чи не так?
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14.09.2024 16:55 Ответить
Про кого це Ви?
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14.09.2024 17:24 Ответить
Я до сих пор не понимаю - какая цель данной супер Потужной спец операции? Может мне кто-нибудь объяснит? Ведь Курск мы все равно не захватим
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14.09.2024 16:57 Ответить
а Вам навіщо? Ви -стратег?
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14.09.2024 17:27 Ответить
Тут пів-області теж запитує чого Кабами місяць б'ють і все далі на захід.
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14.09.2024 17:38 Ответить
Ви не розумієте ,це така стратегія в Зєлі і Сирника.
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14.09.2024 21:48 Ответить
Не "ми"! Ви самі його захватите! IP у тебе поганий!
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14.09.2024 18:33 Ответить
Ціль -розтягти наш фронт і покласти наші ,найбоєздатніші ,частини ,щоб потім без проблем увірватись на плечах відступаючих частин ЗСУ на Сумщину ,от і докерувались наші зелені стратєгі,до такого навіть кацапське ГРУ не додумалось.
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14.09.2024 21:39 Ответить
І на скільки кілометрів це розтягло наш фронт, у вас є дані? Чи раніше там не було фронту по Сумській області?
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14.09.2024 21:51 Ответить
А що раніше кацапи бомбили Сумщину КАБАМи ? До "Курської операції" були тільки мінометні і артобстріли прикордонних сіл і кацапські ДРГ ,а зараз там справжній фронт, спитайте це краще в мешканців Сумщини і вони вам дадуть відповідь .
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14.09.2024 22:05 Ответить
Були і обстріли, і дрг і каби. Чи ви з тих, хто вважає, що не треба дуже злити кацапів, і тоді вони, можливо, залишать нас живими?
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14.09.2024 22:14 Ответить
Так по вашій логіці кацапи повинні перетворити Сумщину в випалену землю ,а нам будуть розповідати казочки про "Суджанську народну республіку "?
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15.09.2024 17:06 Ответить
Кацапи в будь-якому випадку перетворять сумщину у випалену землю. Захоплення чи не захоплення Суджі на це ніяк не вплине. Але якщо перед випаленням Сумщини випалити курщину російськими кабами, сотні тисяч росіян перетворити на біженців, що збільшить соціальний тиск у рашці і створить тиск на кацапську економіку, то це все одно краще ніж нічого.
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15.09.2024 17:17 Ответить
ЗСУ зайняли два крихітні райони розміром 1300 кв.км ( для порівняння - площа всієї Курської області-30000 кв.км,) населення Суджі -5 000 мешканців ,і де ви бачили "сотні тисяч біженців -росіян" ,ви менше давіться гівномарафон ,там і не таку маячню розкажуть ,а якщо кацапи і випалюють Курщину кабами ,то тільки ту територію ,яку зайняли ЗСУ і гинуть не кацапи ,а наші хлопці.
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15.09.2024 18:27 Ответить
Чого ви до мене до*балися? Що ви мені намагаєтеся довести? Щоб наші хлопці не гинули, їм краще кинути зброю і перебратися через західний кордон лісами, горами і полями. Ви цього хочете? Давайте всі втічемо до Румунії, а українську територію залишимо для східних братушок?
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15.09.2024 21:11 Ответить
Я висловив свою думку ,а ви що хочете ,те й думайте.
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15.09.2024 21:16 Ответить
За різними даними з курської області виїхало від 115 до 137 тисяч росіян. Росіяни тікали не тільки із Суджі але і з інших міст курщини. Якщо не володієте інформацією, то не треба тут про телемарахвон мені розповідати! Я телемарафон не дивлюсь. В мене є інші джерела інформації
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15.09.2024 21:41 Ответить
А що це змінює ,що вони виїхали - нічого.
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15.09.2024 21:48 Ответить
Підрив російського танка з подальшим відривом башти в результаті атаки ПТРК Javelin біля н.п. Любімовка Курської області - https://x.com/i/status/1834865311104761881 відео .
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14.09.2024 18:01 Ответить
Додайте соточку (тис), та всі вони підуть на "відпочинок".
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14.09.2024 18:32 Ответить
Та ви нє понімаєтє! Ето другоє!!! Наши войска заманят протівніка на подготовлєниє позіціі на граніцє і унічтожат наголову. Во!
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14.09.2024 18:46 Ответить
Пане Мисник ,на Курщині логістичних хабів і без Суджі вистачає ,ніхто не перекидатиме війська і озброєння біля самого кордону , не потрібно робити з кацапів дурнів ,бо в кінці і самим можна залишитись в дурнях.
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14.09.2024 21:46 Ответить
 
 