Украинские десантники разбили в Курской области подразделение российских ВДВ. ВИДЕО
Войска России прибегают к отчаянным попыткам вытеснить из Курской области подразделения и воинские части Сил обороны Украины.
Так, вчера, на позиции украинских десантников враг бросил 14 единиц военной техники из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Впрочем, эта попытка прорвать оборонительные позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично", - добавили бойцы.
В итоге - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян.
"Остальные уцелевшие российские "ведовешники" удрали", - сообщили в ДШВ.
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Розмажте ваньок на паштет.
Врятуй і збережи
воiнiв! 🙏🙏🙏❤️
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fggorf/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/
Сама видела!
И это очень правильная методика.
Також, пишуть, що опору як такого там немає. Здійснюються протимінні заходи.
З Весолого до райцентру Глушково, де рашисти періодично розміщують свої понтонні переправи, 7 км по асфальтованій дорозі.
Слава ЗСУ! 💙💛
тому кацапи накивали пʼятами і втекли ,
мабуть там не було кадирівців 👍🏼👍🏼👍🏼😂😂😂
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fgxoja/ua_60th_mechanized_brigades_vidar_drone_team_used/