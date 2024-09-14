Украинские десантники разбили в Курской области подразделение российских ВДВ. ВИДЕО

Войска России прибегают к отчаянным попыткам вытеснить из Курской области подразделения и воинские части Сил обороны Украины.

Так, вчера, на позиции украинских десантников враг бросил 14 единиц военной техники из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Впрочем, эта попытка прорвать оборонительные позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично", - добавили бойцы.

В итоге - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян.

"Остальные уцелевшие российские "ведовешники" удрали", - сообщили в ДШВ.

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