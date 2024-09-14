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Українські десантники розбили в Курській області підрозділ російських ВДВ. ВIДЕО

Війська Росії вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України.

Так, вчора, на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно", - додали бійці.

У підсумку - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.

"Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами", - повідомили в ДШВ.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр вщент знищили танк Т-72Б1 окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

штурм (236) Десантно-штурмові війська (222) Курськ (1127)


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Топ коментарі
+31
Спаси і сохрани вас Вища сила.
Розмажте ваньок на паштет.
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14.09.2024 15:31
+21
Слава нашим героям! Хай їх Бог береже!
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14.09.2024 15:35
+17
та купатися у фонтанах на ВДНГ
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14.09.2024 15:42
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14.09.2024 15:31 Відповісти
Всі ці обміни та зрив вересневої мобілізації свідчать про те що у кремлі перемагає партія миру,можливо побачимо повернення вкрадених дітей.для картинки західних змі.мовляв не такі ми людожери з нами можна домовлятися.Господь знову допомагає Україні.Як написано у молитві,"Стійте,і Господь переможе за вас!"
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14.09.2024 17:09 Відповісти
Партія миру там перемагає не на рівному місці. В кацапів великі проблеми з робочою силою. Ії і так було небагато, а зараз до мільона чоловіків вбито і покалічено. В них вже економіка попливла, бо працювати нема кому. Якшо в такій ситуації ще одну мобілізацію провести, а працівники ВПК мають бронь, тому вся мобілізація піде з реального сектора економіки, то неминуча срака настане ще швидше і глобальніше. Чи ви думаєте, що ****** не мобілізує ще мільон ванєк тому шо йому їх шкода?
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14.09.2024 21:39 Відповісти
***** вже нікого не мобілізує бо він у морозильнику.********* патрушєву та військовому злочинцю герасімову пофуй на мільйон скалічених вони планували нову мобілізацію з 11 вересня також.вони пообіцяли чемезову вибити ЗСУ з курщини до кінця жовтня,якщо цього не станеться а цього не станеться,це буде остаточна поразка партії війни.
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14.09.2024 22:18 Відповісти
Спаси і сохрани вас Вища сила.
Розмажте ваньок на паштет.
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14.09.2024 15:31 Відповісти
"Спаси і сохрани вас Вища сила"
Врятуй і збережи
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14.09.2024 16:34 Відповісти
Боже спаси та збережи нашiх
воiнiв! 🙏🙏🙏❤️
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14.09.2024 18:50 Відповісти
Вас почули! Все, як ми любимо! Усі теми розкрито. Хлопчик у трусиках, хлопчик без трусиків і навіть один вагітний орк (9 місяць) отримав заряд у яйця, що опухли від вагітності.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fggorf/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/
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14.09.2024 23:52 Відповісти
Мальчики в одних трусиках ехали на БМД...
Сама видела!
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14.09.2024 15:33 Відповісти
Ну,за руцкае ведеве...не чокаясь...
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14.09.2024 15:33 Відповісти
Орков уничтожают почти как-то буднично, в рабочем порядке, как свиней на скотобойне.

И это очень правильная методика.
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16.09.2024 13:08 Відповісти
👍👍👍 накивали пʼятами бити пляшки об голови?
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14.09.2024 15:33 Відповісти
та купатися у фонтанах на ВДНГ
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14.09.2024 15:42 Відповісти
на передньому плані БТР...з мангалом
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14.09.2024 16:44 Відповісти
🤣
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14.09.2024 17:22 Відповісти
Слава нашим героям! Хай їх Бог береже!
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14.09.2024 15:35 Відповісти
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14.09.2024 15:36 Відповісти
Повідомляють, що станом на зараз під контроль ЗСУ перейшов н.п. Веселе Глушковського району Курської області.

Також, пишуть, що опору як такого там немає. Здійснюються протимінні заходи.
З Весолого до райцентру Глушково, де рашисти періодично розміщують свої понтонні переправи, 7 км по асфальтованій дорозі.
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14.09.2024 15:43 Відповісти
Нажаль опір є і авіація з кабами.не було б були у Глушково.
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14.09.2024 15:55 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть нацистській ********* !!!
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14.09.2024 15:48 Відповісти
Це ведеве ще нелякане, без мангалів...
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14.09.2024 15:52 Відповісти
Слава ЗСУ!
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14.09.2024 16:02 Відповісти
Слава Господу!🙏🙏🙏
Слава ЗСУ! 💙💛
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14.09.2024 18:54 Відповісти
За неперевіреною інформацією ЗСУ прорвали кордон з пітьмою біля н.п. Тьоткіно Курської області.

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14.09.2024 16:09 Відповісти
Про то Тьоткіно,майже місяць розповідають...то про оточення...то про котли з 2000 рашистами...то що все перерізали з логістикою рашистам..
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14.09.2024 16:43 Відповісти
Наші хлопці талановиті професіонали у військовій справі ,
тому кацапи накивали пʼятами і втекли ,
мабуть там не було кадирівців 👍🏼👍🏼👍🏼😂😂😂
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14.09.2024 16:28 Відповісти
Якщо так пійде і далі хто ж буде сцятись в маськовські фонтани.
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14.09.2024 16:59 Відповісти
Це все добре. Але поряд з тим мали б знищувати під ноль всю промисловість, лінії електропередач, підстанції, водогони, майстерні. Все, окрім житла місцевих кацапів. Щоб росія мала збитки та витрачала кошти на відновлення. Менше буде на купівлю зброї.
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14.09.2024 16:59 Відповісти
Протестую.Житло теж знищувати,все підряд.
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14.09.2024 18:15 Відповісти
Я не кровожадний, але нахіба їм (місцевим козломордим) житло і життя якщо не буде влади *****????
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14.09.2024 18:44 Відповісти
Це виключно для західних толерастів. По мені, звичайно, все під ноль. Під плуг всю територію.
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14.09.2024 19:39 Відповісти
Декілька штурмів і кацапи самі там все "розкохають до кісточок"(С).
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14.09.2024 21:43 Відповісти
Кацапня сама там все знищить і розмародерить, а потім звинувате у всьому ЗСУ. Буде приводити туди своїх прикормлених західних журнашлюх і знімати сюжети на тему, Смотрітє что біндєри натворілі. Тому в жодному разі не потрібно себе стримувати, все одно будуть винні ЗСУ.
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15.09.2024 08:17 Відповісти
Десантный паштет.
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14.09.2024 17:48 Відповісти
Орк даремно так довго перекидався. У результаті все одно захлинувся своєю кров'ю:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fgxoja/ua_60th_mechanized_brigades_vidar_drone_team_used/
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15.09.2024 03:35 Відповісти
Ось що буває, коли голишся під час похмілля.
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15.09.2024 06:27 Відповісти
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15.09.2024 07:11 Відповісти
Красота є красота.
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14.09.2024 22:44 Відповісти
Тривають важкі бої. Найімовірніше, ЗСУ продовжать залучати сюди в бій нові резерви, щоб розширити плацдарм", - заявив кацапське лайно Олег Царьов.
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15.09.2024 08:25 Відповісти
 
 