Українські десантники розбили в Курській області підрозділ російських ВДВ. ВIДЕО

Війська Росії вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України.

Так, вчора, на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно", - додали бійці.

У підсумку - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.

"Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами", - повідомили в ДШВ.

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