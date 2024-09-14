Українські десантники розбили в Курській області підрозділ російських ВДВ. ВIДЕО
Війська Росії вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України.
Так, вчора, на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно", - додали бійці.
У підсумку - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.
"Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами", - повідомили в ДШВ.
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воiнiв! 🙏🙏🙏❤️
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fggorf/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/
Сама видела!
И это очень правильная методика.
Також, пишуть, що опору як такого там немає. Здійснюються протимінні заходи.
З Весолого до райцентру Глушково, де рашисти періодично розміщують свої понтонні переправи, 7 км по асфальтованій дорозі.
Слава ЗСУ! 💙💛
тому кацапи накивали пʼятами і втекли ,
мабуть там не було кадирівців 👍🏼👍🏼👍🏼😂😂😂
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fgxoja/ua_60th_mechanized_brigades_vidar_drone_team_used/