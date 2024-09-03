РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11818 посетителей онлайн
Новости
6 190 77

Новогродовка на Покровском направлении имела невыгодное географическое положение, поэтому было принято решение вывести оттуда войска, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

Новогродівка

Генштаб принял решение вывести войска из Новогродовки в Донецкой области, поскольку город имеет невыгодное географическое положение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

"Географически Новогродовка расположена в не очень выгодном положении. Как крепость она была не совсем настроена. [...] Было выгодно личный состав отвести", - сказал военный.

Однако не ответил на вопрос о том, были ли в городе возведены фортификации. Но добавил, что выход из Новогродовки - "не окончательная точка в этой битве".

Напомним, в конце августа аналитики DeepState заявили, что ВСУ фактически потеряли контроль над Новогродовкой.

Также смотрите: Воины 59-й ОМПБр остановили вражеское наступление, уничтожив 8 российских бронетранспортеров. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9603) боевые действия (4009) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
Цікаво, а Україна має вигідне чи невигідне географічне положення?
показать весь комментарий
03.09.2024 11:32
+24
Я спокійний за кончазаспу... Рельєф і підземні бункери роблять цю фортецю неприступною...
Все заради генофонду...
показать весь комментарий
03.09.2024 11:31
+18
Нігуя собі - може и в Украіни невигідне географічне положення?
показать весь комментарий
03.09.2024 11:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я спокійний за кончазаспу... Рельєф і підземні бункери роблять цю фортецю неприступною...
Все заради генофонду...
показать весь комментарий
03.09.2024 11:31 Ответить
Цікаво, а Україна має вигідне чи невигідне географічне положення?
показать весь комментарий
03.09.2024 11:32 Ответить
Після здачи захвату Бахмута усі міста стали невигідними з точки зору географії
показать весь комментарий
03.09.2024 12:55 Ответить
Маячя якась. Навпаки - географічно це була найкраща лінія оборони Гродівка-Новогродівка-Селідово.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:33 Ответить
Ти військовий .? Воюєш мабуть на тому напрямку , все бачиш , все знаєш . ?
Чи просто - полководця безмозглої наслухався .?
Вона ж звісно - зі своєю освітою сімейного лікаря розбирається у військовій справі куди краще - кадрового військового Цехоцького , який там сидить в окопі безвилазно .
показать весь комментарий
03.09.2024 11:42 Ответить
Беззуба - то великий хвельдмарщал
показать весь комментарий
03.09.2024 11:53 Ответить
вона знає, що робить. Але це не точно.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:07 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2024 12:25 Ответить
Їй пох на країну , на її секрети , їй потрібен хайп тому вона й меле таке за що її вже давно треба повісити . Але СБУ її не вкусить ,поки в неї є "дах" в ОПі .
Всім цим язикатим хвойдам давно треба повідрізати язики . Включно й - деяким язикатим блогерам . Як от Касьянову наприклад . День тому Йура вирішив хайпонути і розповів у своєму ФБ про те як військові вантажі іноді перевозяться вантажними цивільними автівками , як військова техніка іноді маскується під сільськогосподарський транспорт . Ну кацапи не дурні звісно ж , Касьянова читають , і тепер по зерновозам наприклад - прилітатиме регулярно . Юра хайпонув , а водії зерновозів - напряглись . Отак і живемо .
Треба розуміти хоч трішки - що можна коментувати , а що ніззя . !!
показать весь комментарий
03.09.2024 12:28 Ответить
Кацапи давно публікували фото нашої техніки та БК в зерновозах, їх щурі сидять на всіх рівнях, включаючи штаби.
показать весь комментарий
03.09.2024 13:05 Ответить
Кацапи викладають такі діпфейки щоб виправдати свої удари по цивільним .
А якби то й були справжні фото , це що - якось виправдовує Касьянова . ? Хто його за язика тягнув .? Навіщо зайвий раз розповідати те чого розповідати не варто .?
От після війни нехай напише книгу і розкаже про все , а - зараз навіщо ??
показать весь комментарий
03.09.2024 13:13 Ответить
СБУ призначається тим же "дахом", і кусалка працює по команді "даху".
показать весь комментарий
03.09.2024 17:34 Ответить
"Жираф великий - йому віднійше"? Військові місяць тому про цей рубіж і казали, що от до нього втримати важко буде, але цей рубіж прям дуже вигідний, бо це ряд міст на підвищеннях, а до нього - одні села у нізинах.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:13 Ответить
Справа в тому що обстановка на лбз може змінюватись по кілька разів на день , те що було вигідно вчора - вже невигідно сьогодні .
Але в головах багатьох ікспєрдів - коментаторів на військову тематику - як сиділо це дебільне гасло часів совка - ні шагу назад , так і сидить далі . Вбийте там хоч і купу народу , покладіть хоч і 10 бригад , але назад ні ні , Боже збав . Ні на метр .! Так воює русня , і так наріт вимагає воювати від ЗСУ .
А про такі речі як маневрена оборона , коли - щоб виграти бій в цілому доводиться іноді зображати слабого і відступати , ніхто й слухати не хоче . В уяві багатьох -це зрада і більш нічого .
показать весь комментарий
03.09.2024 12:49 Ответить
Справа в тому, що рельєф місцевості - він незмінний. І якщо ти відкриєш мапу і хоч подивишся на неї ти зрозумієш, що цей офіцер несе повну маячню - бо там була природня лінія оборони Гродівка-Новогродівка-Селідове. Через те, що Новогродівку здали - у цій ліії оборони теперь утворився провал і ворог отримав котроль над висотами і можливість виставляти антени ретрасляторів для дронів на незруйноваих висотках Новогродівки, що значно ускладннює нашу оборону.
Обставини можуть бути різними, але потрібнно мати мізки щоб не жерти все лайно, яке тобі впарюють.
показать весь комментарий
03.09.2024 13:48 Ответить
У вас тут всі несуть маячню ,, вчора Костенко ніс , сьогодні Цехоцький і тд. . Одні цензорівські - оналітєги праві в усьому .
А все тому що зраду ламають , на яку заточена тутешня публіка . Будь який військовий , який має свою думку , і говоритиме не те що хочеться чути місцевим - автоматично є зрадником і сраколизом ОПи .
показать весь комментарий
03.09.2024 13:55 Ответить
Вигідне положення має тільки Львів .
показать весь комментарий
03.09.2024 11:33 Ответить
Вся Західна Украіна. пуйло сам казав: там точно бандеровцы, мы туда не пойдм.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:37 Ответить
Поки гейштаб ухвалював рішення, скільки полягло? Відповіді не чекаю.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:35 Ответить
Якщо рішення про здачу Новогродівки ворогу ухвалив протеже Сирського полковник Ледовий, тоді стає зрозуміла його цінніть. Бо за такий геніальний маневр належиться як мінімум генеральське звання.
показать весь комментарий
03.09.2024 13:16 Ответить
Нігуя собі - може и в Украіни невигідне географічне положення?
показать весь комментарий
03.09.2024 11:36 Ответить
Звісно
Розташована біла оркостану
показать весь комментарий
03.09.2024 12:17 Ответить

показать весь комментарий
03.09.2024 11:37 Ответить
Захистники пишуть: видиш кролика, а он там есть.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:40 Ответить
Всім диванним кукурікалам вище - якщо не подобається відповідь офіцера - вперед до ТЦК, у багатьох з вас я впевнений навіть військова кафедра за плечима є - якби не перділи 3 роки на дивані давно могли бути на місці цього офіцера і показати як правильно воювати хоч в напівоточенні, хоч і в повному оточенні, не зважаючи ні на які рельєфи та фортифікації.
Але я вангую шо ви б обісрались і кинули навіть найвигідніші позиції після першого ж добрячого обстрілу.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:39 Ответить
Ходив. Чекайте.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:41 Ответить
Не беруть бо немає для мене посади ,.їм полковники не потрібні..
показать весь комментарий
03.09.2024 11:43 Ответить
та невже. мій перший ротний в 22-му був підполковником, хоча до того як звільнився в нульових був заступником командира полку.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:45 Ответить
Я старлей. Як сказали. Хоча в 93 після військоі кафедри був лейтенантом.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:53 Ответить
і шо, старлєєв теж не беруть? ну просто дива якісь.. треба сходити у кадровика взнати, може й мене відпустять раз нікого з Цензора не беруть - мо мобілізація скінчилась а я й не знав..
показать весь комментарий
03.09.2024 12:09 Ответить
Вибачайте, з окопу пишете? Чи боєць інформаційного фронту?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:14 Ответить
боєць чи не боєць а в ЗСУ і роботу свою роблю добре.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:21 Ответить
кому потрібен комвзводу - "піджак" без досвіду? людей покласти?
в мене ще й ППО, я з того БукуМ1 нічого не знаю бо екзамени купив 😁
показать весь комментарий
03.09.2024 12:24 Ответить
нічого, навчишся. всі якось вчаться ж
показать весь комментарий
03.09.2024 12:39 Ответить
я думаю там "своїх" достатньо на таки позиції
показать весь комментарий
03.09.2024 16:08 Ответить
аналогічно, підвищили у званні, та й не сказали! я б відмітив! 🍺
показать весь комментарий
03.09.2024 12:22 Ответить
А хто був кращий Верховний Головнокомандувач - Порошенко, чи Зеленський?
показать весь комментарий
03.09.2024 11:57 Ответить
Запитали кобилу, що краще - сані чи віз....
показать весь комментарий
03.09.2024 12:16 Ответить
Все дуже просто пане . Конституція України гговорить, що всі громадяни мають обов'язок, а не право, захищати свою країну. Не виключенням є і сам Боневтік і його антимайданна команда: єрмак, татаров,шурма, демченко, смірнов, подоляк, тимошенко, петров, іванов і ще тисячі радників і помічників різного штибу в ОПі. Якщо хтось вважає, що він Верховний, так особисто в мене інша думка, бо його повноваження закінчилися 24.05.2024 року, де згідно з нормами тієї ж Конституції він вибирався на 5 років. Закони про "військовий стан" та інші не мають вищої юридичної сили за Конституцію. В Конституції чітко прописані норми продовження повноважень Верховній Раді. Можна було б погодитися з цими юридичними колізіями, коли б він так керував, що ми метр за метр звільняємо свою територію і нищимо ворога як на полі бою, так і на міжнародній арені. Але цього нажаль немає. У зв'язку з цим, Бонеквтік Херпідович мав би показати приклад хлопцям і дівчатам, не той правда, що він показав раніше, коли відкосив від 4-х повісток, а написати заяву, очолити спецпідрозділ російської пропаганди "95 квартал", яких він ховає від мобілізації через бронь. Ось тоді народ піде із великим задоволенням захищати свою державу, а не дивитися, як одні голодні і без снарядів і ракет сидять в окопах, а інші жирують, банкують мільярди і ще трішечки і їх морди не влізуть в телевізори. Їм Боневтік забезпечив все, бо то ж його опорра і навіть складає історії про їх героїм, як наприклад про татарова, який виявляється спас Київ.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:58 Ответить
це все дурна софістика яка жодним чином не скасовує те що я написав вище. Поки інші третій рік воюють в надважких умових проти переважаючих майже у всіх аспектах ворога - ви або стаєте поруч і допомагаєте або не трусите дарма повітря і не дерете горло, бо ваші "поради" з дивану нікому не потрібні, як і оцінки.
краще війдіть хоч на 1 мітинг проти оскотиненої влади що краде на фортифікаціях - це хоча б теоретично може допомогти армії.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:12 Ответить
Ну не треба тут узагальнювати - армія у нас досить різна, одні на нулі, інші в інеті строчать. Кому саме допомагати?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:19 Ответить
А ти пост читав? А каменти до нього? Ситуація по-моєму зрозуміла
показать весь комментарий
03.09.2024 12:22 Ответить
То чому армія, а це люди з зброєю, не може сама собі допомогти?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:25 Ответить
а чому ти ставиш питання які я ніяк не можу пов'язати з темою дискусії?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:38 Ответить
Це твої проблеми, якщо не можешь пов'язати.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:40 Ответить
нахрена ти ще боневтика пишеш з великої букви?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:36 Ответить
Драпаємо куди ?
показать весь комментарий
03.09.2024 11:42 Ответить
В НАТО і європу. Тілько через задницю.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:44 Ответить
Таке враження, що вся Україна мало невигідне географічне положення, тому потихеньку будуть виводити війська замість того, щоб будувати фортифікації. Це ж таких геніїхв військової справи виховав "95 квартал" і Трускавецька академія слугориг. Потрібно позакривати всі військові училища і академії, та не витрачати державні кошти. Це дуже просто зробити, щоб не чекати експертну комію спеціальних інститутів, визвати бур'яну безмозглу, шепнути тему і вона надрукує на своїй сторінці непотрібні військові виші. Наступного дня Найвєлічайшій Лідор світу, якому постійно заважають створити рай в Україні для всіх, а не тільки для себе, заважають, то Порошенкор, то Байден, то Шольц, розгонить ті виші, а гроші направить бідним слугам через "велике крадівництво".
показать весь комментарий
03.09.2024 11:43 Ответить
Давайте зберемося і всі диванні експерти проголосують - чи треба було залишати чи ні. Ну серьозно. Хто краще знає - професійні військові чі диванні експерти? Відповідь очевидна.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:47 Ответить
Таке відчуття що там повний хаос. Місто не було готове для оборони. Зараз хоча б є час (і увага влади) підготувати Покровськ.
показать весь комментарий
03.09.2024 11:59 Ответить
Може спочатку аналітику від Бутусова прочитаєте? Не такі вже там і професійні військові.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:11 Ответить
А Бутусов в кожне село заїхав, кожну позицію оцінив і всі штаби всіх бригад проінспектував?
Може тоді викинемо всіх кадрових - хай журналісти замість них воюють?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:17 Ответить
Які ще кадрові? Ті що 30 років незалежності собі дупи наїдали? Чи ті, котрі майже увесь південь за 3 дні здали?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:22 Ответить
"Все познається в порівнянні" (С)
Хто краще знає ситуацію, чуваки, які там воюють, чи ви на дивані?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:47 Ответить
Чувак, що в окопі - взагалі нічого не знає. Просто воює. Знають ті, що командують. А якщо і ті не знають, то взагалі - повний песець. Не треба бути великим експертом, щоби бачити скільки території захоплено.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:54 Ответить
Тобто ви з дивану бачите далі, ніж офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади. Добре. Най буде
показать весь комментарий
03.09.2024 13:15 Ответить
Все згідно оманського плану..
показать весь комментарий
03.09.2024 11:55 Ответить
по новому "лисиця та виноград" це "зєлєнь та новогродівка"
показать весь комментарий
03.09.2024 12:01 Ответить
Раніше були отмазки після здачі н.п.: там мало людей живе, там все розбито, а тепер уже зістрибують на бідну географію.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:02 Ответить
Цікаво те що інтерв'ю Сергія Цехоцькиго опубліковано у "Радіо Свобода" 02.09.2024 (15 годин тому), ISW сповіщає що під час публікації ЗСУ саме у цьому населеному пункті відновили свої позиції і тому питання, перше - з чого публікувати щось через 15 годин і кому мені більше довіряти - інтерв'ю нехай і офіцера виданню, чи групі фахівців що опираються на ПЕРЕВІРЕНІ та підтверджені данні???!!! Чому сь фахівцям в мене довіри більше ніж журналістам на яке б джерело вони не посилались!!!
показать весь комментарий
03.09.2024 12:05 Ответить
Скоро и Киев а потом Львов будет иметь неудобное месторасположение?
показать весь комментарий
03.09.2024 12:13 Ответить
Та шо казати ,ясний перець ...для ЗСУ невигідне географічне положення , тепер хай і для русні буде ,незручно ...така техніка у Сирськаго ...під назвою за* бісь у дошку .....
показать весь комментарий
03.09.2024 12:14 Ответить
Не хочу навіть читати,бо питання фортифікації повинні адресувати,пресувати і віддавати під суд слуг не того народу, бо вони іменно вони за це відповідали Не офіцер ЗСУ, а слуги. Таких міст може бути багато,поки люди знову не об'єднаються на захист Батьківщини і залишать зручні дивани
показать весь комментарий
03.09.2024 12:18 Ответить
кацапы упорно лезут в мышеловку без сыра.
Но и другого выхода у них нет, пздц им
показать весь комментарий
03.09.2024 12:24 Ответить
@ "Зведення на ранок 3 вересня:

Вугледарський напрямок.
Противник за підтримки бронетехніки просунувся на захід від Павлівки на ділянці шириною до 5.78 км на глибину до 4.17 км, зайнявши східну та центральну частини Пречистівки. Бої за населений пункт продовжуються.
У районі шахти «Південнодонбаська №1» та на східній околиці Водяного зберігається висока інтенсивність бойових дій, противник тисне за підтримки бронетехніки та оперативно-тактичної авіації.

На Курахівському напрямку тривають бойові зіткнення в районі Костянтинівки та Максимільянівки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили низку атак у районі Галицинівки, на схід Селидове, на схід від шахти № 2 «Новогродівська», під Красним Яром та у Гродівці.

Курська область.
У Суджанському районі ЗСУ просунулися в Руской Конопєльке і вибили російські війська на схід від Мартиновки за автодорогу Суджа-Пушкарне, зайнявши позиції в лісовому масиві.
У Кореньовському районі тривають бойові зіткнення на схід від Олександрівки, під Коренєво та в районі Комаровки.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:35 Ответить
Я щось не можу знайти твої "зведення" а посилання ти не надаєш то пропоную зайти по цьому посиланню на сторінку ISW аби перевірити все те що ти виклав : https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 ОЦІНКА РОСІЙСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ, 2 ВЕРЕСНЯ 2024 Р
показать весь комментарий
03.09.2024 12:50 Ответить
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1830907610624639412 26 мин

Та що їм ті котли, якщо Сунжа наша! Про котел відосика не буде, а ось про Курщину стендапер щодня вихваляєтся.
показать весь комментарий
03.09.2024 13:23 Ответить
Pandamonium

показать весь комментарий
03.09.2024 13:25 Ответить
Подивився на карті Новогродівку, Красний Яр, Гродівку і як на мене, бувшого офіцера, немає якоїсь великої різниці в місцевості де розташовані ці н.п. Там якісь інші причини.
показать весь комментарий
03.09.2024 14:50 Ответить
Критики, вы с дивана пишите?
показать весь комментарий
03.09.2024 15:01 Ответить
5 балів за пояснення.
Чого не воюєм? Бо невигідно?
показать весь комментарий
03.09.2024 15:03 Ответить
Це найвищий рівень ІДІОТИЗМУ дло українців. Та коли ж вже ця зелено-зрадницька влада сконає?
показать весь комментарий
03.09.2024 16:11 Ответить
 
 