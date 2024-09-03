Новогродовка на Покровском направлении имела невыгодное географическое положение, поэтому было принято решение вывести оттуда войска, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

Генштаб принял решение вывести войска из Новогродовки в Донецкой области, поскольку город имеет невыгодное географическое положение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

"Географически Новогродовка расположена в не очень выгодном положении. Как крепость она была не совсем настроена. [...] Было выгодно личный состав отвести", - сказал военный.

Однако не ответил на вопрос о том, были ли в городе возведены фортификации. Но добавил, что выход из Новогродовки - "не окончательная точка в этой битве".

Напомним, в конце августа аналитики DeepState заявили, что ВСУ фактически потеряли контроль над Новогродовкой.

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