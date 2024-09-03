Новогродовка на Покровском направлении имела невыгодное географическое положение, поэтому было принято решение вывести оттуда войска, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий
Генштаб принял решение вывести войска из Новогродовки в Донецкой области, поскольку город имеет невыгодное географическое положение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.
"Географически Новогродовка расположена в не очень выгодном положении. Как крепость она была не совсем настроена. [...] Было выгодно личный состав отвести", - сказал военный.
Однако не ответил на вопрос о том, были ли в городе возведены фортификации. Но добавил, что выход из Новогродовки - "не окончательная точка в этой битве".
Напомним, в конце августа аналитики DeepState заявили, что ВСУ фактически потеряли контроль над Новогродовкой.
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Все заради генофонду...
здачизахвату Бахмута усі міста стали невигідними з точки зору географії
Чи просто - полководця безмозглої наслухався .?
Вона ж звісно - зі своєю освітою сімейного лікаря розбирається у військовій справі куди краще - кадрового військового Цехоцького , який там сидить в окопі безвилазно .
Всім цим язикатим хвойдам давно треба повідрізати язики . Включно й - деяким язикатим блогерам . Як от Касьянову наприклад . День тому Йура вирішив хайпонути і розповів у своєму ФБ про те як військові вантажі іноді перевозяться вантажними цивільними автівками , як військова техніка іноді маскується під сільськогосподарський транспорт . Ну кацапи не дурні звісно ж , Касьянова читають , і тепер по зерновозам наприклад - прилітатиме регулярно . Юра хайпонув , а водії зерновозів - напряглись . Отак і живемо .
Треба розуміти хоч трішки - що можна коментувати , а що ніззя . !!
А якби то й були справжні фото , це що - якось виправдовує Касьянова . ? Хто його за язика тягнув .? Навіщо зайвий раз розповідати те чого розповідати не варто .?
От після війни нехай напише книгу і розкаже про все , а - зараз навіщо ??
Але в головах багатьох ікспєрдів - коментаторів на військову тематику - як сиділо це дебільне гасло часів совка - ні шагу назад , так і сидить далі . Вбийте там хоч і купу народу , покладіть хоч і 10 бригад , але назад ні ні , Боже збав . Ні на метр .! Так воює русня , і так наріт вимагає воювати від ЗСУ .
А про такі речі як маневрена оборона , коли - щоб виграти бій в цілому доводиться іноді зображати слабого і відступати , ніхто й слухати не хоче . В уяві багатьох -це зрада і більш нічого .
Обставини можуть бути різними, але потрібнно мати мізки щоб не жерти все лайно, яке тобі впарюють.
А все тому що зраду ламають , на яку заточена тутешня публіка . Будь який військовий , який має свою думку , і говоритиме не те що хочеться чути місцевим - автоматично є зрадником і сраколизом ОПи .
Розташована біла оркостану
Але я вангую шо ви б обісрались і кинули навіть найвигідніші позиції після першого ж добрячого обстрілу.
в мене ще й ППО, я з того БукуМ1 нічого не знаю бо екзамени купив 😁
краще війдіть хоч на 1 мітинг проти оскотиненої влади що краде на фортифікаціях - це хоча б теоретично може допомогти армії.
Може тоді викинемо всіх кадрових - хай журналісти замість них воюють?
Хто краще знає ситуацію, чуваки, які там воюють, чи ви на дивані?
Но и другого выхода у них нет, пздц им
Вугледарський напрямок.
Противник за підтримки бронетехніки просунувся на захід від Павлівки на ділянці шириною до 5.78 км на глибину до 4.17 км, зайнявши східну та центральну частини Пречистівки. Бої за населений пункт продовжуються.
У районі шахти «Південнодонбаська №1» та на східній околиці Водяного зберігається висока інтенсивність бойових дій, противник тисне за підтримки бронетехніки та оперативно-тактичної авіації.
На Курахівському напрямку тривають бойові зіткнення в районі Костянтинівки та Максимільянівки.
На Покровському напрямку ЗСУ відбили низку атак у районі Галицинівки, на схід Селидове, на схід від шахти № 2 «Новогродівська», під Красним Яром та у Гродівці.
Курська область.
У Суджанському районі ЗСУ просунулися в Руской Конопєльке і вибили російські війська на схід від Мартиновки за автодорогу Суджа-Пушкарне, зайнявши позиції в лісовому масиві.
У Кореньовському районі тривають бойові зіткнення на схід від Олександрівки, під Коренєво та в районі Комаровки.
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
·
https://x.com/leusenko1/status/1830907610624639412 26 мин
Та що їм ті котли, якщо Сунжа наша! Про котел відосика не буде, а ось про Курщину стендапер щодня вихваляєтся.
Чого не воюєм? Бо невигідно?