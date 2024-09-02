Воины 59-й ОМПБр остановили вражеское наступление, уничтожив 8 российских бронетранспортеров. ВИДЕО

Бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка удалось остановить наступление противника. Воины уничтожили 8 вражеских бронетранспортеров, которые прорывались к позициям защитников.

Об этом сообщили в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все их попытки уговорить нас вернуться без потерь, их бронетехника осталась в поле навечно. Эти бронемангалы больше не будут угрожать нашим позициям. Жаль только, что эти события нанесли ущерб не только врагу, но и природе, которая оказалась в зоне боевых действий. Однако наша решимость защищать свою землю остается непоколебимой", - говорится в сообщении.

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